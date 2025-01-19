https://ukraina.ru/20250119/1060323182.html

"Людоловы из ТЦК будут свирепствовать": Киселев ответил, почему Россия не одолеет Украину в 2025 году

"Людоловы из ТЦК будут свирепствовать": Киселев ответил, почему Россия не одолеет Украину в 2025 году - 19.01.2025 Украина.ру

"Людоловы из ТЦК будут свирепствовать": Киселев ответил, почему Россия не одолеет Украину в 2025 году

В 2025 году российская армия будет постепенно продвигаться на фронте, уничтожая личный состав и технику противника, в то время как киевский режим понизит возраст мобилизации до 18 лет. Последний шанс украинцев выжить — свергнуть свою власть, которая заставляет их умирать за интересы других

2025-01-19T11:25

2025-01-19T11:25

2025-01-19T11:25

новости

россия

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

мобилизация

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060302463_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_8e4e7a63a251e656081f59fce5245ab6.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР).Он заявил, что в 2025 году украинскую армию Россия не уничтожит.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что Владимир Зеленский получил от уходящей администрации действующего президента США Джо Байдена большое количество вооружений под определенные обязательства — снизить мобилизационный возраст до 18 лет."Это очень болезненная тема, и Зеленский от нее увиливает. Он думал, что сможет договориться с Трампом на этот шаг не идти, но команда Трампа тоже настаивает на мобилизации украинской молодежи", — рассказал Евсеев.Подробнее об этом в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на БрянскПолный текст интервью Полковника Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику

https://ukraina.ru/20250116/1060313252.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация, детали