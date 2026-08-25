Читатели Le Figaro высмеяли требование Зеленского увеличить помощь Украине - 25.08.2026 Украина.ру
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Читатели Le Figaro высмеяли требование Зеленского увеличить помощь Украине
Читатели Le Figaro высмеяли требование Зеленского увеличить помощь Украине - 25.08.2026 Украина.ру
Читатели Le Figaro высмеяли требование Зеленского увеличить помощь Украине
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали требование Владимира Зеленского увеличить помощь Украине для производства дронов и ракет. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T23:23
2026-08-25T23:23
вооруженные силы украины
верховная рада
украина.ру
руслан стефанчук
владимир зеленский
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монако
украина
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новости
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С таким призывом он выступил на встрече с европейскими лидерами в Киеве. Пользователи иронично отметили, что деньги, вероятно, пойдут на яхты в Монако, и предложили Киеву взять средства у собственных олигархов. Один из комментаторов заявил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, и призвал признать поражение. Встреча "коалиции желающих" накануне прошла в Киеве с участием президента Финляндии Александра Стубба, премьера Британии Энди Бернэма, французского лидера Эмманюэля Макрона и других европейских политиков.Ранее Владимир Зеленский подписал указ о присвоении председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла. Этим же указом директору Дипломатической академии при МИД Украины Игорю Осташу присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Зеленский лишь увеличивает потери ВСУ, пытаясь удержать Донбасс, и что это может привести к уничтожению украинской нации - Зеленский присвоил спикеру Рады ранг чрезвычайного и полномочного посла.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру, руслан стефанчук, владимир зеленский, александр стубб, монако, украина, киев, новости
Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Украина.ру, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Александр Стубб, Монако, Украина, Киев, Новости

Читатели Le Figaro высмеяли требование Зеленского увеличить помощь Украине

23:23 25.08.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали требование Владимира Зеленского увеличить помощь Украине для производства дронов и ракет. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
С таким призывом он выступил на встрече с европейскими лидерами в Киеве.
Пользователи иронично отметили, что деньги, вероятно, пойдут на яхты в Монако, и предложили Киеву взять средства у собственных олигархов.
Один из комментаторов заявил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, и призвал признать поражение.
Встреча "коалиции желающих" накануне прошла в Киеве с участием президента Финляндии Александра Стубба, премьера Британии Энди Бернэма, французского лидера Эмманюэля Макрона и других европейских политиков.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о присвоении председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.
Этим же указом директору Дипломатической академии при МИД Украины Игорю Осташу присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.
Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Зеленский лишь увеличивает потери ВСУ, пытаясь удержать Донбасс, и что это может привести к уничтожению украинской нации - Зеленский присвоил спикеру Рады ранг чрезвычайного и полномочного посла.
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