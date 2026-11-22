https://ukraina.ru/20261122/voyna-lyuboy-tsenoy-markosyan-obyasnila-zachem-vsu-atakuyut-krymskiy-most-1084657139.html

"Война любой ценой": Маркосян объяснила, зачем ВСУ атакуют Крымский мост

"Война любой ценой": Маркосян объяснила, зачем ВСУ атакуют Крымский мост - 22.11.2026 Украина.ру

"Война любой ценой": Маркосян объяснила, зачем ВСУ атакуют Крымский мост

Атака на Крымский мост и другие атаки киевского режима на территорию РФ не имеют целью одержать военную победу. На данном этапе они направлены на продолжение войны в интересах военных корпораций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала известный политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-11-22T06:21

2026-11-22T06:21

2026-11-22T06:21

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Крымский мост подвергся серии из трёх ночных атак ВСУ 16, 17 и 19 ноября, о чём оперативно сообщали глава Крыма Сергей Аксёнов и Минтранс РФ. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, профильные ведомства приступили к оценке ущерба и ликвидации последствий.Отвечая на вопрос о том, преследуют ли атаки ВСУ на Крымский мост конкретные военные задачи или это акция для западных спонсоров, эксперт заявила, что они направлены на продолжение войны.Маркосян заявила, что атака ВСУ на Крымский мост и все террористические атаки украинского режима на нашу территорию не имеют целью одержать военную победу. Сейчас формируются бюджеты на следующий год и любая возможность их сохранить и увеличить становится для Запада задачей стратегической, отметила Маркосян.Она также оценила предстоящие переговоры о гарантиях безопасности для Украины. "Предстоящие переговоры о гарантиях безопасности для Украины постепенно переходят в формат "круглого стола" на тему качества сала", — подчеркнула публицист.Политическая маргинализация Европы расширяется, остановить её на данном этапе крайне сложно, потому что все понимают — серьезный разговор о гарантиях безопасности в Европе будут вести Россия, США и Китай, продолжила она."Евросоюзу это сложно принять, но в обозримом будущем в этом процессе уже невозможно что-либо изменить", — подытожила собеседница издания.Полный текст материала "Елена Маркосян: Миллиарды Запада и террор против Крыма не помогут Украине уйти от мира на условиях России" в дзен-канале Украина.ру.В ближайшие месяцы мы должны как минимум устроить паралич энергетики Украины и серьезно затруднить ее транспортную систему. Это обязательно скажется на фронте. Подробнее об этом — в интервью "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" в дзен-канале Украина.ру.

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