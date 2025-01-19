https://ukraina.ru/20250119/1060324672.html

Фененко рассказал о "невыгодном для России мире", который будет выглядеть как ее поражение

Фененко рассказал о "невыгодном для России мире", который будет выглядеть как ее поражение - 19.01.2025 Украина.ру

Фененко рассказал о "невыгодном для России мире", который будет выглядеть как ее поражение

Если Москва решит пойти на заключение "невыгодного мира" с США, это будет воспринято как поражение России, потому что за три года СВО она не смогла освободить ни один из четырех конституционных регионов

2025-01-19T11:10

2025-01-19T11:10

2025-01-19T11:10

новости

россия

украина

москва

дональд трамп

нато

вооруженные силы украины

вс рф

сво

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042576280_0:219:3069:1945_1920x0_80_0_0_9bfacc9fcf39aff3ef38b87b4f9037ee.jpg

Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Он рассказал, что будущая администрация президента США прорабатывает два варианта того, как Америка будет взаимодействовать с Россией.По его словам, если Москва решит принять условия игры США и пойдет на этот самый "невыгодный мир", это будет воспринято как поражение России, потому что за три года СВО она не смогла освободить ни один из четырех конституционных регионов."На это смотрят в Японии и думают: "Почему бы на фоне боев в Курской области не попытаться отобрать у России спорные острова?". На это смотрят в Финляндии и думают: "Почему бы нам не отобрать у России порт Петсамо (Печенга)?" На это смотрят в Германии и в Польше: "Почему бы не отобрать у России Калининград?", — добавил собеседник издания.В заключении он заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область поселило на Западе уверенность в том, что на территории ядерной державы можно спокойно воевать.Подробнее о том, почему гарантии безопасности для России останутся на бумаге, но договариваться по Украине все равно важно, в интервью Логика войны и призрак Минских соглашений. Олег Барабанов о гарантиях безопасности РФ и будущем УкраиныПолный текст интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"

https://ukraina.ru/20250116/1060324168.html

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, москва, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали