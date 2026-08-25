https://ukraina.ru/20260825/chitateli-le-figaro-vysmeyali-trebovanie-zelenskogo-uvelichit-pomosch-ukraine-1082795095.html

Читатели Le Figaro высмеяли требование Зеленского увеличить помощь Украине

Читатели Le Figaro высмеяли требование Зеленского увеличить помощь Украине - 25.08.2026 Украина.ру

Читатели Le Figaro высмеяли требование Зеленского увеличить помощь Украине

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали требование Владимира Зеленского увеличить помощь Украине для производства дронов и ракет. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-25T23:23

2026-08-25T23:23

2026-08-25T23:23

вооруженные силы украины

верховная рада

украина.ру

руслан стефанчук

владимир зеленский

александр стубб

монако

украина

киев

новости

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С таким призывом он выступил на встрече с европейскими лидерами в Киеве. Пользователи иронично отметили, что деньги, вероятно, пойдут на яхты в Монако, и предложили Киеву взять средства у собственных олигархов. Один из комментаторов заявил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, и призвал признать поражение. Встреча "коалиции желающих" накануне прошла в Киеве с участием президента Финляндии Александра Стубба, премьера Британии Энди Бернэма, французского лидера Эмманюэля Макрона и других европейских политиков.Ранее Владимир Зеленский подписал указ о присвоении председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла. Этим же указом директору Дипломатической академии при МИД Украины Игорю Осташу присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Зеленский лишь увеличивает потери ВСУ, пытаясь удержать Донбасс, и что это может привести к уничтожению украинской нации - Зеленский присвоил спикеру Рады ранг чрезвычайного и полномочного посла.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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киев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру, руслан стефанчук, владимир зеленский, александр стубб, монако, украина, киев, новости