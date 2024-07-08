Это сверхпарадоксально: политолог ответил, что Камала Харрис попросит России у случае своей победы - 08.07.2024 Украина.ру
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Это сверхпарадоксально: политолог ответил, что Камала Харрис попросит России у случае своей победы
Это сверхпарадоксально: политолог ответил, что Камала Харрис попросит России у случае своей победы - 08.07.2024 Украина.ру
Это сверхпарадоксально: политолог ответил, что Камала Харрис попросит России у случае своей победы
Вице-президент США Камала Харрис не может пойти на выборы из-за крайне низкого рейтинга, однако это не значит, что она не попытается занять место президента Джо Байдена другим способом. В случае успеха от нее отвернутся даже вчерашние союзники, и поддержки придется искать в России
2024-07-08T03:10
2024-07-08T03:10
новости
сша
выборы
президентские выборы
камала харрис
украина.ру
политолог
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.По его словам, если Харрис все же удастся сесть в главное кресло США, на нее обозлятся как демократы, так и республиканцы. Тогда дополнительные конфликты ей будут не только не по силам, но даже очень опасны.Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
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новости, сша, выборы, президентские выборы, камала харрис, украина.ру, политолог
Новости, США, выборы, президентские выборы, Камала Харрис, Украина.ру, политолог

Это сверхпарадоксально: политолог ответил, что Камала Харрис попросит России у случае своей победы

03:10 08.07.2024
 
© РИА Новости . Юки Ивамура / Перейти в фотобанкВыборы президента США
Выборы президента США - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Юки Ивамура
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Вице-президент США Камала Харрис не может пойти на выборы из-за крайне низкого рейтинга, однако это не значит, что она не попытается занять место президента Джо Байдена другим способом. В случае успеха от нее отвернутся даже вчерашние союзники, и поддержки придется искать в России
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
По его словам, если Харрис все же удастся сесть в главное кресло США, на нее обозлятся как демократы, так и республиканцы. Тогда дополнительные конфликты ей будут не только не по силам, но даже очень опасны.
"В этом случае ей будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Цель достигнута, можно будет успокоиться и заодно чуть оторваться от давления deep state. Ей потребуется поддержка, чтобы спасать "американскую демократию". А эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде. Это сверхпарадоксально, но именно в случае прихода к власти Харрис Россия и США могут начать развивать отношения с чистого листа", - заявил собеседник издания.
Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
Майкл Пенс Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября 2020, 07:20
Майк Пенс и Камала Харрис — «серые кардиналы», которые могут внезапно стать президентами СШАНынешнюю избирательную кампанию в Америке наряду со многими другими факторами отличает непривычно большое внимание к потенциальным вице-президентам — Майку Пенсу, занимающему этот пост с 2017 года, и сенатору Камале Харрис, — ведь если президент (Дональд Трамп или Джо Байден) не сможет править до 2024 года, один из них возьмёт власть в свои руки
 
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