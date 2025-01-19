Подобно Аляске: Гриняев объяснил интерес Трампа в Гренландии с точки зрения покупателя

"Мир на Украине за 24 часа, ни одной начатой войны": не все поняли скрытый подтекст обещаний Трампа

Давать громкие и даже дерзкие обещания 45-й и почти уже 47-й президент США Дональд Трамп любит. А в чём же их истинный смысл? Давайте разберёмся