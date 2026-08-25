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Харьков отметил День города массовыми беспорядками

Харьков отметил День города массовыми беспорядками - 25.08.2026 Украина.ру

Харьков отметил День города массовыми беспорядками

В Харькове, несмотря на запреты властей и прифронтовой статус города, празднование Дня города вылилось в массовые беспорядки. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-25T22:14

2026-08-25T22:14

2026-08-25T22:14

украина.ру

камаз (завод)

сергей григоров

семенов андрей

митрополит санкт-петербургский и ладожский варсонофий

святогорская лавра

украина

харьков

новости

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Вечером 23 августа толпы молодёжи устроили в центре города шабаш: жгли фаеры, купались в фонтанах, прыгали по крышам машин и висели на токоприемниках остановленных троллейбусов.Кульминацией стал разъезжающий по площади Конституции КамАЗ с импровизированным бассейном в кузове и танцами на кабине. После гуляний коммунальщикам пришлось восстанавливать разбитую плитку и вытоптанные клумбы. Местные активисты и ветераны были удивлены происходящим. В публикации отмечается, что сотрудники территориальных центров комплектования, которые активно задерживают мужчин на остановках, в этот раз не вмешались в происходящее.Ранее убийство монаха Варсонофия в Святогорской лавре было названо прямым следствием кампании по демонизации канонической церкви на Украине. Нападение произошло утром 23 августа возле Свято-Николаевского храма. Монах Варсонофий скончался от ножевых ранений, инок Григорий и послушник Андрей госпитализированы в тяжёлом состоянии - "Образ церкви как врага": в РПЦ прокомментировали убийство монаха под Харьковом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

святогорская лавра

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харьков

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, камаз (завод), сергей григоров, семенов андрей, митрополит санкт-петербургский и ладожский варсонофий, святогорская лавра, украина, харьков, новости