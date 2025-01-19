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Выгнали дипломатов, украли недвижимость: Лавров рассказал, что Трамп унаследовал от Обамы и Байдена
Выгнали дипломатов, украли недвижимость: Лавров рассказал, что Трамп унаследовал от Обамы и Байдена - 19.01.2025 Украина.ру
Выгнали дипломатов, украли недвижимость: Лавров рассказал, что Трамп унаследовал от Обамы и Байдена
Огромный ущерб отношениям США с Россией оставляет уходящая администрация Джозефа Байдена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-01-19T11:38
2025-01-19T11:38
2025-01-19T11:38
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Администрация Байдена оставила тяжёлое наследие новой администрации президента США она нанесла огромный ущерб отношениям Вашингтона с Москвой, констатировал глава российской дипломатии.По мнению Лаврова, о серьёзности отношения президента США к выполнению своих обязанностей на высшем государственном посту говорят в том числе и попытки Байдена сделать серьёзные выводы из участия в киевских театральных постановках."Ну и администрация Трампа в свою первую каденцию нанесла серьёзный ущерб,- продолжил Лавров. - В том числе во многом потому, что Обама оставил такое наследство, на которое пришёл Трамп со своими людьми. И те санкции, которые ввёл Обама за три недели, - это вообще непорядочно, неэтично. Выгнав наших дипломатов, своровав пять объектов дипломатической недвижимости - конечно, они поставили наши отношения в позицию не самого лучшего старта, так я скажу".По мнению Лаврова, с тех пор политические традиции Белого дома не изменились."Видим, что сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое", - заметил Лавров.Тем временем Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, который встретил его праздничным салютом. Инаугурация избранного 47-го президента США состоится 20 января.Также 19 января на эту тему высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, Байден оставил Трампу тяжёлое наследство и теперь не очевидно, возможна ли в сложившихся реалиях полная нормализация отношений между Россией и США.Подробности в публикации Медведев рассказал, чем поучителен пример "ходячего мертвеца Байдена"
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новости, сша, россия, вашингтон, сергей лавров, джо байден, дональд трамп, международные отношения, международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, мид рф
Новости, США, Россия, Вашингтон, Сергей Лавров, Джо Байден, Дональд Трамп, международные отношения, Международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, МИД РФ
Выгнали дипломатов, украли недвижимость: Лавров рассказал, что Трамп унаследовал от Обамы и Байдена
Огромный ущерб отношениям США с Россией оставляет уходящая администрация Джозефа Байдена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Администрация Байдена оставила тяжёлое наследие новой администрации президента США она нанесла огромный ущерб отношениям Вашингтона с Москвой, констатировал глава российской дипломатии.
"Ущерб огромный", - сказал глава МИД РФ, оценивая в интервью в интервью журналисту Павлу Зарубину наследие байденовской администрации.
По мнению Лаврова, о серьёзности отношения президента США к выполнению своих обязанностей на высшем государственном посту говорят в том числе и попытки Байдена сделать серьёзные выводы из участия в киевских театральных постановках.
"Ну и администрация Трампа в свою первую каденцию нанесла серьёзный ущерб,- продолжил Лавров. - В том числе во многом потому, что Обама оставил такое наследство, на которое пришёл Трамп со своими людьми. И те санкции, которые ввёл Обама за три недели, - это вообще непорядочно, неэтично. Выгнав наших дипломатов, своровав пять объектов дипломатической недвижимости - конечно, они поставили наши отношения в позицию не самого лучшего старта, так я скажу".
По мнению Лаврова, с тех пор политические традиции Белого дома не изменились.
"Видим, что сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое", - заметил Лавров.
Тем временем Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, который встретил его праздничным салютом. Инаугурация избранного 47-го президента США состоится 20 января.
Также 19 января на эту тему высказался зампред Совбеза
России Дмитрий Медведев
. По его мнению, Байден оставил Трампу тяжёлое наследство и теперь не очевидно, возможна ли в сложившихся реалиях полная нормализация отношений между Россией и США.