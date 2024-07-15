https://ukraina.ru/20240715/1056266898.html

Бунт реквизита. Только Трамп может помочь Орбану обуздать Евросоюз

Бунт реквизита. Только Трамп может помочь Орбану обуздать Евросоюз - 15.07.2024 Украина.ру

Бунт реквизита. Только Трамп может помочь Орбану обуздать Евросоюз

Если подходить к украинским делам с точки зрения банального милосердия, то премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, предложивший ускорить перемирие между Россией и Украиной в рамках спецвоенной операции (СВО), многократно прав. Если война продлится, то Украина рискует вообще остаться без мужчин.

2024-07-15T19:06

2024-07-15T19:06

2024-07-15T19:06

переговоры

виктор орбан

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Агентство Reuters, ссылаясь на украинских военных чиновников, сообщило, что темпы мобилизации на Украине в мае и июне 2024 года выросли в два раза. "Украинские военные сообщили.., что уровень призыва на военную службу в мае и июне более чем удвоился по сравнению с предыдущими двумя месяцами", — пишет агентство, не называя, правда, конкретных цифр.А что их называть? По словам народного депутата Украины Романа Костенко, при сохранении текущих темпов к концу года ВСУ получат 200 тысяч новых военнослужащих. А это значит, что с такими темпами потерь в рядах ВСУ на фронтах СВО, как сейчас, их убьют или переведут в "трехсотые" (раненые) довольно быстро. Если они сами, конечно, не сквозонут в "пятисотые" -- в отказники, пленные или дезертиры.Особенно плачевна и бесперспективна их участь, если их кинут на фронт в качестве пушечного мяса, чтобы по заданию коллективного Запада и НАТО любой ценой сдержать наступление российских войск, которые методично выжигают и выдавливают части ВСУ по всем фронтам. Не без проблем, конечно, но выдавливают и выжигают.А проблема есть. Вон даже просроченный фюрер украинских неонацистов Владимир Зеленский как-то признался, что у него в запасе есть 14 бригад ВСУ (приблизительно 80 тыс чел), которым нечем воевать, так как Запад запаздывает с поставками.А Запада не может не запаздывать, потому что не все там готовы финансировать ВСУ в ускоренном режиме и отдавать им все необходимые. Например, Венгрия не хочет. Причем активно не хочет. Она с 1 июля до конца текущего года председательствует в Евросоюзе, и ее премьер Орбан уже начал, по его словам, "миротворческую миссию" -- объехал Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, посетил саммит НАТО в столице США и пообщался с возможным будущим президентом этой страны Дональдом Трампом, который хочет прекратить войну в Европе и вывести оттуда США, за что его, собственно, и хотели на днях пристрелить. Потому что оно, конечно, мир миром и добро добром, но западным "ястребам" ВПК нужно бабло колотить на войне, а не голубей мира в небо запускать.Однако Орбан хочет мира. Потому, что понимает: более масштабная война в Европе сожжет его страну (как максимум) или лишит ее взаимовыгодного сотрудничества с Россией (как минимум) и бросит в еще более глубокую стагнацию, в которую скатывается сегодня весь ЕС по милости "ястребов войны". В любом случае для Венгрии это угасание.И Орбан передал лидерам ЕС план прекращения боевых действий на Украине, который он сам родил или согласовал во время встреч в Москве, Пекине и, не исключено, на встрече с Трампом в Мар-а-Лаго. Потому что, по словам Трампа, Киев и Москва продемонстрировали полное несовпадение своих взглядов на проблему, а Брюссель, как коллективный носитель европейского взгляда, вообще отморозился и о мире слышать не хочет, пока ему соответствующую команду не даст нынешний президент США Джо Байден, для которого война в Украине – одно из средств продления срока пребывания во власти.Помощник венгерского премьера Балаж Орбан в интервью газете Magyar Nemzet сказал: "Премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета об опыте переговоров, первом этапе миротворческой миссии и венгерских предложениях. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающее слово в урегулировании войны и прекращении кровопролития, то изменение направления должно быть разработано и осуществлено сейчас".И о новом плане пока точно известно лишь то, что, по словам помощника Орбана:а) инициативы были сформулированы господином Орбаном по итогам визитов в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон и в их основе лежат "реалистичная оценка ситуации, реальные цели и подходящий график". "Вот на чем строится наш подход", -- сказал чиновник;б) посредниками в переговорах России и Украины могут стать США, ЕС, Китай и Турция. "Эти страны имеют первостепенное значение, если кто-то думает о реальном миротворчестве. Мы ездили повсюду с целью составить карту и определить какой шанс есть на мир", — пояснил Орбан-помощник. Но и Орбан-премьер из этого исходит;в) Венгрия же так активничает только потому, что она — единственная страна, которая ведет диалог сразу с двумя участниками конфликта. Плюс она – председатель в ЕС и в этом качестве при желании может (будет?) использовать весь период своего председательства в Евросовете для создания условий мирных переговоров. "Премьер-министр Венгрии подробно проинформировал лидеров ЕС о своих визитах. Эти поездки были очень важны, поскольку на данный момент наша страна является единственной страной, которая располагает свежей и конкретной информацией о том, как мыслят воюющие стороны и важнейшие игроки-посредники, и как можно лавировать между различными интересами. …Венгрия является способным посредником, как показали последние две недели. Теперь наша задача — разработать новый подход и попытаться убедить государства-члены Европейского Союза в плане Виктора Орбана", — добавил Орбан-помощник.