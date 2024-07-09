https://ukraina.ru/20240709/1056144552.html

Кто побудил Орбана на мирный поход и где решится конфликт России с Украиной и Западом – Шишкин

Кто побудил Орбана на мирный поход и где решится конфликт России с Украиной и Западом – Шишкин - 09.07.2024 Украина.ру

Кто побудил Орбана на мирный поход и где решится конфликт России с Украиной и Западом – Шишкин

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал об итогах парламентских выборов во Франции, а также о том главном, что должна понять... Украина.ру, 09.07.2024

2024-07-09T11:50

2024-07-09T11:50

2024-07-09T11:50

видео

россия

запад

франция

виктор орбан

джо байден

снг

сво

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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал об итогах парламентских выборов во Франции, а также о том главном, что должна понять Россия в отношении политики Запада: 00:19 - Итоги выборов во Франции: почему не случилось чуда? 05:41 - Исход британских выборов; 06:49 - О мирной миссии премьера Венгрии Виктора Орбана; 12:04 - Заменят ли Байдена? 14:39 - Нидерланды: последствия поставок истребителей; 18:26 - Где решается исход украинского конфликта?

россия

запад

франция

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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