Подобно Аляске: Гриняев объяснил интерес Трампа в Гренландии с точки зрения покупателя - 19.01.2025 Украина.ру
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Подобно Аляске: Гриняев объяснил интерес Трампа в Гренландии с точки зрения покупателя
Подобно Аляске: Гриняев объяснил интерес Трампа в Гренландии с точки зрения покупателя - 19.01.2025 Украина.ру
Подобно Аляске: Гриняев объяснил интерес Трампа в Гренландии с точки зрения покупателя
Очередное нашумевшее предложение избранного президента США Дональда Трампа о возможной покупке соотносится с формирующейся новой геостратегической обстановкой в Северной Атлантике и в Арктическом регионе в целом
2025-01-19T11:35
2025-01-19T11:35
новости
сша
россия
дональд трамп
илон маск
ввс
вкс
гренландия
детали
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра арктических исследований Отдела страновых исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев.Он также добавил, что сегодня Гренландия остается практически единственным источником редкоземельных элементов, которые пока еще не подконтрольны Пекину."Гренландия имеет большой сырьевой потенциал и в долгосрочной перспективе станет важным поставщиком сырья на мировые рынки", — заключил эксперт.Кроме того, в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян отметил, что американский миллиардер Илон Маск также имеет свою выгоду в присоединении острова к США.Собеседник издания напомнил, что Маск в первую каденцию Трампа смог отделить военно-космические силы от ВВС, а база Туле подчинена непосредственно ВКС. Следовательно, пришел к выводу Ераносян, миллиардер заинтересован в заказах для своей компании SpaceX, которая специализируется на производстве космической техники, и контроле над этой базой.Подробнее об этом в интервью "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле КлайпедыПолный текст интервью Все хотят Гренландию, а кого хочет она? Сергей Гриняев о том, продаст ли Дания "арктический билет" Трампу
https://ukraina.ru/20250116/1060326656.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, дональд трамп, илон маск, ввс, вкс, гренландия, детали
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, ВВС, ВКС, Гренландия, детали

Подобно Аляске: Гриняев объяснил интерес Трампа в Гренландии с точки зрения покупателя

11:35 19.01.2025
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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Очередное нашумевшее предложение избранного президента США Дональда Трампа о возможной покупке соотносится с формирующейся новой геостратегической обстановкой в Северной Атлантике и в Арктическом регионе в целом
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра арктических исследований Отдела страновых исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев.
"Подобно Аляске, Гренландия замыкает входные ворота в Арктику. Ожидаемо, что развитие судоходства в этом регионе приведет к инвестициям в инфраструктуру острова. А также — к увеличению военно-морской активности. Контроль США за обеими территориями дает им неоспоримые козыри", — заявил Гриняев.
Он также добавил, что сегодня Гренландия остается практически единственным источником редкоземельных элементов, которые пока еще не подконтрольны Пекину.
"Гренландия имеет большой сырьевой потенциал и в долгосрочной перспективе станет важным поставщиком сырья на мировые рынки", — заключил эксперт.
Кроме того, в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян отметил, что американский миллиардер Илон Маск также имеет свою выгоду в присоединении острова к США.
Собеседник издания напомнил, что Маск в первую каденцию Трампа смог отделить военно-космические силы от ВВС, а база Туле подчинена непосредственно ВКС. Следовательно, пришел к выводу Ераносян, миллиардер заинтересован в заказах для своей компании SpaceX, которая специализируется на производстве космической техники, и контроле над этой базой.
Подробнее об этом в интервью "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
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