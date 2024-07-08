https://ukraina.ru/20240708/1056058669.html

Это сверхпарадоксально: политолог ответил, что Камала Харрис попросит России у случае своей победы

Это сверхпарадоксально: политолог ответил, что Камала Харрис попросит России у случае своей победы - 08.07.2024 Украина.ру

Это сверхпарадоксально: политолог ответил, что Камала Харрис попросит России у случае своей победы

Вице-президент США Камала Харрис не может пойти на выборы из-за крайне низкого рейтинга, однако это не значит, что она не попытается занять место президента Джо Байдена другим способом. В случае успеха от нее отвернутся даже вчерашние союзники, и поддержки придется искать в России

2024-07-08T03:10

2024-07-08T03:10

2024-07-08T03:10

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политолог

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.По его словам, если Харрис все же удастся сесть в главное кресло США, на нее обозлятся как демократы, так и республиканцы. Тогда дополнительные конфликты ей будут не только не по силам, но даже очень опасны.Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.

https://ukraina.ru/20201102/1029448870.html

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новости, сша, выборы, президентские выборы, камала харрис, украина.ру, политолог