Буданов* признал нехватку ракет для отражения ударов ВС России - 25.08.2026 Украина.ру
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Буданов* признал нехватку ракет для отражения ударов ВС России
Буданов* признал нехватку ракет для отражения ударов ВС России - 25.08.2026 Украина.ру
Буданов* признал нехватку ракет для отражения ударов ВС России
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что Украина не может противостоять темпам российских ударов из-за недостаточной помощи западных союзников. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T23:25
2026-08-25T23:25
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В 2026 году Киев получит меньше перехватчиков, чем в 2025-м. Соратник Владимира Зеленского отметил, что союзники поставляют недостаточно ракет, чтобы отражать удары Вооружённых сил России.Президент США Дональд Трамп отказал Киеву в предоставлении дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot, объяснив это нехваткой боеприпасов в США и их расходованием на Ближнем Востоке. Зеленский позже сообщил, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом.Ранее Буданов* впервые публично прокомментировал коррупционное расследование, фигуранткой которого стала его бывшая заместительница Ирина Мудрая. Он заявил, что дело находится в руках суда, и намерен дождаться вердикта Высшего антикоррупционного суда. 19 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили об операции "Форрест Гамп", в рамках которой разоблачена преступная группа с участием бывших и действующих нардепов, а также топ-чиновников Офиса президента - Буданов* открестился от коррупционного скандала с Мудрой.*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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офис президента, украина.ру, вооруженные силы украины, дональд трамп, владимир зеленский, россия, украина, киев, новости
Офис президента, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Киев, Новости

Буданов* признал нехватку ракет для отражения ударов ВС России

23:25 25.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкГлава офиса Зеленского террорист Кирилл Буданов* и его заместитель Ирина Мудрая отпраздновали Пурим с иудейской общиной Киева
Глава офиса Зеленского террорист Кирилл Буданов* и его заместитель Ирина Мудрая отпраздновали Пурим с иудейской общиной Киева - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
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Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что Украина не может противостоять темпам российских ударов из-за недостаточной помощи западных союзников. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
В 2026 году Киев получит меньше перехватчиков, чем в 2025-м.
Соратник Владимира Зеленского отметил, что союзники поставляют недостаточно ракет, чтобы отражать удары Вооружённых сил России.
Президент США Дональд Трамп отказал Киеву в предоставлении дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot, объяснив это нехваткой боеприпасов в США и их расходованием на Ближнем Востоке.
Зеленский позже сообщил, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом.
Ранее Буданов* впервые публично прокомментировал коррупционное расследование, фигуранткой которого стала его бывшая заместительница Ирина Мудрая.
Он заявил, что дело находится в руках суда, и намерен дождаться вердикта Высшего антикоррупционного суда.
19 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили об операции "Форрест Гамп", в рамках которой разоблачена преступная группа с участием бывших и действующих нардепов, а также топ-чиновников Офиса президента - Буданов* открестился от коррупционного скандала с Мудрой.
*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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