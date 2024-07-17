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Кто хотел убить Дональда Трампа? И дичайший непрофессионализм спецслужб США - последние данные

Кто хотел убить Дональда Трампа? И дичайший непрофессионализм спецслужб США - последние данные - 17.07.2024 Украина.ру

Кто хотел убить Дональда Трампа? И дичайший непрофессионализм спецслужб США - последние данные

Дональд Трамп стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии, невероятным образом уцелев при покушении.

2024-07-17T06:37

2024-07-17T06:37

2024-07-17T06:37

эксклюзив

сша

рязань

россия

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барак обама (старший)

республиканская партия

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Но чем дальше, тем всё больше открывается удивительных подробностей этого события. И многое еще впереди.Республиканцы в ярости и жаждут расследования "неспособности адекватно защитить президента", как потребовал сенатор от Массачусетса Джош Хоули.Как ни странно, этого же хочет президент Байден."Поставьте его в центр мишени"Всего лишь несколько дней тому назад президент Байден произнес эти слова в отношении Дональда Трампа:"It' s time to put Trump in a bullseye"Поставьте его "прямо в точку", то есть "в центр мишени".Сегодня Байден поспешно даёт интервью, в котором объясняет: ни в коем случае речь не могла идти о физическом устранении конкурента.Байден говорит: имел в виду только "СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ"! Кстати, ведь действительно. И по русски так же: поставить в точку - сосредоточиться."Сосредоточиться на нём, на том, что он делает, на его политике, на его лжи во время дебатов."Сразу же после покушения Байден позвонил Трампу и поговорил с ним.Они не разговаривали лично с 2020 года, а во время тех самых дебатов кандидатов в президенты даже не пожали друг другу руки.Джилл Байден в то же время сделала срочный звонок Мелании Трамп, выразила сочувствие и поддержку.Конечно, Байдену всё это посоветовали сделать политтехнологи. Но он и в самом деле не желал бы гибели Трампа.Помимо христианских чувств, есть большая практическая выгода для Байдена от благополучного существования Дональда Трампа.Трамп действительно "мишень", и очень удобная. Можно сказать, пристреляная.Негативный демонический образ Трампа настолько раскручен, в его создание вложено столько усилий, что жалко и совершенно бессмысленно терять такой продуманный и предсказуемый образ врага.А от гибели Трампа Байден проиграл бы значительно больше, чем выиграл - вот парадокс - от неудавшегося покушения на его жизнь.Теперь полностью, внезапно, прекратилась травля самого Байдена, замолчала та часть демократической партии, которая требовала его ухода из кандидатов в президенты.А в эту часть "предателей" уже переметнулись прежние самые преданные соратники: актёр Джордж Клуни и бывший спикер Конгресса Нэнси Пелоси.Оставалось выступить только тяжеловесам: Обамы и Клинтоны должны были сказать своё последнее слово.Но этого не произошло и уже, видимо, не произойдёт.Так что лично сам Байден, можно сказать, выиграл. И ему очень нужен живой Трамп. И был нужен, как привычный символ "зловещего зла", а сейчас вообще ему надо пылинки с Трампа сдувать.Поэтому в списке главных подозреваемых нет президента США.Но кому же было выгодно это убийство? Кто стоит за покушением на Трампа? Или это действительно стрелял "маньяк-одиночка"?Такая версия могла выглядеть правдоподобной. Если бы не поведение полиции и Секретной службы.Они продемонстрировали такой непрофессионализм, в который невозможно поверить.Или всё-таки можно? Мнения экспертов разделились.Возникает вопрос: это действительно такой, извините, бардак в Секретной службе США или это был обширный заговор, с участием всех служб охраны и полиции?Но и в заговор "всех абсолютно" тоже поверить сложно.ФБР, ЦРУ, Секретная служба, служба протокола, личная охрана, местная полиция? Это сколько же должно быть посвящённых в тайну покушения?И не будем забывать, что все эти люди рискуют масштабно: своей карьерой, свободой, жизнью. Неужели всех подкупили?Так что версия: - Бардак, сэр! - остается одной из основных."Засуньте эту секретную службу себе в задницу"Так сказал другой кандидат в президенты, Роберт Кеннеди, и с ним очень сложно не согласиться."Секретная служба удивительно медленно, подозрительно медленно защищала Трампа от стрелка, который ползал с винтовкой снайпера по крыше, как о том сообщали очевидцы" - Скотт Беннет, аналитик Госдепа по борьбе с терроризмом.