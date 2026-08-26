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В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов - 26.08.2026 Украина.ру

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Тамбова (Донское) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом 25 августа сообщила Росавиация.

2026-08-26T00:00

2026-08-26T00:00

2026-08-26T00:00

росавиация

украина.ру

саранск

бугульма

домодедово

сво

спецоперация

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Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах авиакомпаний. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.Ранее из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов временные ограничения вводились в аэропортах Саранска, Бугульмы, Нижнекамска, Внуково и Домодедово. Аэропорт Нижнего Новгорода работал по согласованию с соответствующими органами. Вечером 19 августа и в ночь на 20 августа ограничения также вводились в Сочи, Пензе, Саратове, Волгограде, Казани, Самаре, Ульяновске и Чебоксарах. Впоследствии некоторые аэропорты возобновили работу - Из-за угрозы БПЛА закрыты ещё пять аэропортов, включая подмосковные.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

саранск

бугульма

домодедово

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росавиация, украина.ру, саранск, бугульма, домодедово, сво, спецоперация