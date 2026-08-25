"Бандеровцы в городе будут приговорены": российская армия начала штурм Доброполья - 25.08.2026 Украина.ру
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"Бандеровцы в городе будут приговорены": российская армия начала штурм Доброполья
"Бандеровцы в городе будут приговорены": российская армия начала штурм Доброполья - 25.08.2026 Украина.ру
"Бандеровцы в городе будут приговорены": российская армия начала штурм Доброполья
Штурмовые подразделения ВС РФ практически вышли на северо-восточные окраины Доброполья, освободив во вторник, 25 августа, расположенное впритык к нему село Анновку. Скорее всего, российская армия дальше будет продвигаться по северным кварталам этого населенного пункта, чтобы в итоге перерезать дорогу на Павлоград и Краматорск
2026-08-25T17:11
2026-08-25T17:11
эксклюзив
сво
доброполье
краматорск
славянско-краматорская агломерация
александр чаленко
ринат ахметов
павлоград
днр
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Доброполье – это городок, который находится к северу от Красноармейска (Покровска) - по прямой 22 км.Значение его освобождения заключается в следующем. Российской армии для того, чтобы полностью освободить ДНР, надо взять под контроль всю Краматорско-Славянскую агломерацию, в которую входит и Дружковка. Так как никто в лоб штурмовать агломерацию не будет, российским командованием избрана тактика обхода ее по флангам и изоляции украинского гарнизона с тем, чтобы отсечь его от пополнения б/к, ГСМ, продовольствия и личного состава. Без освобождения Доброполья отсечь агломерацию с запада от Днепропетровской и Харьковской областей не удастся. После падения Доброполья российские штурмовые подразделения затем пойдут на Александровку, чтобы перекрыть дорогу из Павлограда в Краматорск, по которой снабжается украинский гарнизон.Село Анновка находится на реке Бык, рядом с ним большое Анновское водохранилище. Их назвали в честь Анны Ениной, сестры местного богатого помещика Ивана Енина. Именно он в конце XIX века открыл тут несколько угольных шахт. При Украине все добропольские шахты перешли в собственность Рината Ахметова*. В советское время тут действовал колхоз "Заветы Ильича". Через Анновку из Доброполья в Краматорск ведет важная автомобильная трасса (63 км). Теперь она перерезана."Ясное дело, то, как будут брать Доброполье, покрыто военной тайной. Но, скорее всего, наши штурма после освобождения Анновки вот-вот ударят, если уже не ударили, по северу Доброполья в сторону Святогоровки, чтобы отрезать таким образом автомобильную трассу, по которой идет снабжение украинского гарнизона из Павлограда и Краматорска. Останутся только проселочные дороги. Но даже сейчас все эти автомобильные дороги, понятное дело, давно уже превратились в "дороги смерти" - наши дроны там выжигают всё. В общем, как только север станет нашим – бандеровцы в городе будут приговорены. Мало того, даже сама угроза взятия под контроль севера заставит ВСУ начать вывод остатков гарнизона", - не сомневается донецкий военный с позывным "Оцелот", изложивший своё видение военной ситуации в Доброполье изданию Украина.ру.Российские ВКС продолжают уничтожать военные объекты ВСУ в самом Краматорске. Во вторник в первой половине дня по ним ударили восемь раз. Среди объектов – отделение "Укрпочты". Не секрет, что ВСУ давно уже используют отделения, как "Укрпочты", так и "Новой почты" как логистические узлы, через которые передаются и где хранятся грузы военного назначения.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧитайте также статью Александра Чаленко Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает Доброполье
https://ukraina.ru/20260819/put-na-kramatorsk-i-rinat-akhmetov-bez-uglya-rossiyskaya-armiya-osvobozhdaet-dobropole-1082630140.html
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доброполье
краматорск
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Александр Чаленко
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Александр Чаленко
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эксклюзив, сво, доброполье, краматорск, славянско-краматорская агломерация, александр чаленко, ринат ахметов, павлоград, днр
Эксклюзив, СВО, Доброполье, Краматорск, Славянско-Краматорская агломерация, Александр Чаленко, Ринат Ахметов, Павлоград, ДНР

