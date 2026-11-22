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Нет спроса на Орбакайте: Тур дочери Пугачёвой по США оказался под угрозой

Нет спроса на Орбакайте: Тур дочери Пугачёвой по США оказался под угрозой - 22.11.2026 Украина.ру

Нет спроса на Орбакайте: Тур дочери Пугачёвой по США оказался под угрозой

Дочь артистки Аллы Пугачёвой певица Кристина Орбакайте отменила концерт в Чикаго из-за низкого спроса на билеты

2026-11-22T07:07

2026-11-22T07:07

2026-11-22T07:07

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Как сообщил телеграм-канал SHOT, концерт Орбакайте в Чикаго, планировавшийся на 18 декабря, был отменён. Певица должна была выступить в Copernicus Center – бывшем кинотеатре, превращённым в зал на 1852 человека. Центр связан с местной польской общиной. Но заинтересовать местную публику не получилось. Из-за провала продаж концерт пришлось отменить. При этом концерт в Чикаго – завершающий концерт тура Орбакайте по США.В рамках этого тура она планирует дать шесть концертов."Сейчас активными остаются пять выступлений — в Майами, Тампе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Именно в этих городах встречаются наиболее широкие русскоязычные диаспоры", – сообщил телеграм-канал.Примечательно, что для концертов в этих городах выбрали небольшие концертные площадки 730–1800 мест. Цена билетов колеблется от $75 до $194 (6,2–16 тыс. руб.). По информации SHOT на концерты не выкуплены от 25 % до 30 % всех билетов.В целом же за весь свой декабрьский тур Орбакайте сможет заработать $511 тыс. (около 42 млн руб. – Ред.). Часть из этих денег придётся отдать организаторам тура, а также билетным агрегаторам.Ранее в похожую историю попала латвийская певица Лайма Вайкуле. Её концерт в Таллине, планировавшийся на 31 октября, отменили из-за низкого спроса на билеты.Сами организаторы концерта Вайкуле официально объяснили отмену концерта не зависящими от них обстоятельствами и принесли зрителям извинения. При этом, по информации эстонских журналистов, реальная причина отмены концерта Вайкуле— низкая популярность певицы."За два месяца до концерта было продано лишь около 12% мест в зале. С такими показателями проведение столь масштабного концерта экономически не оправдано", — заявил тогда организатор выступления Максим Милованов.Он указал, что организаторы надеялись на больший интерес публики к популярной когда-то латвийской певице.Что же до Орбакайте, то отмена её концерта в Чикаго – не единственная неприятность, с которой она столкнулась в США. За месяц с лишним до этого телеграм-канал Mash сообщил, что певица потратит около 80 млн руб. на ремонт затопленного пентхауса под Майами площадью 285 м.Во столько Орбакайте обойдётся капитальный ремонт, потребность в котором возникла после того, как в 2023 году квартиру затопило из-за соседа сверху. Орбакайте более двух лет судилась с соседом и местным ТСЖ. В итоге, в конце 2025 года стороны договорились о ремонте.

https://ukraina.ru/20261118/na-ukraine-reshili-zarabotat-na-pugachevoy-pevitse-sdelali-interesnoe-predlozhenie-1084571538.html

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