По мнению многих, премьер Орбан уже сделал одно благое дело – показал, кто из мировых лидеров на самом деле за мирные переговоры и на каких условиях, а кто просто неуважительно и лукаво (ну, им так кажется) манкирует проблемой и хочет затянуть войну и на переговорах лишь получить передышку для новой войны. Собраться с силами, перевооружиться и довооружиться, и броситься на фронт с новыми силами и новым оружием. А Украину в этом деле используют, как расходный материал. Или, если хотите, как хворост, который не жалко, но он призван поддержать пламя костра, который не должен затухнуть.Но, видимо, когда Бог хочет наказать человека, он его либо лишает разума, либо делает чиновником Евросоюза или современным европейским политиком, что, похоже, одно и то же.Во-первых, лидеры ЕС осудили поездку господина Орбана в Москву и Пекин, в один голос дружно заявив, что ему никто таких полномочий не давал, и все его вояжи – его личная инициатива. Орбан с этим и не спорил.Тогда, во-вторых, чиновники и Европолитики пошли еще дальше – решили всячески бойкотировать Венгрию и все ее начинания как председателя ЕС. Как пишет американское издание Politico, ЕС фактически объявил Орбану бойкот за его стремление добиться мира в Европе. В Евросоюзе решили отказаться от посещения саммита глав МИД в Будапеште в конце августа и организовать собственный отдельный такой же саммит, но без участия Венгрии.Венгрия, как председатель в Совете ЕС должна провести саммит по иностранным делам в Будапеште 28-29 августа. И хочет использовать его как прекрасную возможность, чтобы попытаться сформировать коллективную и согласованную внешнеполитическую повестку ЕС. Но ей говорят: нет, бойкотИ знаете, с каким обоснованием объявлен бойкот Будапешту? А чтобы, пишет Politico, не "стать реквизитом в очередном, по их мнению, пропагандистском шоу Орбана". Во как! Мощно и правдиво сказано, лучше и не скажешь.Но, с другой стороны, какая все же точность в безупречном самоопределении европейских чиновников – они уже не стесняясь, называют себя "реквизитом". Способным, правда, на бойкот, похожий на бунт безумия, но все равно как точно и – это главное! – совершенно правильно сказано! Конечно же, реквизит -- он и в Африке реквизит, и в Европе. И реквизиту обычно не стыдно. Ни за что.И ясное дело, не Виктор Орбан превратил своих как бы евроколлег в тупых и безропотных, исполнительных и ждущих подачек и поощрения из-за океана кукол с ниточками, за которые в Вашингтоне и дергают.Одно для нынешнего еврореквизита плохо – если останется в живых и победит Трамп, став президентом, то совсем по-другому будут дергать за ниточки. А может, и не совсем за ниточки – Трамп после покушения может запросто закусить удила и наказать тех, кто желал ему смерти, дрожа от страха перед ним, как осиновый лист. Вы можете только представить, какие рожи после 5 ноября текущего года будут корчить уже не только итальянский премьер Джорджа Мелони, но и Урсула фон дер Ляйен, не говоря уже о Кае Каллас. Да Жозеп Боррель на их фоне просто красавчиком покажется…Впрочем, и России обольщаться насчет мирных инициатив Орбана, особенно после согласования их с Трампом, вряд ли стоит. Всегда нужно помнить, что Орбан и Трамп – это западные, а никакие не пророссийские политики. И у каждого на уме свои интересы. И защита интересов своих стран. Что в полной мере относится и к Китаю, который тоже задействуют в возможных мирных переговорах по Украине.Ставший же известным так называемый мирный план Трампа по Украине не сулит России ничего утешительного. Его можно свести, как известно, к двум взаимоисключающим тезисам: либо Украину усаживают за стол переговоров угрозами лишить ее любой помощи, без которой Киеву кирдык придет за считанные дни. Либо Россию заставляют мириться такими же угрозами вооружить Украину всем необходимым так, чтобы она могла (смогла?) нанести врагу "стратегическое поражение".И там, и там – ультиматум и диктат, которые Москва, как известно, не приемлет. И сам подход, если хотите, протокол о намерениях не вызывает и не может вызвать у России ни доверия, ни понимания. Зачем ей, России, переговоры на чужих условиях, если она побеждает и может диктовать свои?Но и выступать против мира Россия тоже не может. Вот потому-то и затевается вся эта дипломатическая канитель, результатом которой и могут стать мирные переговоры. И с Киевом, за который решат другие, и с Трампом, и с Орбаном, и с, извините, прочим европейским "реквизитом", котором Трамп всё и продиктует…Но каким же он только глупым и мелкотравчатым стал этот европейский реквизит!О мотивах Виктора Орбана читайте в интервью Игоря Шишкина "Кто побудил Орбана на мирный поход и где решится конфликт России с Украиной и Западом".

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240715/1056261834.html

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