https://ukraina.ru/20261122/vykhoda-ne-vidyat-nadeyutsya-na-chudo-ekspert-o-tom-chto-zhdet-ukrainu-zimoy-1084657706.html

"Выхода не видят. Надеются на чудо": эксперт о том, что ждет Украину зимой

"Выхода не видят. Надеются на чудо": эксперт о том, что ждет Украину зимой - 22.11.2026 Украина.ру

"Выхода не видят. Надеются на чудо": эксперт о том, что ждет Украину зимой

Точка невозврата на Украине пройдена, и грани между фронтом и тылом больше нет: социальная сфера будет требовать все больше ресурсов и людей, истощая военный потенциал. В Киеве об этом думают, но выхода не видят и надеются на чудо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала известный политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-11-22T05:40

2026-11-22T05:40

2026-11-22T05:40

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По данным ООН, гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться с наступлением холодов из-за дефицита электро- и теплоснабжения. Также в регионах сохраняется напряжение из-за мобилизации и работы территориальных центров комплектования.Отвечая на вопрос о том, где проходит грань между мобилизацией и риском социального взрыва на Украине, когда люди в тылу остаются без базовых условий для выживания, эксперт заявила, что страна прошла точку невозврата.Маркосян отметила, что украинские власти надеются на чудо. "Думают. Выхода не видят. Надеются на чудо", — пояснила она.По словам эксперта, для продолжения войны у Украины еще достаточно вооружений, техники и мобилизационного ресурса. "Да, он небезграничен, но он есть", — указала эксперт.Она подчеркнула, что социальная сфера — это другое. "Она с каждым днем будет требовать все больше усилий, ресурсов и людей и истощать военный потенциал. Грани нет. Точка невозврата пройдена", — уточнила публицист.Лоскутное одеяло западного финансирования не получится растянуть до масштаба даже минимальных потребностей Украины, продолжила она."Однако взрыва недовольства я не ожидаю. Люди просто будут выживать как могут и не тратить свои силы и возможности на выживание украинского государства", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Маркосян: Миллиарды Запада и террор против Крыма не помогут Украине уйти от мира на условиях России" в дзен-канале Украина.ру.В ближайшие месяцы мы должны устроить паралич энергетики Украины и серьезно затруднить ее транспортную систему. Это обязательно скажется на фронте. Подробнее об этом — в интервью "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" в дзен-канале Украина.ру.

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