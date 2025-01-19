Фененко рассказал о "невыгодном для России мире", который будет выглядеть как ее поражение
Если Москва решит пойти на заключение "невыгодного мира" с США, это будет воспринято как поражение России, потому что за три года СВО она не смогла освободить ни один из четырех конституционных регионов
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.
Он рассказал, что будущая администрация президента США прорабатывает два варианта того, как Америка будет взаимодействовать с Россией.
"Первый: навязать России невыгодный мир — заморозка конфликта по линии фронта без принятия Украины в НАТО. Второй: если Москва откажется, то начать масштабные поставки оружия Украине по логике: "Ах, вы так! А мы ведь мир предлагали", — считает Фененко.
По его словам, если Москва решит принять условия игры США и пойдет на этот самый "невыгодный мир", это будет воспринято как поражение России, потому что за три года СВО она не смогла освободить ни один из четырех конституционных регионов.
"На это смотрят в Японии и думают: "Почему бы на фоне боев в Курской области не попытаться отобрать у России спорные острова?". На это смотрят в Финляндии и думают: "Почему бы нам не отобрать у России порт Петсамо (Печенга)?" На это смотрят в Германии и в Польше: "Почему бы не отобрать у России Калининград?", — добавил собеседник издания.
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