"Бандеровцы в городе будут приговорены": российская армия начала штурм Доброполья

17:11 25.08.2026
 
© Фото : nv.uaДоброполье
Доброполье - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© Фото : nv.ua
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Штурмовые подразделения ВС РФ практически вышли на северо-восточные окраины Доброполья, освободив во вторник, 25 августа, расположенное впритык к нему село Анновку. Скорее всего, российская армия дальше будет продвигаться по северным кварталам этого населенного пункта, чтобы в итоге перерезать дорогу на Павлоград и Краматорск
Доброполье – это городок, который находится к северу от Красноармейска (Покровска) - по прямой 22 км.
Значение его освобождения заключается в следующем. Российской армии для того, чтобы полностью освободить ДНР, надо взять под контроль всю Краматорско-Славянскую агломерацию, в которую входит и Дружковка. Так как никто в лоб штурмовать агломерацию не будет, российским командованием избрана тактика обхода ее по флангам и изоляции украинского гарнизона с тем, чтобы отсечь его от пополнения б/к, ГСМ, продовольствия и личного состава.
Без освобождения Доброполья отсечь агломерацию с запада от Днепропетровской и Харьковской областей не удастся. После падения Доброполья российские штурмовые подразделения затем пойдут на Александровку, чтобы перекрыть дорогу из Павлограда в Краматорск, по которой снабжается украинский гарнизон.
Доброполье - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
19 августа, 18:47
Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает ДобропольеРоссийские подразделения скоро начнут штурм Доброполья, к которому подошли ещё в прошлом году – после падения Покровска. Тогда ВСУ смогли удержать контроль над городом
Село Анновка находится на реке Бык, рядом с ним большое Анновское водохранилище. Их назвали в честь Анны Ениной, сестры местного богатого помещика Ивана Енина. Именно он в конце XIX века открыл тут несколько угольных шахт.
При Украине все добропольские шахты перешли в собственность Рината Ахметова*. В советское время тут действовал колхоз "Заветы Ильича". Через Анновку из Доброполья в Краматорск ведет важная автомобильная трасса (63 км). Теперь она перерезана.
"Ясное дело, то, как будут брать Доброполье, покрыто военной тайной. Но, скорее всего, наши штурма после освобождения Анновки вот-вот ударят, если уже не ударили, по северу Доброполья в сторону Святогоровки, чтобы отрезать таким образом автомобильную трассу, по которой идет снабжение украинского гарнизона из Павлограда и Краматорска. Останутся только проселочные дороги. Но даже сейчас все эти автомобильные дороги, понятное дело, давно уже превратились в "дороги смерти" - наши дроны там выжигают всё. В общем, как только север станет нашим – бандеровцы в городе будут приговорены. Мало того, даже сама угроза взятия под контроль севера заставит ВСУ начать вывод остатков гарнизона", - не сомневается донецкий военный с позывным "Оцелот", изложивший своё видение военной ситуации в Доброполье изданию Украина.ру.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
17 августа, 12:49
Пушилин заявил о выходе ВС РФ к окраинам ДобропольяРоссийские военные приблизились к населенному пункту Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР) с южной стороны города, сообщил 17 августа глава региона Денис Пушилин
Российские ВКС продолжают уничтожать военные объекты ВСУ в самом Краматорске. Во вторник в первой половине дня по ним ударили восемь раз. Среди объектов – отделение "Укрпочты".
Не секрет, что ВСУ давно уже используют отделения, как "Укрпочты", так и "Новой почты" как логистические узлы, через которые передаются и где хранятся грузы военного назначения.
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Читайте также статью Александра Чаленко Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает Доброполье
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