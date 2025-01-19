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ВСУ обстреливают Горловку кассетными снарядами, повредили газопровод и котельные

ВСУ обстреливают Горловку кассетными снарядами, повредили газопровод и котельные - 19.01.2025 Украина.ру

ВСУ обстреливают Горловку кассетными снарядами, повредили газопровод и котельные

Следователями зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом 19 января сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.

2025-01-19T11:19

2025-01-19T11:19

2025-01-19T11:20

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"В Никитовском районе Горловки, вследствие применения противником ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ранения получили 3 мирных жителя, - сказано в официальном сообщении. - В Калининском районе поврежден газопровод и обесточены 5 котельных".По оценкам военных следственных органов Следственного комитета России, всего от обстрелов территории ДНР повреждения получили три жилых домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры.Ранее российские дипломаты обращали внимание на поставки кассетных боеприпасов для ВСУ из США. подробности в публикации МИД РФ: США поощряют нарушение Украиной обязательств по Оттавской конвенции Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Преступления ВСУ в Курской области, отчисление студентов. Главное на Украине на утро 19 января

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