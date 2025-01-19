"Что за чудак?": сын Трампа рассказал, как Зеленскому трижды отказали посетить инаугурацию президента США - 19.01.2025 Украина.ру
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"Что за чудак?": сын Трампа рассказал, как Зеленскому трижды отказали посетить инаугурацию президента США
"Что за чудак?": сын Трампа рассказал, как Зеленскому трижды отказали посетить инаугурацию президента США - 19.01.2025 Украина.ру
"Что за чудак?": сын Трампа рассказал, как Зеленскому трижды отказали посетить инаугурацию президента США
Владимир Зеленский трижды получил отказ на просьбы поприсутствовать на инаугурации Дональда Трампа. Об этом рассказал сын избранного президента США Бэррон Трамп
2025-01-19T10:21
2025-01-19T10:21
новости
сша
россия
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
инаугурация
президент сша
международная политика
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Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. На неё приглашён ограниченный круг западных лидеров.Бэррон Трамп сообщил подписчикам своего аккаунта, что Владимир Зеленский очень стремился попасть на инаугурацию президента США и трижды получил отказ.Дональд Трамп уже прибыл в Вашингтон для участия в церемонии инагурации. Согласно протоколу, борт за избранным президентом США прислал действующий глава государства Джозеф Байден.По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, Байден оставил Трампу тяжёлое наследство и теперь не очевидно, возможна ли в сложившихся реалиях полная нормализация отношений между Россией и США.Подробности в публикации Медведев рассказал, чем поучителен пример "ходячего мертвеца Байдена"
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новости, сша, россия, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, инаугурация, президент сша, международная политика
Новости, США, Россия, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, инаугурация, президент США, Международная политика

"Что за чудак?": сын Трампа рассказал, как Зеленскому трижды отказали посетить инаугурацию президента США

10:21 19.01.2025
 
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Владимир Зеленский трижды получил отказ на просьбы поприсутствовать на инаугурации Дональда Трампа. Об этом рассказал сын избранного президента США Бэррон Трамп
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. На неё приглашён ограниченный круг западных лидеров.
Бэррон Трамп сообщил подписчикам своего аккаунта, что Владимир Зеленский очень стремился попасть на инаугурацию президента США и трижды получил отказ.
"Теперь он ведёт себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?", - заметил Бэррон Трамп.
Дональд Трамп уже прибыл в Вашингтон для участия в церемонии инагурации. Согласно протоколу, борт за избранным президентом США прислал действующий глава государства Джозеф Байден.
По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, Байден оставил Трампу тяжёлое наследство и теперь не очевидно, возможна ли в сложившихся реалиях полная нормализация отношений между Россией и США.
Подробности в публикации Медведев рассказал, чем поучителен пример "ходячего мертвеца Байдена"
 
НовостиСШАРоссияВашингтонДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо Байденинаугурацияпрезидент СШАМеждународная политика
 
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