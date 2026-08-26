Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 26.08.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 26.08.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 0:30 мск 26 августа, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-08-26T00:32
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 25 августа и в ночь на 26 августа объявлялась в Севастополе, в Запорожской, Курской, Ростовской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Курской, Запорожской, Ростовской, Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Тульской, Волгоградской, Смоленской, Саратовской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Ивановской, Владимирской, Пензенской, Нижегородской, Тамбовской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 26 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (22:24 мск), Тамбова (23:22 мск).Кроме того, подмосковный аэропорт Внуково с 0:04 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что в ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, лнр, днр, запорожская область, курская область, ростовская область, крым, воронежская область, орловская область, брянская область, липецк, белгородская область, калужская область, волгоградская область, смоленск, саратовская область, херсонская область, краснодарский край, нижегородская область, внуково, росавиация, пенза, пво, аэропорт, аэропорты, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, угроза, опасность, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, ивановская область
Украина.ру, Россия, ЛНР, ДНР, Запорожская область, Курская область, Ростовская область, Крым, Воронежская область, Орловская область, Брянская область, Липецк, Белгородская область, Калужская область, Волгоградская область, Смоленск, Саратовская область, Херсонская область, краснодарский край, Нижегородская область, Внуково, Росавиация, Пенза, ПВО, аэропорт, аэропорты, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, угроза, опасность, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, Ивановская область

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

00:32 26.08.2026 (обновлено: 00:36 26.08.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 0:30 мск 26 августа, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 25 августа и в ночь на 26 августа объявлялась в Севастополе, в Запорожской, Курской, Ростовской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Курской, Запорожской, Ростовской, Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Тульской, Волгоградской, Смоленской, Саратовской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Ивановской, Владимирской, Пензенской, Нижегородской, Тамбовской областях, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 26 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (22:24 мск), Тамбова (23:22 мск).
Кроме того, подмосковный аэропорт Внуково с 0:04 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.
Ранее сообщалось, что в ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали.
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