https://ukraina.ru/20250119/1060377313.html

В Германии не спешат с отправкой военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 января

В Германии не спешат с отправкой военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 января - 19.01.2025 Украина.ру

В Германии не спешат с отправкой военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 января

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал вопрос с отправкой немецких миротворцев на Украину. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-01-19T13:03

2025-01-19T13:03

2025-01-19T13:02

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие военные могли бы принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине при прекращении огня. Об этом он заявил в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.Говоря о возможной отправке немецкий военных в буферную зону, Писториус заявил, что это "будет обсуждаться тогда, когда придёт время"."Мы являемся крупнейшим партнёром НАТО в Европе. Поэтому очевидно, что мы будем играть определённую роль и должны взять на себя ответственность", – отметил немецкий министр.Также глава Минобороны Германии заявил, что в ближайшее время поедет в США для переговоров с администрацией избранного президента США Дональда Трампа."Кандидат на должность министра обороны США пока не утверждён. Однако мы заинтересованы в скорейшей встрече и обмене мнениями в Вашингтоне в начале февраля", —добавил Писториус.Таким образом, в Германии на официальном уровне пока не спешат заявлять об отправке немецкого военного контингента на Украину. В то же время, на Украине присутствует значительное количество западных военных, часть из которых принимает непосредственное участие в боевых действиях против ВС РФ.Обстрелы и налётыУтром 19 января Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Белгородской областей", — указывалось в сообщении министерства обороны.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 18 ударов.Все обстрелы ВСУ совершили на горловском направлении, выпустив в общей сложности 56 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 8 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 24 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 7; Новая Каховка — 5; Каиры — 3; Подстепное — 4; Новая Збурьевка — 3; Голая Пристань — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 12 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны и Корсунка.Кроме того, как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, за прошедшие сутки ВСУ нанесли 22 удара по округу"Обстрелу подвергся населённый пункт Каиры. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — рассказали в администрации округа.В администрации Великолепетихского округа сообщили, что минувшие сутки ВСУ нанесли 31 удар по территории этого округа."Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха", — отметили в администрации округа.Информация по разрушениям и пострадавшим не поступала.Позднее стало известно, что ВСУ в день празднования Крещения Господня нанесли удар по Каховке. Пострадавших по предварительной информации нет.Днём 19 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по сёлам Красный Хутор и Никольское, а также хутору Угрим в ходе одного обстрела выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 2 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. Повреждены 2 частных дома, надворная постройка и автомобиль. Вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода обратился ещё один мужчина с баротравмой, полученной 16 января в селе Беловское. Его госпитализировали, и врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", — писал губернатор.Над Борисовским районом сбит беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.Над Валуйским муниципальным округом сбиты 4 беспилотника. Последствий нет."В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый выпущено 40 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершена атака одного беспилотника. В хуторе Плотвянка во дворе частного домовладения повреждены навес и припаркованный автомобиль", — указывалось в сводке.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и Сподарюшино подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущены 11 боеприпасов, и атакам 5 БПЛА. Повреждён инфраструктурный объект связи.В Краснояружском районе по селу Графовка с БПЛА сброшены 5 взрывных устройств. Повреждены 2 частных домовладения и линия электропередачи."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и Середа, хуторам Мухин и Панков выпущено 7 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 13 БПЛА, из которых 8 были сбиты. За прошедшие сутки в округе повреждены 3 частных дома, 2 надворные постройки и автомобиль. Также в городе Шебекино ночью в результате прилёта снаряда в трёх жилых домах выбиты окна, посечены кровли и хозяйственные постройки. Утром в селе Муром в результате атаки беспилотника повреждено частное домовладение", — писал губернатор.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О ходе спецоперации — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает, противник бросает на фронт резервы".

https://ukraina.ru/20250119/1060375140.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, германия, россия, борис писториус, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны