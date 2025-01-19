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Жительница села Суджанского района рассказала, как украинские наёмники расстреливали мирных жителей

Жительница села Суджанского района рассказала, как украинские наёмники расстреливали мирных жителей - 19.01.2025 Украина.ру

Жительница села Суджанского района рассказала, как украинские наёмники расстреливали мирных жителей

Прибывшие вслед за ВСУ иностранные наёмники убивали мирных жителей в Курской области. Об этом представителю военного следственного управления СК РФ рассказала жительница Суджанского района.

2025-01-19T13:16

2025-01-19T13:16

2025-01-19T13:16

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"Сразу как зашли, вот так по кругу, они же людей расстреливали", — сообщила жительница села Суджанского района Курской области.По её словам, сообщило ИА Регнум со ссылкой на ТАСС (которое располагает видеозаписью свидетельских показаний), украинские военные также проводили "неизбирательные обстрелы". Под удары беспилотников, артиллерии, РСЗО попадали сёла, в которых были только мирные жители.По словам женщины, наёмников было много, а военных объектов в занятых ими сёлах не было.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также на эту тему: "Это след нацистов": посол Мирошник рассказал об убийствах ВСУ жителей курского села

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