Вопросов очень много, и на них нет ответов.Почему полиция не обратила внимание на стрелка, несмотря на призывы зрителей?Почему контрснайпер так поздно отреагировал?Один из возможных ответов на эти вопросы: митинг охранялся частично секретной службой государства, частично местной полицией.Местные полицейские, возможно, решили, что это стрелок ФБР или другого подразделения.Контрснайпер, скорее всего, работал по другому периметру. Для того, чтобы увидеть стрелка, ему пришлось оторваться от прицела (он смотрел на дальний периметр) и даже передвинуться, чтобы увидеть средний периметр.Периметр есть ближний, за него отвечали люди, непосредственно охраняющие Трампа, они сразу бросились к нему, рядом, как из-под земли, возникли военные в полном обмундировании и личная охрана.Есть периметр средний, в 200 метров примерно, где и расположился стрелок.И есть дальний - за ним следил, в частности, контрснайпер.Весь вопрос в том, кто отвечал за средний периметр? Скорее всего, местная полиция и местные службы.Сейчас возникает множество не проверенной до конца информации.Якобы контрснайперу вообще запретили стрелять и его ждёт служебное расследование за то, что он убил стрелка. Так ли это? Пока нет ни одного официального подтверждения.Якобы были слышны выстрелы из разного оружия. Это были выстрелы самого снайпера и контрснайперов? Или на месте действовал второй стрелок? Или даже третий?Были ли ещё стрелки? Как было при убийстве Джона Кеннеди, что доказано уже многочисленными экспертизами.Это всё мы узнаем значительно позже. Возможно, даже после того, как пройдут выборы президента США.Но есть множество других фактов, которые можно оценить уже сейчас.И все эти факты свидетельствуют о вопиющем непрофессионализме спецслужб США.Что говорят специалисты по охране, наши и зарубежные?Флаг над ТрампомАбсолютный непрофессионализм секретной службы США подчеркивает известный автор книг по истории заговоров Николай Стариков. Он называет его даже "намеренным".Вот только несколько фактов.Флаг, который так красиво развевается над Трампом.Но этот флаг показывает скорость и направлениеи ветра в том месте, где стоит кандидат в президенты. Хорошее подспорье стрелку!Агенты, которые кинулись на защиту Трампа. Говорят, что поздно кинулись, что должны были быть рядом уже через секунду, но дело не только в скорости реакции.Трижды они открывали Трампа для возможного шутинга. Трижды. Так что Трамп ещё раз чудом избежал пули.И лицо Трампа, которое было видно всем и запечатлено на ставших уже символическими фото - это дичайший непрофессионализм.И рука, которую он сжимал в кулак и подбадривал сторонников - это нечто вопиющее.Руки, голова, сам Трамп - всё должно было быть закрыто сотрудниками, бронепапками, бронезонтиками. Никаких бронезонтиков не было и в помине. А тела сотрудников оказались ниже и тщедушнее самого Трампа.Трампа охраняют русскиеКстати, в прессе пишут, что симпатичная светловолосая бодигард, которая оказалась впереди Трампа - русская каратистка из Рязани, переехавшая в США.Ирина С, мастер спорта по рукопашному бою и карате. Ученица рязанского тренера Ольги Новиковой и заслуженного тренера России Евгения Жирихова из Рязанской федерации рукопашного боя.Кстати, заметим, что она единственная из женщин - бодигардов охраняла Трампа своим телом, а не просто многозначительно вытаскивала оружие из кобуры и оглядывалась по сторонам, как другие женщины в этой дружной секретной компании.Но она не прикрывала собой тело Трампа! Она ниже, и значительно.Наверняка Ирина С. отлично защитила бы Трампа от другого каратиста, но не от пули в верхнюю часть туловища.Кимберли и ее службаПочему вообще Трампа защищали девушки?Оказывается, что Кимберли Читл, нынешняя глава Секретной службы, запустила четыре года назад "программу равенства".По этом плану равенства, к 2030 году в Секретной службе должно быть 30 процентов женщин.Сама Кимберли - очень опытный сотрудник. Она работает 25 лет в этом подразделении. Была в личной охране президента Обамы.Теперь ей предстоит ответить на вопросы членов Конгресса. Уже восемь республиканцев подали заявки на вызов Кимберли в Конгресс.Кстати, похоже, что в охране Трампа "программу равенства" уже отменили. На съезде его охрану составляли гориллообразные (в хорошем смысле) мужчины.Мы скоро узнаем много интересного про Секретную службу и их ошибки. Но это не ответ на вопрос: кто же хотел убить Трампа?