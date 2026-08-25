https://ukraina.ru/20260825/banderovtsy-v-gorode-budut-prigovoreny-rossiyskaya-armiya-nachala-shturm-dobropolya-1082785458.html

"Бандеровцы в городе будут приговорены": российская армия начала штурм Доброполья

"Бандеровцы в городе будут приговорены": российская армия начала штурм Доброполья - 25.08.2026 Украина.ру

"Бандеровцы в городе будут приговорены": российская армия начала штурм Доброполья

Штурмовые подразделения ВС РФ практически вышли на северо-восточные окраины Доброполья, освободив во вторник, 25 августа, расположенное впритык к нему село Анновку. Скорее всего, российская армия дальше будет продвигаться по северным кварталам этого населенного пункта, чтобы в итоге перерезать дорогу на Павлоград и Краматорск

2026-08-25T17:11

2026-08-25T17:11

2026-08-25T17:11

эксклюзив

сво

доброполье

краматорск

славянско-краматорская агломерация

александр чаленко

ринат ахметов

павлоград

днр

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Доброполье – это городок, который находится к северу от Красноармейска (Покровска) - по прямой 22 км.Значение его освобождения заключается в следующем. Российской армии для того, чтобы полностью освободить ДНР, надо взять под контроль всю Краматорско-Славянскую агломерацию, в которую входит и Дружковка. Так как никто в лоб штурмовать агломерацию не будет, российским командованием избрана тактика обхода ее по флангам и изоляции украинского гарнизона с тем, чтобы отсечь его от пополнения б/к, ГСМ, продовольствия и личного состава. Без освобождения Доброполья отсечь агломерацию с запада от Днепропетровской и Харьковской областей не удастся. После падения Доброполья российские штурмовые подразделения затем пойдут на Александровку, чтобы перекрыть дорогу из Павлограда в Краматорск, по которой снабжается украинский гарнизон.Село Анновка находится на реке Бык, рядом с ним большое Анновское водохранилище. Их назвали в честь Анны Ениной, сестры местного богатого помещика Ивана Енина. Именно он в конце XIX века открыл тут несколько угольных шахт. При Украине все добропольские шахты перешли в собственность Рината Ахметова*. В советское время тут действовал колхоз "Заветы Ильича". Через Анновку из Доброполья в Краматорск ведет важная автомобильная трасса (63 км). Теперь она перерезана."Ясное дело, то, как будут брать Доброполье, покрыто военной тайной. Но, скорее всего, наши штурма после освобождения Анновки вот-вот ударят, если уже не ударили, по северу Доброполья в сторону Святогоровки, чтобы отрезать таким образом автомобильную трассу, по которой идет снабжение украинского гарнизона из Павлограда и Краматорска. Останутся только проселочные дороги. Но даже сейчас все эти автомобильные дороги, понятное дело, давно уже превратились в "дороги смерти" - наши дроны там выжигают всё. В общем, как только север станет нашим – бандеровцы в городе будут приговорены. Мало того, даже сама угроза взятия под контроль севера заставит ВСУ начать вывод остатков гарнизона", - не сомневается донецкий военный с позывным "Оцелот", изложивший своё видение военной ситуации в Доброполье изданию Украина.ру.Российские ВКС продолжают уничтожать военные объекты ВСУ в самом Краматорске. Во вторник в первой половине дня по ним ударили восемь раз. Среди объектов – отделение "Укрпочты". Не секрет, что ВСУ давно уже используют отделения, как "Укрпочты", так и "Новой почты" как логистические узлы, через которые передаются и где хранятся грузы военного назначения.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧитайте также статью Александра Чаленко Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает Доброполье

https://ukraina.ru/20260819/put-na-kramatorsk-i-rinat-akhmetov-bez-uglya-rossiyskaya-armiya-osvobozhdaet-dobropole-1082630140.html

https://ukraina.ru/20260817/pushilin-zayavil-o-vykhode-vs-rf-k-okrainam-dobropolya-1082551874.html

доброполье

краматорск

славянско-краматорская агломерация

павлоград

днр

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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