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Выгнали дипломатов, украли недвижимость: Лавров рассказал, что Трамп унаследовал от Обамы и Байдена

Выгнали дипломатов, украли недвижимость: Лавров рассказал, что Трамп унаследовал от Обамы и Байдена - 19.01.2025 Украина.ру

Выгнали дипломатов, украли недвижимость: Лавров рассказал, что Трамп унаследовал от Обамы и Байдена

Огромный ущерб отношениям США с Россией оставляет уходящая администрация Джозефа Байдена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

2025-01-19T11:38

2025-01-19T11:38

2025-01-19T11:38

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Администрация Байдена оставила тяжёлое наследие новой администрации президента США она нанесла огромный ущерб отношениям Вашингтона с Москвой, констатировал глава российской дипломатии.По мнению Лаврова, о серьёзности отношения президента США к выполнению своих обязанностей на высшем государственном посту говорят в том числе и попытки Байдена сделать серьёзные выводы из участия в киевских театральных постановках."Ну и администрация Трампа в свою первую каденцию нанесла серьёзный ущерб,- продолжил Лавров. - В том числе во многом потому, что Обама оставил такое наследство, на которое пришёл Трамп со своими людьми. И те санкции, которые ввёл Обама за три недели, - это вообще непорядочно, неэтично. Выгнав наших дипломатов, своровав пять объектов дипломатической недвижимости - конечно, они поставили наши отношения в позицию не самого лучшего старта, так я скажу".По мнению Лаврова, с тех пор политические традиции Белого дома не изменились."Видим, что сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое", - заметил Лавров.Тем временем Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, который встретил его праздничным салютом. Инаугурация избранного 47-го президента США состоится 20 января.Также 19 января на эту тему высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, Байден оставил Трампу тяжёлое наследство и теперь не очевидно, возможна ли в сложившихся реалиях полная нормализация отношений между Россией и США.Подробности в публикации Медведев рассказал, чем поучителен пример "ходячего мертвеца Байдена"

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