ВСУ обстреливают Горловку кассетными снарядами, повредили газопровод и котельные - 19.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250119/1060375986.html
ВСУ обстреливают Горловку кассетными снарядами, повредили газопровод и котельные
ВСУ обстреливают Горловку кассетными снарядами, повредили газопровод и котельные - 19.01.2025 Украина.ру
ВСУ обстреливают Горловку кассетными снарядами, повредили газопровод и котельные
Следователями зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом 19 января сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2025-01-19T11:19
2025-01-19T11:20
новости
украина
россия
горловка
вооруженные силы украины
ск рф
следственный комитет
всу
военные преступления
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052483453_0:189:1280:909_1920x0_80_0_0_dc0730e7987b278824df9a76a896ebc9.jpg
"В Никитовском районе Горловки, вследствие применения противником ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ранения получили 3 мирных жителя, - сказано в официальном сообщении. - В Калининском районе поврежден газопровод и обесточены 5 котельных".По оценкам военных следственных органов Следственного комитета России, всего от обстрелов территории ДНР повреждения получили три жилых домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры.Ранее российские дипломаты обращали внимание на поставки кассетных боеприпасов для ВСУ из США. подробности в публикации МИД РФ: США поощряют нарушение Украиной обязательств по Оттавской конвенции Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Преступления ВСУ в Курской области, отчисление студентов. Главное на Украине на утро 19 января
украина
россия
горловка
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052483453_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_582cd3656286f6ec009720a4b74e3d98.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, горловка, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, всу, военные преступления, обстрелы, мирные жители, конвенция, сво, новые регионы, днр
Новости, Украина, Россия, Горловка, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, ВСУ, Военные преступления, обстрелы, мирные жители, конвенция, СВО, Новые регионы, ДНР

ВСУ обстреливают Горловку кассетными снарядами, повредили газопровод и котельные

11:19 19.01.2025 (обновлено: 11:20 19.01.2025)
 
Горловка
Горловка
Читать в
ДзенTelegram
Следователями зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом 19 января сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
"В Никитовском районе Горловки, вследствие применения противником ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ранения получили 3 мирных жителя, - сказано в официальном сообщении. - В Калининском районе поврежден газопровод и обесточены 5 котельных".
По оценкам военных следственных органов Следственного комитета России, всего от обстрелов территории ДНР повреждения получили три жилых домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее российские дипломаты обращали внимание на поставки кассетных боеприпасов для ВСУ из США. подробности в публикации МИД РФ: США поощряют нарушение Украиной обязательств по Оттавской конвенции
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Преступления ВСУ в Курской области, отчисление студентов. Главное на Украине на утро 19 января
 
НовостиУкраинаРоссияГорловкаВооруженные силы УкраиныСК РФСледственный комитетВСУВоенные преступленияобстрелымирные жителиконвенцияСВОНовые регионыДНР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50Западная пресса: Зеленскийтеряет военнослужащих и территории с пугающей скоростью
12:00"Вокруг Булгакова": прототип Безыменский
11:40Будут сравнивать с "позором в Афганистане": Таратута о рискованном решении Трампа
11:38Выгнали дипломатов, украли недвижимость: Лавров рассказал, что Трамп унаследовал от Обамы и Байдена
11:35Западная Украина за минувшую неделю: Советских воинов выбрасывают из могил, за русскую музыку судят
11:35Подобно Аляске: Гриняев объяснил интерес Трампа в Гренландии с точки зрения покупателя
11:30Войне между Россией и Европой быть, но не в его смену: Панина рассказала, чего ждать от Трампа
11:25"Людоловы из ТЦК будут свирепствовать": Киселев ответил, почему Россия не одолеет Украину в 2025 году
11:20"Лучше не начинайте": Ищенко объяснил, чем атака на "Турецкий поток" может обернуться для США
11:19ВСУ обстреливают Горловку кассетными снарядами, повредили газопровод и котельные
11:15России не стоит переживать за ее часть Арктики: Ераносян объяснил, чем будет занят Трамп
11:10Фененко рассказал о "невыгодном для России мире", который будет выглядеть как ее поражение
11:05Слаженной работы быть не может: Выдрин о "сумме страстей" Трампа и Байдена
11:04СБУ: днепропетровское предприятие помогало России разрабатывать ядерное оружие
11:00Американист спрогнозировал, что будет после того, как США получат от России "от ворот поворот"
10:55Это все игра: Панина объяснила, по каким правилам ходят Трамп и Байден
10:50Пекин нужно вытянуть на поле, где он слабее: Фененко рассказал, какую войну США готовят против Китая
10:45Полковник Киселев рассказал, что Россия противопоставит новым "Боксерам" ВСУ из Германии
10:41Шкала ценностей: Панина объяснила, каким образом Трамп расставил приоритеты между Гренландией и Украиной
10:29ПВО России уничтожили два БПЛА в Брянской и Белгородской областях
Лента новостейМолния