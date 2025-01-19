Слаженной работы быть не может: Выдрин о "сумме страстей" Трампа и Байдена
© AP / Gerald Herbert
© AP / Gerald Herbert
Заявления о том, что президент Америки Джо Байден усиливает агрессию Украины против России, лишь бы в последующем выставить новоизбранного американского лидера Дональда Трампа великим миротворцем достаточно сомнительны, так как на "слаженную игру" два политика США не способны
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
"В распасовку между Байденом и Трампом не верю. Слишком они разные. У них радикально различны "суммы страстей" для подобной слаженной игры. Поэтому каждый действует в рамках собственных представлений. Байден — после меня хоть потоп. Трамп: еще не вечер", — считает политолог.
Подробнее о нюансах статьи — в материале Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - Bloomberg
В тот же день американский телеканал CNN поделился информацией, что Байден, который занимает должность президента США последние дни, предпринял крайнюю попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США "идею в целом поддерживает".
14 января, 14:41Байден предпринял отчаянную попытку завладеть активами РФ, команда Трампа "в целом поддерживает" - CNNПрезидент США Джо Байден, который работает в этой должности последние дни, предпринял "последнюю отчаянную" попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США Дональда Трампа "идею в целом поддерживает". Такую информацию своим зрителям озвучил американский телеканал CNN