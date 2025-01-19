"Людоловы из ТЦК будут свирепствовать": Киселев ответил, почему Россия не одолеет Украину в 2025 году - 19.01.2025 Украина.ру
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"Людоловы из ТЦК будут свирепствовать": Киселев ответил, почему Россия не одолеет Украину в 2025 году
"Людоловы из ТЦК будут свирепствовать": Киселев ответил, почему Россия не одолеет Украину в 2025 году - 19.01.2025 Украина.ру
"Людоловы из ТЦК будут свирепствовать": Киселев ответил, почему Россия не одолеет Украину в 2025 году
В 2025 году российская армия будет постепенно продвигаться на фронте, уничтожая личный состав и технику противника, в то время как киевский режим понизит возраст мобилизации до 18 лет. Последний шанс украинцев выжить — свергнуть свою власть, которая заставляет их умирать за интересы других
2025-01-19T11:25
2025-01-19T11:25
новости
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мобилизация
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР).Он заявил, что в 2025 году украинскую армию Россия не уничтожит.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что Владимир Зеленский получил от уходящей администрации действующего президента США Джо Байдена большое количество вооружений под определенные обязательства — снизить мобилизационный возраст до 18 лет."Это очень болезненная тема, и Зеленский от нее увиливает. Он думал, что сможет договориться с Трампом на этот шаг не идти, но команда Трампа тоже настаивает на мобилизации украинской молодежи", — рассказал Евсеев.Подробнее об этом в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на БрянскПолный текст интервью Полковника Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику
https://ukraina.ru/20250116/1060313252.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация, детали
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, мобилизация, детали

"Людоловы из ТЦК будут свирепствовать": Киселев ответил, почему Россия не одолеет Украину в 2025 году

11:25 19.01.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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В 2025 году российская армия будет постепенно продвигаться на фронте, уничтожая личный состав и технику противника, в то время как киевский режим понизит возраст мобилизации до 18 лет. Последний шанс украинцев выжить — свергнуть свою власть, которая заставляет их умирать за интересы других
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР).
Он заявил, что в 2025 году украинскую армию Россия не уничтожит.
"Хотя бы потому, что киевский режим понизит возраст мобилизации до 18 лет, а людоловы из ТЦК будут еще больше свирепствовать. <…> Мы будем постепенно продвигаться на фронте, уничтожая личный состав и технику противника. Надеюсь, украинцы все же опомнятся и пойдут свергать свою власть, которая заставляет их умирать за интересы американцев, британцев, поляков и прибалтов. А если не опомнятся — они просто исчезнут", — считает Киселев.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что Владимир Зеленский получил от уходящей администрации действующего президента США Джо Байдена большое количество вооружений под определенные обязательства — снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
"Это очень болезненная тема, и Зеленский от нее увиливает. Он думал, что сможет договориться с Трампом на этот шаг не идти, но команда Трампа тоже настаивает на мобилизации украинской молодежи", — рассказал Евсеев.
Подробнее об этом в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
16 января, 13:01
Украинских спасателей запугивают отменой брони от мобилизации и отправкой на фронт – Гончаренко*Сотрудники украинской Госслужбы по ЧС жалуются, что их запугивают отменой брони от мобилизации с 28 февраля. Об этом рассказал в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко*
Полный текст интервью Полковника Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику
 
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