https://ukraina.ru/20250119/1060304999.html

Спасти Краков. 80 лет миссии "майора Вихря"

Спасти Краков. 80 лет миссии "майора Вихря" - 19.01.2025 Украина.ру

Спасти Краков. 80 лет миссии "майора Вихря"

19 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили Краков. Благодаря советским разведчикам заминированный и обречённый нацистами на уничтожение город удалось спасти

2025-01-19T08:00

2025-01-19T08:00

2025-01-19T08:00

история

история

краков

польша

иван конев

владимир путин

красная армия

маршал жуков

1945

вторая мировая война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060304861_0:39:498:319_1920x0_80_0_0_85f44a15a9337fbcc5e770e98645305f.jpg

К концу 1944 года Красная Армия освободила от немцев практически всю территорию СССР и начала освобождение Европы. Стабилизировавшийся осенью 1944 года по реке Висла в Польше фронт немецкой группы армий "А" прикрывал важнейшее берлинское направление.Немецкая оборона опиралась на новую тактическую идею: быстрый уход от мощнейшего удара советской артиллерии на вторую позицию. После артподготовки по пустому месту атакующие советские части должны были застрять перед этой линией обороны. Особенно тщательно была укреплена Варшава, которую немцы считали ключом к воротам Берлина. Прорвавшиеся вперед танки немцы планировали уничтожать контрударами своих танков из глубины. Но расчет немецкого командования на новую тактику не оправдался.12 января 1945 года (на неделю раньше плана – по просьбе союзников, которые отбивали контрнаступление немцев в Арденнах) началась Висло-Одерская стратегическая наступательная операция Красной Армии. В этот день войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление с крупного плацдарма в районе города Сандомир на юго-востоке Польши. Два дня спустя в ста километрах к северу, с плацдармов в районе городов Магнушев и Пулавы, начали наступления подразделения 1-го Белорусского фронта маршала Георгия Жукова.17 января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта освободили столицу Польши – Варшаву, что стало завершением первого этапа Висло-Одерской операции. На втором этапе 1-й Украинский фронт должен был продолжить наступление на юго-западе Польши – в направлении Бреслау (ныне Вроцлав). С целью развития наступления на краковском направлении, маршал Конев ещё 14 января ввёл в сражение с рубежа на реке Нида второй эшелон – 59-ю армию генерал-майора Ивана Коровникова, подчинив ей 4-й гвардейский танковый корпус.А на следующий день наступление на Краков с юга начали войска 4-го Украинского фронта. Опасаясь окружения занимавшей полосу обороны на краковском направлении 17-й армии, командование немецкой группы армий "А" приняло решение на её отход. 16 января соединения 59-й и 60-й армий приступили к преследованию противника и уже к исходу 17 января завязали бои на подступах к Кракову.Краков, древняя столица Польши, до того практически не пострадал от войны. 6 сентября 1939 года Краков без боя сдался немецким войскам, а шесть дней спустя он был объявлен столицей Генерал-губернаторства – административно-территориального образования на части территории Польши, созданного и контролируемого нацистской Германией. Генерал-губернаторство должно было обеспечивать Третий Рейх продукцией сельского хозяйства и легкой промышленности, так что нацистам было невыгодно уничтожать его инфраструктуру.Более того, генерал-губернатор Ганс Франк решил воплотить в жизнь некоторые довоенные планы по развитию Кракова. Чтобы оправдать свои действия, немцы объявили Краков "urdeustche Stadt" (старинным немецким городом) и даже основали исторический институт, перед которым стояла задача подтвердить германские корни города.Но с приближением Красной Армии нацисты стали вывозить из Кракова награбленные произведения искусства, а сам город начали готовить к уничтожению – тем более, что у них уже был опыт превращения Варшавы в руины. Многие важные промышленные и культурные объекты Кракова были заминированы. Даже замок Вавель – ценнейший памятник архитектуры, хранилище национальных реликвий и святыня польского народа – был подготовлен к подрыву.Но благодаря действиям советских разведчиков нацистам не удалось осуществить свои планы. Как вспоминал ветеран разведки Алексей Ботян, его группе стало известно, что гитлеровцы готовятся уничтожить Краков, когда в него войдут войска 1-го Украинского фронта."Немцы хотели взорвать не только сам Краков, но и Рожновскую плотину на реке Дунаец в находившемся рядом городе Новый Сонч. Если бы это случилось, Краков был бы затоплен, а наступление Красной армии остановилось. В начале января 1945 года мы подорвали штабную машину фашистов, и среди документов убитых офицеров оказался план минирования объектов в Кракове, а также мостов и плотины в Новом Сонче", – рассказывал Ботян в интервью РИА Новости.