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В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов - 26.08.2026 Украина.ру
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Тамбова (Донское) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом 25 августа сообщила Росавиация.
2026-08-26T00:00
2026-08-26T00:00
2026-08-26T00:00
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сво
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Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах авиакомпаний. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.Ранее из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов временные ограничения вводились в аэропортах Саранска, Бугульмы, Нижнекамска, Внуково и Домодедово. Аэропорт Нижнего Новгорода работал по согласованию с соответствующими органами. Вечером 19 августа и в ночь на 20 августа ограничения также вводились в Сочи, Пензе, Саратове, Волгограде, Казани, Самаре, Ульяновске и Чебоксарах. Впоследствии некоторые аэропорты возобновили работу - Из-за угрозы БПЛА закрыты ещё пять аэропортов, включая подмосковные.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
росавиация, украина.ру, саранск, бугульма, домодедово, сво, спецоперация
Росавиация, Украина.ру, Саранск, Бугульма, Домодедово, СВО, Спецоперация
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Тамбова (Донское) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом 25 августа сообщила Росавиация.