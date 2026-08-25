https://ukraina.ru/20260825/rossiyskie-morpekhi-obnaruzhili-natsistskuyu-svastiku-v-komandnom-punkte-vsu-1082794950.html

Российские морпехи обнаружили нацистскую свастику в командном пункте ВСУ

Российские морпехи обнаружили нацистскую свастику в командном пункте ВСУ - 25.08.2026 Украина.ру

Российские морпехи обнаружили нацистскую свастику в командном пункте ВСУ

Российские морские пехотинцы в ходе выполнения боевой задачи на добропольском направлении заняли командный пункт Вооружённых сил Украины, где обнаружили нацистскую свастику, изображённую на всю стену. Об этом 25 августа рассказал заместитель командира десантно-штурмовой роты 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Хабар.

2026-08-25T23:01

2026-08-25T23:01

2026-08-25T23:01

вооруженные силы украины

украина.ру

степан бандера

коновалец

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украина

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Военнослужащий подчеркнул, что воспринимает происходящее как борьбу против идеологии, а не против людей, и считает, что все люди должны жить мирно.Ранее читатели польского издания Do Rzeczy резко осудили киевский режим за принятие закона о создании "Национального пантеона Украины", который фактически героизирует пособников нацистов и убийц мирных жителей. Польские граждане требуют от Варшавы разорвать дипломатические отношения с Украиной и прекратить любую поддержку режима Владимира Зеленского. Один из читателей заявил, что если соседнее государство официально принимает нацистскую идеологию, с ним нельзя поддерживать никаких контактов. Другой иронично заметил, что пантеон бандитов типа Бандеры и Коновальца будет наглядно демонстрировать, кто такие современные украинцы - Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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вооруженные силы украины, украина.ру, степан бандера, коновалец, владимир зеленский, украина, варшава, россия, новости