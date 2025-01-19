https://ukraina.ru/20250119/1060376978.html

Западная пресса: Зеленскийтеряет военнослужащих и территории с пугающей скоростью

Западная пресса: Зеленскийтеряет военнослужащих и территории с пугающей скоростью - 19.01.2025 Украина.ру

Западная пресса: Зеленскийтеряет военнослужащих и территории с пугающей скоростью

Нынешнее руководство Украины стремительно теряет территории и своих защитников, приближая победу России. К такому выводу пришёл лорд Эшкрофт (KCMG PC) в публикации британского таблоида Daily Express.

2025-01-19T12:50

2025-01-19T12:50

2025-01-19T12:50

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Дональд Трамп как 47-й президент Соединенных Штатов вскоре будет приведен к присяге. Он обещал, что установит мир между Украиной и Россией в течение "24 часов", напомнил Эшкрофт.Рассуждая на тему реалистичности миротворческих планов Трампа, Эшкрофт отметил, что и в Киеве желают прекращения боевых действий.Он также заметил, что на Западе широко распространено мнение о том, что Россия не пожелает прекращать боевые действия на волне успеха и попытается стереть Украину с карты мира. Однако такое мнение недооценивает вред, который боевыми действиями наносится самой России, заметил автор статьи.По его мнению, это станет поводом для бессонницы российского президента Владимира Путина. Кроме того, отметил британский лорд, российский рубль подешевел до 115 за доллар США и высока инфляция. К этому добавилось ослабление экономики Китая, которое ограничило спрос на товары крупнейшего экспортного партнера России, добавил автор публикации.Эшкрофт признал успехи России в освобождении её новых регионов, однако назвал их незаконными – в отличие от оккупации украинской армией российской территории. В частности, автор публикации упомянул о Курской области, где ВСУ и в том числе британские наёмники с августа 2024 года оккупировали отдельные районы и совершили множество военных преступлений при финансовой, военной и иной поддержке официального Лондона.По мнению Эшкрофта, любое мирное соглашение позволит России сохранить территориальные приобретения и создать демилитаризованную зону. Нынешнее руководство Украины желает членства в НАТО "гарантий безопасности" от Запада, считая, что краткосрочное мирное соглашение хуже, чем отсутствие такового вообще.При этом он заметил, что Трамп способен сказать Путину, что если Киев согласится на такой сценарий, а Москва нет, то США увеличит помощь Украине. В итоге станет неизбежной длительная война, которая ослабит Россию, уверен автор британского таблоида."Так что, если Трамп будет благоразумен, он сможет заключить мирное соглашение, которое крайне необходимо обеим воюющим странам. Однако ему может потребоваться всего 24 недели, а не 24 часа, чтобы подписать и ввести в действие этот документ", - сказано в публикации британского лорда на сайте таблоида.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Медведев рассказал, чем поучителен пример "ходячего мертвеца Байдена"

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