Медведев рассказал, чем поучителен пример "ходячего мертвеца Байдена"
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США
Нездоровый интерес к Украине и другие тревожные признаки были замечены в поведении Джо Байдена ещё до того, как он едва не довёл конфликт с Россией до ядерной войны. Об этом 19 января заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"На примере ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена можно проследить, как опытный и неглупый в целом политик (а он очень опытный, работал на высоких позициях ещё в советский период) постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика", 0 сообщил Медведев подписчикам своего телеграм-канала.
Он отметил, что не наблюдал деменции у Байдена в то время, когда общался с ним. Однако тревожные симптомы уже проявлялись.
"Что уже тогда обратило на себя внимание – нездоровый интерес к Украине, хотя это он объяснил мне поручением Обамы, - рассказал Медведев. - Постепенно поручение превратилось в идефикс. В этом чудесном превращении свою роль сыграли большие политические ошибки, банальная коррупция и просто плохой анализ ситуации – незнание истории и непонимание природы "украинства". И старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО".
Байден в последнее время явно не понимал до конца происходящего, заметил Медведев. Он также обратил внимание на экономическую выгоду США от войны.
"Но политические издержки и реальная угроза фатального конфликта гораздо серьёзнее. А вот к этому старикан оказался не готов. Это тот случай, когда глава крупнейшей державы мира полностью не справился с ситуацией", - добавил Медведев.
Итогом стал разгромный проигрыш Демпартии США на выборах. при этом, заметил зампред российского Совбеза, часть ответственности лежит и на окружении Байдена.
"Если беда Байдена в его неадекватности, то вина его Администрации в том, что на российском треке она сознательно оставила очень тяжёлое кризисное наследство своим преемникам. Вредоносные закладки байденовских решений будут проявляться ещё очень долго. А потому будет предельно трудно общаться. Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия", - заявил Медведев.
Он также заметил, что в сложившихся реалиях она в принципе невозможна и непонятно, нужна ли она вообще.