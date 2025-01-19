https://ukraina.ru/20250119/1060374809.html

Медведев рассказал, чем поучителен пример "ходячего мертвеца Байдена"

Медведев рассказал, чем поучителен пример "ходячего мертвеца Байдена" - 19.01.2025 Украина.ру

Медведев рассказал, чем поучителен пример "ходячего мертвеца Байдена"

Нездоровый интерес к Украине и другие тревожные признаки были замечены в поведении Джо Байдена ещё до того, как он едва не довёл конфликт с Россией до ядерной войны. Об этом 19 января заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

2025-01-19T09:54

2025-01-19T09:54

2025-01-19T09:54

новости

россия

украина

сша

джо байден

совбез

нато

дмитрий медведев

геополитика

президентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1a/1056502222_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b2cec2fbd23425912bd4ac83cb621dcf.jpg

"На примере ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена можно проследить, как опытный и неглупый в целом политик (а он очень опытный, работал на высоких позициях ещё в советский период) постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика", 0 сообщил Медведев подписчикам своего телеграм-канала.Он отметил, что не наблюдал деменции у Байдена в то время, когда общался с ним. Однако тревожные симптомы уже проявлялись."Что уже тогда обратило на себя внимание – нездоровый интерес к Украине, хотя это он объяснил мне поручением Обамы, - рассказал Медведев. - Постепенно поручение превратилось в идефикс. В этом чудесном превращении свою роль сыграли большие политические ошибки, банальная коррупция и просто плохой анализ ситуации – незнание истории и непонимание природы "украинства". И старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО".Байден в последнее время явно не понимал до конца происходящего, заметил Медведев. Он также обратил внимание на экономическую выгоду США от войны."Но политические издержки и реальная угроза фатального конфликта гораздо серьёзнее. А вот к этому старикан оказался не готов. Это тот случай, когда глава крупнейшей державы мира полностью не справился с ситуацией", - добавил Медведев.Итогом стал разгромный проигрыш Демпартии США на выборах. при этом, заметил зампред российского Совбеза, часть ответственности лежит и на окружении Байдена.Он также заметил, что в сложившихся реалиях она в принципе невозможна и непонятно, нужна ли она вообще.Ранее на эту тему: Последнее фиаско Байдена, коварное "завещание" Трампу, удар по Кривому Рогу. Итоги 17 января

https://ukraina.ru/20250118/1060373477.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, джо байден, совбез, нато, дмитрий медведев, геополитика, президентские выборы, президент сша, демократическая партия, сво, политика, политик, международная политика, политический кризис, внешняя политика, международные отношения, барак обама