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ВСУ обстреливают Горловку кассетными снарядами, повредили газопровод и котельные
ВСУ обстреливают Горловку кассетными снарядами, повредили газопровод и котельные - 19.01.2025 Украина.ру
ВСУ обстреливают Горловку кассетными снарядами, повредили газопровод и котельные
Следователями зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом 19 января сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2025-01-19T11:19
2025-01-19T11:19
2025-01-19T11:20
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"В Никитовском районе Горловки, вследствие применения противником ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ранения получили 3 мирных жителя, - сказано в официальном сообщении. - В Калининском районе поврежден газопровод и обесточены 5 котельных".По оценкам военных следственных органов Следственного комитета России, всего от обстрелов территории ДНР повреждения получили три жилых домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры.Ранее российские дипломаты обращали внимание на поставки кассетных боеприпасов для ВСУ из США. подробности в публикации МИД РФ: США поощряют нарушение Украиной обязательств по Оттавской конвенции Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Преступления ВСУ в Курской области, отчисление студентов. Главное на Украине на утро 19 января
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новости, украина, россия, горловка, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, всу, военные преступления, обстрелы, мирные жители, конвенция, сво, новые регионы, днр
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ВСУ обстреливают Горловку кассетными снарядами, повредили газопровод и котельные
11:19 19.01.2025 (обновлено: 11:20 19.01.2025)
Следователями зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом 19 января сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.