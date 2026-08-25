Харьков отметил День города массовыми беспорядками - 25.08.2026 Украина.ру
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Харьков отметил День города массовыми беспорядками
Харьков отметил День города массовыми беспорядками - 25.08.2026 Украина.ру
Харьков отметил День города массовыми беспорядками
В Харькове, несмотря на запреты властей и прифронтовой статус города, празднование Дня города вылилось в массовые беспорядки. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T22:14
2026-08-25T22:14
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камаз (завод)
сергей григоров
семенов андрей
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Вечером 23 августа толпы молодёжи устроили в центре города шабаш: жгли фаеры, купались в фонтанах, прыгали по крышам машин и висели на токоприемниках остановленных троллейбусов.Кульминацией стал разъезжающий по площади Конституции КамАЗ с импровизированным бассейном в кузове и танцами на кабине. После гуляний коммунальщикам пришлось восстанавливать разбитую плитку и вытоптанные клумбы. Местные активисты и ветераны были удивлены происходящим. В публикации отмечается, что сотрудники территориальных центров комплектования, которые активно задерживают мужчин на остановках, в этот раз не вмешались в происходящее.Ранее убийство монаха Варсонофия в Святогорской лавре было названо прямым следствием кампании по демонизации канонической церкви на Украине. Нападение произошло утром 23 августа возле Свято-Николаевского храма. Монах Варсонофий скончался от ножевых ранений, инок Григорий и послушник Андрей госпитализированы в тяжёлом состоянии - "Образ церкви как врага": в РПЦ прокомментировали убийство монаха под Харьковом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, камаз (завод), сергей григоров, семенов андрей, митрополит санкт-петербургский и ладожский варсонофий, святогорская лавра, украина, харьков, новости
Украина.ру, КамАЗ (завод), Сергей Григоров, Семенов Андрей, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Святогорская лавра, Украина, Харьков, Новости

Харьков отметил День города массовыми беспорядками

22:14 25.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов в честь Дня защитника Украины
Марш националистов в честь Дня защитника Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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В Харькове, несмотря на запреты властей и прифронтовой статус города, празднование Дня города вылилось в массовые беспорядки. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
Вечером 23 августа толпы молодёжи устроили в центре города шабаш: жгли фаеры, купались в фонтанах, прыгали по крышам машин и висели на токоприемниках остановленных троллейбусов.
Кульминацией стал разъезжающий по площади Конституции КамАЗ с импровизированным бассейном в кузове и танцами на кабине.
После гуляний коммунальщикам пришлось восстанавливать разбитую плитку и вытоптанные клумбы.
Местные активисты и ветераны были удивлены происходящим.
В публикации отмечается, что сотрудники территориальных центров комплектования, которые активно задерживают мужчин на остановках, в этот раз не вмешались в происходящее.
Ранее убийство монаха Варсонофия в Святогорской лавре было названо прямым следствием кампании по демонизации канонической церкви на Украине.
Нападение произошло утром 23 августа возле Свято-Николаевского храма.
Монах Варсонофий скончался от ножевых ранений, инок Григорий и послушник Андрей госпитализированы в тяжёлом состоянии - "Образ церкви как врага": в РПЦ прокомментировали убийство монаха под Харьковом.
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