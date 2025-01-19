Медведев рассказал, чем поучителен пример "ходячего мертвеца Байдена" - 19.01.2025 Украина.ру
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Медведев рассказал, чем поучителен пример "ходячего мертвеца Байдена"
Медведев рассказал, чем поучителен пример "ходячего мертвеца Байдена" - 19.01.2025 Украина.ру
Медведев рассказал, чем поучителен пример "ходячего мертвеца Байдена"
Нездоровый интерес к Украине и другие тревожные признаки были замечены в поведении Джо Байдена ещё до того, как он едва не довёл конфликт с Россией до ядерной войны. Об этом 19 января заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
2025-01-19T09:54
2025-01-19T09:54
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"На примере ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена можно проследить, как опытный и неглупый в целом политик (а он очень опытный, работал на высоких позициях ещё в советский период) постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика", 0 сообщил Медведев подписчикам своего телеграм-канала.Он отметил, что не наблюдал деменции у Байдена в то время, когда общался с ним. Однако тревожные симптомы уже проявлялись."Что уже тогда обратило на себя внимание – нездоровый интерес к Украине, хотя это он объяснил мне поручением Обамы, - рассказал Медведев. - Постепенно поручение превратилось в идефикс. В этом чудесном превращении свою роль сыграли большие политические ошибки, банальная коррупция и просто плохой анализ ситуации – незнание истории и непонимание природы "украинства". И старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО".Байден в последнее время явно не понимал до конца происходящего, заметил Медведев. Он также обратил внимание на экономическую выгоду США от войны."Но политические издержки и реальная угроза фатального конфликта гораздо серьёзнее. А вот к этому старикан оказался не готов. Это тот случай, когда глава крупнейшей державы мира полностью не справился с ситуацией", - добавил Медведев.Итогом стал разгромный проигрыш Демпартии США на выборах. при этом, заметил зампред российского Совбеза, часть ответственности лежит и на окружении Байдена.Он также заметил, что в сложившихся реалиях она в принципе невозможна и непонятно, нужна ли она вообще.Ранее на эту тему: Последнее фиаско Байдена, коварное "завещание" Трампу, удар по Кривому Рогу. Итоги 17 января
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новости, россия, украина, сша, джо байден, совбез, нато, дмитрий медведев, геополитика, президентские выборы, президент сша, демократическая партия, сво, политика, политик, международная политика, политический кризис, внешняя политика, международные отношения, барак обама
Новости, Россия, Украина, США, Джо Байден, Совбез, НАТО, Дмитрий Медведев, геополитика, президентские выборы, президент США, Демократическая партия, СВО, политика, политик, Международная политика, политический кризис, внешняя политика, международные отношения, Барак Обама

Медведев рассказал, чем поучителен пример "ходячего мертвеца Байдена"

09:54 19.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США
Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Нездоровый интерес к Украине и другие тревожные признаки были замечены в поведении Джо Байдена ещё до того, как он едва не довёл конфликт с Россией до ядерной войны. Об этом 19 января заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"На примере ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена можно проследить, как опытный и неглупый в целом политик (а он очень опытный, работал на высоких позициях ещё в советский период) постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика", 0 сообщил Медведев подписчикам своего телеграм-канала.
Он отметил, что не наблюдал деменции у Байдена в то время, когда общался с ним. Однако тревожные симптомы уже проявлялись.
"Что уже тогда обратило на себя внимание – нездоровый интерес к Украине, хотя это он объяснил мне поручением Обамы, - рассказал Медведев. - Постепенно поручение превратилось в идефикс. В этом чудесном превращении свою роль сыграли большие политические ошибки, банальная коррупция и просто плохой анализ ситуации – незнание истории и непонимание природы "украинства". И старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО".
Байден в последнее время явно не понимал до конца происходящего, заметил Медведев. Он также обратил внимание на экономическую выгоду США от войны.
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"Но политические издержки и реальная угроза фатального конфликта гораздо серьёзнее. А вот к этому старикан оказался не готов. Это тот случай, когда глава крупнейшей державы мира полностью не справился с ситуацией", - добавил Медведев.
Итогом стал разгромный проигрыш Демпартии США на выборах. при этом, заметил зампред российского Совбеза, часть ответственности лежит и на окружении Байдена.
"Если беда Байдена в его неадекватности, то вина его Администрации в том, что на российском треке она сознательно оставила очень тяжёлое кризисное наследство своим преемникам. Вредоносные закладки байденовских решений будут проявляться ещё очень долго. А потому будет предельно трудно общаться. Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия", - заявил Медведев.
Он также заметил, что в сложившихся реалиях она в принципе невозможна и непонятно, нужна ли она вообще.
Ранее на эту тему: Последнее фиаско Байдена, коварное "завещание" Трампу, удар по Кривому Рогу. Итоги 17 января
 
НовостиРоссияУкраинаСШАДжо БайденСовбезНАТОДмитрий Медведевгеополитикапрезидентские выборыпрезидент СШАДемократическая партияСВОполитикаполитикМеждународная политикаполитический кризисвнешняя политикамеждународные отношенияБарак Обама
 
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