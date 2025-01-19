"Лучше не начинайте": Ищенко объяснил, чем атака на "Турецкий поток" может обернуться для США
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорные станции "Казачья" и "Русская" в Краснодарском крае
Попытка атаковать "Турецкий поток" со стороны ВСУ была осуществлена не без помощи и желания США. Америке такой ущерб выгоден с двух сторон. Во-первых, Штаты собираются уменьшить российское влияние в Восточной Европе. А во-вторых, ими демонстрируется возможность уязвить кого угодно, оставаясь в стороне
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По его словам, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров не зря предупреждал об ответе России именно американцев.
"Чтобы они хорошо подумали, надо ли им это начинать. Российское руководство устами Лаврова дало понять, что мы отдаем себе отчет, кто и зачем, и будем отвечать тем же. Подумайте, нужно ли вам это. Так мы быстро дойдем до ядерной конфронтации. Так что лучше не начинайте", — заявил Ищенко.
Кроме того, даже при условии, что российские спецслужбы хорошо поднаторели в предотвращении терактов, они не могут предотвратить всего, добавил обозреватель.
"И даже если вы знаете, что будет покушение на трубу в море, попробуйте взять ее под полную охрану. Это невозможно. Поэтому теоретическая возможность того, что диверсия повторится на юге, как это было на "Северном потоке", остается", — в заключении отметил собеседник издания.
В минувшую субботу ВСУ предприняли попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" возле Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено.
Подробнее об этом — в материале Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока"
Позже Лавров заявил, что США науськивают Украину, чтобы вслед за "Северными потоками" вывести из строя "Турецкий поток".
14 января, 12:34Лавров обвинил США в попытке вывести из строя "Турецкий поток"США науськивают Украину, чтобы вслед за "Северными потоками" вывести из строя "Турецкий поток". Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году