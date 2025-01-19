Подобно Аляске: Гриняев объяснил интерес Трампа в Гренландии с точки зрения покупателя
Очередное нашумевшее предложение избранного президента США Дональда Трампа о возможной покупке соотносится с формирующейся новой геостратегической обстановкой в Северной Атлантике и в Арктическом регионе в целом
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра арктических исследований Отдела страновых исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев.
"Подобно Аляске, Гренландия замыкает входные ворота в Арктику. Ожидаемо, что развитие судоходства в этом регионе приведет к инвестициям в инфраструктуру острова. А также — к увеличению военно-морской активности. Контроль США за обеими территориями дает им неоспоримые козыри", — заявил Гриняев.
Он также добавил, что сегодня Гренландия остается практически единственным источником редкоземельных элементов, которые пока еще не подконтрольны Пекину.
"Гренландия имеет большой сырьевой потенциал и в долгосрочной перспективе станет важным поставщиком сырья на мировые рынки", — заключил эксперт.
Кроме того, в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян отметил, что американский миллиардер Илон Маск также имеет свою выгоду в присоединении острова к США.
Собеседник издания напомнил, что Маск в первую каденцию Трампа смог отделить военно-космические силы от ВВС, а база Туле подчинена непосредственно ВКС. Следовательно, пришел к выводу Ераносян, миллиардер заинтересован в заказах для своей компании SpaceX, которая специализируется на производстве космической техники, и контроле над этой базой.
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