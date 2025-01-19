"Людоловы из ТЦК будут свирепствовать": Киселев ответил, почему Россия не одолеет Украину в 2025 году
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
В 2025 году российская армия будет постепенно продвигаться на фронте, уничтожая личный состав и технику противника, в то время как киевский режим понизит возраст мобилизации до 18 лет. Последний шанс украинцев выжить — свергнуть свою власть, которая заставляет их умирать за интересы других
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР).
Он заявил, что в 2025 году украинскую армию Россия не уничтожит.
"Хотя бы потому, что киевский режим понизит возраст мобилизации до 18 лет, а людоловы из ТЦК будут еще больше свирепствовать. <…> Мы будем постепенно продвигаться на фронте, уничтожая личный состав и технику противника. Надеюсь, украинцы все же опомнятся и пойдут свергать свою власть, которая заставляет их умирать за интересы американцев, британцев, поляков и прибалтов. А если не опомнятся — они просто исчезнут", — считает Киселев.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что Владимир Зеленский получил от уходящей администрации действующего президента США Джо Байдена большое количество вооружений под определенные обязательства — снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
"Это очень болезненная тема, и Зеленский от нее увиливает. Он думал, что сможет договориться с Трампом на этот шаг не идти, но команда Трампа тоже настаивает на мобилизации украинской молодежи", — рассказал Евсеев.
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