https://ukraina.ru/20260825/ritter-zelenskiy-usugublyaet-poteri-vsu-pytayas-uderzhat-donbass-1082792327.html
Риттер: Зеленский усугубляет потери ВСУ, пытаясь удержать Донбасс
Риттер: Зеленский усугубляет потери ВСУ, пытаясь удержать Донбасс - 25.08.2026 Украина.ру
Риттер: Зеленский усугубляет потери ВСУ, пытаясь удержать Донбасс
Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский лишь увеличивает потери Вооружённых сил Украины на поле боя, пытаясь удержать Донбасс. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T21:38
2026-08-25T21:38
2026-08-25T22:00
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
россия
донбасс
скотт риттер
александр коц
украина.ру
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По его мнению, Россия освободит этот регион, и Москва предлагала сделать это с минимальными жертвами для Украины. Риттер также отметил, что огромные потери ВСУ вынуждают киевский режим задумываться о мобилизации женщин, что может усугубить демографический кризис и привести к "уничтожению украинской нации". Он заключил, что такими темпами, когда всё закончится, украинцев не останется.Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Зеленский, судя по всему, решил лично помочь российским военным в планировании ударов по украинской логистике. На заседании "коалиции желающих" в Киеве были публично озвучены маршруты, по которым Киев пытается обойти морскую блокаду: по Дунаю, железной дороге и автотранспортом. Коц отметил, что вместо доклада союзникам получилась ориентировка для операторов "Гераней". За последние две недели в сводках Минобороны РФ регулярно появляются сообщения об ударах по дунайским портам, железнодорожным узлам и складам горючего - "Ориентировка для операторов": Коц раскрыл, как Зеленский помог ВС РФ. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, россия, донбасс, скотт риттер, александр коц, украина.ру
Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Донбасс, Скотт Риттер, Александр Коц, Украина.ру
Риттер: Зеленский усугубляет потери ВСУ, пытаясь удержать Донбасс
21:38 25.08.2026 (обновлено: 22:00 25.08.2026)
Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский лишь увеличивает потери Вооружённых сил Украины на поле боя, пытаясь удержать Донбасс. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
По его мнению, Россия освободит этот регион, и Москва предлагала сделать это с минимальными жертвами для Украины.
Риттер также отметил, что огромные потери ВСУ вынуждают киевский режим задумываться о мобилизации женщин, что может усугубить демографический кризис и привести к "уничтожению украинской нации".
Он заключил, что такими темпами, когда всё закончится, украинцев не останется.
Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Зеленский, судя по всему, решил лично помочь российским военным в планировании ударов по украинской логистике.
На заседании "коалиции желающих" в Киеве были публично озвучены маршруты, по которым Киев пытается обойти морскую блокаду: по Дунаю, железной дороге и автотранспортом. Коц отметил, что вместо доклада союзникам получилась ориентировка для операторов "Гераней".
За последние две недели в сводках Минобороны РФ регулярно появляются сообщения об ударах по дунайским портам, железнодорожным узлам и складам горючего - "Ориентировка для операторов": Коц раскрыл, как Зеленский помог ВС РФ. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.