Советским разведчикам также стало известно, что в расположенном в Новом Сонче старинном Ягеллонском замке немцами был создан большой склад взрывчатки и боеприпасов, и что по мере подхода советских войск к Кракову боеприпасов подвозят на этот склад всё больше и больше. Ботяну удалось завербовать одного из военнослужащих вермахта, этнического поляка, и тот пронёс мину на склад. Перед рассветом 18 января 1945 года раздался мощнейший взрыв – на воздух взлетели сотни тонн тротила, было уничтожено и ранено более 400 гитлеровцев и их пособников. Они не смогли быстро восстановить запасы взрывчатки, и Краков остался цел."Меня потом часто спрашивали – не жалко было уничтожать красивый старинный замок? Но я всегда отвечал – жалко, что гитлеровцы для склада взрывчатки выбрали именно этот объект. Шла война, не было места таким рассуждениям. Надо было спасать десятки тысяч жизней и один из самых прекрасных городов Восточной Европы – Краков", – сказал Алексей Ботян, который стал прототипом главного героя романа Юлиана Семёнова "Майор Вихрь".За спасение Кракова Алексей Ботян был награжден высшим польским орденом "Виртути милитари". Его трижды представляли к званию Героя Советского Союза (в 1945-м, 1965-м и 1974 годах), но это звание он так и не получил. Видимо, чиновников смущало, что он в 1939 году служил в польской армии. Однако награда всё равно нашла героя, в 2007 году Владимир Путин присвоил 90-летнему полковнику в отставке Алексею Ботяну звание Героя России.После сильнейшего взрыва в Новом Сонче нацисты стали панически отступать к Кракову, ожидая основного удара Красной Армии с юго-восточного направления. Но знаменитый маневр маршала Конева – окружить Краков и атаковать с северо-востока, а не с востока – застал немецкое командование врасплох. Это решение было для них неожиданным, немцы, опасаясь, что путь к отступлению окажется отрезанным, спешно бежали из города, хотя ещё с лета 1944 года они готовили Краков к длительной обороне. Вокруг города было сооружено несколько линий укреплений, подготовлено большое количество блиндажей и баррикад.19 января 1945 года 59-я и 60-я армии в результате обходного маневра в сочетании с фронтальной атакой освободили Краков. Нацисты успели взорвать только один железнодорожный мост и несколько незначительных промышленных объектов. В первый же день после освобождения Кракова заработали электростанция и крупная мельница, был подготовлен к пуску завод железнодорожного оборудования, началось восстановление водопровода.Стоит отметить, что Конев запретил наступающим на Краков войскам использовать крупнокалиберную артиллерию, чтобы даже случайно не повредить исторические памятники. "То, что такой город, как Краков, нам удалось освободить целёхоньким, было для нас огромной радостью… Войска продвигались вперёд, и 20 января я уже проезжал через Краков вместе с офицерами штаба фронта на новый передовой командный пункт. Может быть, сейчас это покажется странным, но по-настоящему я осмотрел Краков только спустя десять лет, приехав на празднование десятой годовщины его освобождения", – писал позже советский маршал в воспоминаниях.Именно тогда, в 1955 году, Иван Конев стал почётным гражданином Кракова, позже в городе появилась улица его имени. А в 1987 году, к 90-летию со дня рождения военачальника, в Кракове ему был установлен памятник. Но уже в 1991 году памятник Коневу демонтировали и перевезли в Россию, а в 1992 году маршала лишили звания почётного гражданина Кракова. Улицу его имени переименовали в честь Армии Крайовой – польского вооружённого формирования, подчинявшегося эмиграционному правительству Польши в Лондоне в воевавшему, в том числе, против Красной Армии. Ныне постамент бывшего памятника маршалу в Кракове раскрашен в цвета флагов Украины и Организации украинских националистов*.К 70-й годовщине освобождения Кракова от нацистов в городском историческом музее была открыта выставка "Освобождение или порабощение?", где изгнание нацистов из города и Польши в целом было названо "новой оккупацией". Нынешняя польская пропаганда утверждает, что "перед немцами стояла задача не отстоять Краков, а лишь замедлить продвижение Красной Армии и выиграть время, чтобы собрать все силы в Верхней Силезии (важнейшем промышленном регионе в нацистской Германии) и по линии Одры"."Ни одно из исторических городских зданий не было заминировано, и это лишний раз доказывает, что немецкая армия ограничилась действиями стратегического характера, не собираясь при этом уничтожать весь город", – истерически утверждает созданный МИД Польши портал Culture.pl. О том, что за освобождение Польши от нацистов отдали жизнь более 600 тысяч советских бойцов и командиров, нынешние власти этой страны не упоминают никогда.* Террористическая организация запрещенная в России.

https://ukraina.ru/20240721/1048102082.html

https://ukraina.ru/20191124/1025767854.html

https://ukraina.ru/20250116/1026295358.html

краков

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, краков, польша, иван конев, владимир путин, красная армия, маршал жуков, 1945, вторая мировая война, великая отечественная война