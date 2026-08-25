https://ukraina.ru/20260825/rossiyskie-morpekhi-obnaruzhili-natsistskuyu-svastiku-v-komandnom-punkte-vsu-1082794950.html
Российские морпехи обнаружили нацистскую свастику в командном пункте ВСУ
Российские морпехи обнаружили нацистскую свастику в командном пункте ВСУ - 25.08.2026 Украина.ру
Российские морпехи обнаружили нацистскую свастику в командном пункте ВСУ
Российские морские пехотинцы в ходе выполнения боевой задачи на добропольском направлении заняли командный пункт Вооружённых сил Украины, где обнаружили нацистскую свастику, изображённую на всю стену. Об этом 25 августа рассказал заместитель командира десантно-штурмовой роты 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Хабар.
2026-08-25T23:01
2026-08-25T23:01
2026-08-25T23:01
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Военнослужащий подчеркнул, что воспринимает происходящее как борьбу против идеологии, а не против людей, и считает, что все люди должны жить мирно.Ранее читатели польского издания Do Rzeczy резко осудили киевский режим за принятие закона о создании "Национального пантеона Украины", который фактически героизирует пособников нацистов и убийц мирных жителей. Польские граждане требуют от Варшавы разорвать дипломатические отношения с Украиной и прекратить любую поддержку режима Владимира Зеленского. Один из читателей заявил, что если соседнее государство официально принимает нацистскую идеологию, с ним нельзя поддерживать никаких контактов. Другой иронично заметил, что пантеон бандитов типа Бандеры и Коновальца будет наглядно демонстрировать, кто такие современные украинцы - Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
вооруженные силы украины, украина.ру, степан бандера, коновалец, владимир зеленский, украина, варшава, россия, новости
Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Степан Бандера, Коновалец, Владимир Зеленский, Украина, Варшава, Россия, Новости
Российские морпехи обнаружили нацистскую свастику в командном пункте ВСУ
Российские морские пехотинцы в ходе выполнения боевой задачи на добропольском направлении заняли командный пункт Вооружённых сил Украины, где обнаружили нацистскую свастику, изображённую на всю стену. Об этом 25 августа рассказал заместитель командира десантно-штурмовой роты 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Хабар.
Военнослужащий подчеркнул, что воспринимает происходящее как борьбу против идеологии, а не против людей, и считает, что все люди должны жить мирно.
Ранее читатели польского издания Do Rzeczy резко осудили киевский режим за принятие закона о создании "Национального пантеона Украины", который фактически героизирует пособников нацистов и убийц мирных жителей.
Польские граждане требуют от Варшавы разорвать дипломатические отношения с Украиной и прекратить любую поддержку режима Владимира Зеленского.
Один из читателей заявил, что если соседнее государство официально принимает нацистскую идеологию, с ним нельзя поддерживать никаких контактов.
Другой иронично заметил, что пантеон бандитов типа Бандеры и Коновальца будет наглядно демонстрировать, кто такие современные украинцы - Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.