https://ukraina.ru/20260825/ritter-zelenskiy-usugublyaet-poteri-vsu-pytayas-uderzhat-donbass-1082792327.html

Риттер: Зеленский усугубляет потери ВСУ, пытаясь удержать Донбасс

Риттер: Зеленский усугубляет потери ВСУ, пытаясь удержать Донбасс - 25.08.2026 Украина.ру

Риттер: Зеленский усугубляет потери ВСУ, пытаясь удержать Донбасс

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский лишь увеличивает потери Вооружённых сил Украины на поле боя, пытаясь удержать Донбасс. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-25T21:38

2026-08-25T21:38

2026-08-25T22:00

вооруженные силы украины

владимир зеленский

украина

россия

донбасс

скотт риттер

александр коц

украина.ру

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По его мнению, Россия освободит этот регион, и Москва предлагала сделать это с минимальными жертвами для Украины. Риттер также отметил, что огромные потери ВСУ вынуждают киевский режим задумываться о мобилизации женщин, что может усугубить демографический кризис и привести к "уничтожению украинской нации". Он заключил, что такими темпами, когда всё закончится, украинцев не останется.Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Зеленский, судя по всему, решил лично помочь российским военным в планировании ударов по украинской логистике. На заседании "коалиции желающих" в Киеве были публично озвучены маршруты, по которым Киев пытается обойти морскую блокаду: по Дунаю, железной дороге и автотранспортом. Коц отметил, что вместо доклада союзникам получилась ориентировка для операторов "Гераней". За последние две недели в сводках Минобороны РФ регулярно появляются сообщения об ударах по дунайским портам, железнодорожным узлам и складам горючего - "Ориентировка для операторов": Коц раскрыл, как Зеленский помог ВС РФ. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, россия, донбасс, скотт риттер, александр коц, украина.ру