Зловещий "Дип Стейт""Дип Стейт", то есть "глубинное государство", бюрократы, чиновники, представители богатейших семей, ТНК и секретные службы. Все они вместе и управляют государством. Именно они имели возможности и мотивы убрать Трампа.Сразу возник анекдот по теме:- Почему на той крыше не было Секретной службы?- А зачем держать на одной крыше ЦРУ и Секретную службу?Был ли стрелок подготовлен кем-то из Дип Стейт?На эту мысль наталкивает то, что "случайный стрелок одиночка" появился очень вовремя, именно за два дня до съезда Республиканской партии.У Трампа ещё не было вице. Только через 2 дня должен был появиться вице президент (сейчас уже появился).Если бы стрелок с крыши не промахнулся, для Республиканской партии это стало бы огромной проблемой.Вице президента нет, нового лидера не успели подготовить и распиарить. Это был бы полный провал кампании.Ну а то, что использовали такого странного человека - так это стиль последнего времени.И кстати, дипстейт работал против Трампа, но и против Байдена тоже! Когда решили его снимать. Команда Байдена теперь тоже неожиданно получила передышку.Хладнокровный ТрампЕсть еще один интересный вопрос.Почему Трамп был так хладнокровен?"Демы", конечно, стали говорить, что он был готов, что это не покушение, а фейк, самопиар.Но надо вспомнить, что Трамп закончил, причём с отличием, военную академию в Нью-Йорке. Родители специально отправили его в эту академию, чтобы улучшить поведение и характер.Поэтому Трамп вполне профессионально отреагировал и упал на пол. До того, как к нему прибежали агенты. Он же был старшина курсантского полка.Ликвидация с помощью странных личностейВообще же надо, к сожалению, констатировать, что появился новый "тренд", новый тип политической ликвидации.Точно такие же странные одиночки, психически нестабильные люди осуществили в свое время нападение на японского премьера Абэ, а совсем недавно на словацкого премьера Фицо.И такой же странный, экзальтированный одиночка стрелял в Трампа.Это новая технология политического террора. Обезличенный террор.Политолог Сергей Марков объясняет: начинается все с многолетнего разжигания ненависти, демонизации политика в СМИ.Градус ненависти зашкаливает. Особенно все эти "слова ненависти" действуют на отщепенцев, странных людей.И в конце концов появляется нестабильный человек с винтовкой.Может ли это быть новым видом психического оружия?Безусловно. Это психическое оружие массового поражения. Выращиваются армии потенциальных "шутеров".Поэтому можно сказать, что Трампа пытались убить множество людей: Дип Стейт, работники СМИ, все кто поддерживал ненависть в соцсетях.Но всё-таки это не вся правда.Были те, кто приставил тайную лестницу на крышу того самого здания. Те, кто внушил именно этому бледному юноше, что "час настал". Те, кто конкретно спланировал всю акцию.Халатно, непрофессионально сработала Секретная служба.Нагнетали ненависть политики и СМИ.Но все-таки были те, кто конкретно управлял стрелком.Чтобы узнать их имена, республиканцам придется "осушить" целое болото лживого "дип стейта". И не факт, что у них это получится. Но что-то все-таки, может получиться.Это же Трамп. Он имеет бульдожью хватку.Что дальше?А в США все так же продолжается "пятилетка ненависти"Половина Америки, электорат Байдена, сожалеет о том, что покушение не состоялось.С комментариями типа:"Мы были в секунде от этого, мы были в сантиметре от того, чтобы решить половину проблемы. И ты промахнулся! Белый мужчина, ты промахнулся, я так и знала."С хэштегами:#howdoyoumiss#какжетактыпромахнулсяВторая половина видит теперь в Трампе никого иного, как Мессию.Конор Макгрегор, знаменитый боксёр:"78-летний миллиардер, он должен был бы кататься на яхте, ездить по полям для гольфа. Но он в Пенсильвании, выплёвывает пули. Боже, помоги Дональду!"И впереди новый интересный спектакль: как же спецслужбы США объяснят самый мощный свой провал за последние 50 лет (после покушения на Рональда Рейгана, хотя тогда все действовали значительно более профессионально).Даст ли всё произошедшее Трампу много очков на выборах?Как во многих заголовках последних дней: "Ну вот и всё, Трамп - президент"Это совершенно не так. Впереди самые интересные 100 дней, когда будет всплывать компромат и развернётся настоящая борьба.О том, к каким еще событиям может привести неудавшееся покушения на Донгальда Трампа - в интервью Дмитрия Дробницкого: "Первый выстрел гражданской войны в США сделан, но Трамп уже дал жесткий ответ".

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эксклюзив, сша, рязань, россия, дональд трамп, джо байден, барак обама (старший), республиканская партия, фбр, цру