https://ukraina.ru/20250119/1060322287.html

Слаженной работы быть не может: Выдрин о "сумме страстей" Трампа и Байдена

Слаженной работы быть не может: Выдрин о "сумме страстей" Трампа и Байдена - 19.01.2025 Украина.ру

Слаженной работы быть не может: Выдрин о "сумме страстей" Трампа и Байдена

Заявления о том, что президент Америки Джо Байден усиливает агрессию Украины против России, лишь бы в последующем выставить новоизбранного американского лидера Дональда Трампа великим миротворцем достаточно сомнительны, так как на "слаженную игру" два политика США не способны

2025-01-19T11:05

2025-01-19T11:05

2025-01-19T11:05

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.В начале этой недели американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники написало, что команда Трампа заверила Евросоюз, якобы она считает необходимым оказывать Украине дальнейшую поддержку.Подробнее о нюансах статьи — в материале Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - BloombergВ тот же день американский телеканал CNN поделился информацией, что Байден, который занимает должность президента США последние дни, предпринял крайнюю попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США "идею в целом поддерживает".Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента США

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, детали