Слаженной работы быть не может: Выдрин о "сумме страстей" Трампа и Байдена - 19.01.2025 Украина.ру
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Слаженной работы быть не может: Выдрин о "сумме страстей" Трампа и Байдена
Слаженной работы быть не может: Выдрин о "сумме страстей" Трампа и Байдена - 19.01.2025 Украина.ру
Слаженной работы быть не может: Выдрин о "сумме страстей" Трампа и Байдена
Заявления о том, что президент Америки Джо Байден усиливает агрессию Украины против России, лишь бы в последующем выставить новоизбранного американского лидера Дональда Трампа великим миротворцем достаточно сомнительны, так как на "слаженную игру" два политика США не способны
2025-01-19T11:05
2025-01-19T11:05
новости
сша
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дональд трамп
джо байден
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.В начале этой недели американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники написало, что команда Трампа заверила Евросоюз, якобы она считает необходимым оказывать Украине дальнейшую поддержку.Подробнее о нюансах статьи — в материале Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - BloombergВ тот же день американский телеканал CNN поделился информацией, что Байден, который занимает должность президента США последние дни, предпринял крайнюю попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США "идею в целом поддерживает".Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента США
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, детали
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, детали

Слаженной работы быть не может: Выдрин о "сумме страстей" Трампа и Байдена

11:05 19.01.2025
 
© AP / Gerald Herbert
- РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP / Gerald Herbert
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Заявления о том, что президент Америки Джо Байден усиливает агрессию Украины против России, лишь бы в последующем выставить новоизбранного американского лидера Дональда Трампа великим миротворцем достаточно сомнительны, так как на "слаженную игру" два политика США не способны
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
"В распасовку между Байденом и Трампом не верю. Слишком они разные. У них радикально различны "суммы страстей" для подобной слаженной игры. Поэтому каждый действует в рамках собственных представлений. Байден — после меня хоть потоп. Трамп: еще не вечер", — считает политолог.
В начале этой недели американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники написало, что команда Трампа заверила Евросоюз, якобы она считает необходимым оказывать Украине дальнейшую поддержку.
Подробнее о нюансах статьи — в материале Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - Bloomberg
В тот же день американский телеканал CNN поделился информацией, что Байден, который занимает должность президента США последние дни, предпринял крайнюю попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США "идею в целом поддерживает".
- РИА Новости, 1920, 14.01.2025
14 января, 14:41
Байден предпринял отчаянную попытку завладеть активами РФ, команда Трампа "в целом поддерживает" - CNNПрезидент США Джо Байден, который работает в этой должности последние дни, предпринял "последнюю отчаянную" попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США Дональда Трампа "идею в целом поддерживает". Такую информацию своим зрителям озвучил американский телеканал CNN
Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента США
 
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