https://ukraina.ru/20240709/1056144552.html
Кто побудил Орбана на мирный поход и где решится конфликт России с Украиной и Западом – Шишкин
Кто побудил Орбана на мирный поход и где решится конфликт России с Украиной и Западом – Шишкин - 09.07.2024 Украина.ру
Кто побудил Орбана на мирный поход и где решится конфликт России с Украиной и Западом – Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал об итогах парламентских выборов во Франции, а также о том главном, что должна понять... Украина.ру, 09.07.2024
2024-07-09T11:50
2024-07-09T11:50
2024-07-09T11:50
видео
россия
запад
франция
виктор орбан
джо байден
снг
сво
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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал об итогах парламентских выборов во Франции, а также о том главном, что должна понять Россия в отношении политики Запада: 00:19 - Итоги выборов во Франции: почему не случилось чуда? 05:41 - Исход британских выборов; 06:49 - О мирной миссии премьера Венгрии Виктора Орбана; 12:04 - Заменят ли Байдена? 14:39 - Нидерланды: последствия поставок истребителей; 18:26 - Где решается исход украинского конфликта?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Россия, Запад, Франция, Виктор Орбан, Джо Байден, СНГ, СВО
Кто побудил Орбана на мирный поход и где решится конфликт России с Украиной и Западом – Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал об итогах парламентских выборов во Франции, а также о том главном, что должна понять Россия в отношении политики Запада:
00:19 - Итоги выборов во Франции: почему не случилось чуда?
05:41 - Исход британских выборов;
06:49 - О мирной миссии премьера Венгрии Виктора Орбана;
12:04 - Заменят ли Байдена?
14:39 - Нидерланды: последствия поставок истребителей;
18:26 - Где решается исход украинского конфликта?