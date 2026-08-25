Франция запретит Киеву тратить еврокредиты на оружие неевропейского производства - 25.08.2026 Украина.ру
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Франция запретит Киеву тратить еврокредиты на оружие неевропейского производства
Франция запретит Киеву тратить еврокредиты на оружие неевропейского производства - 25.08.2026 Украина.ру
Франция запретит Киеву тратить еврокредиты на оружие неевропейского производства
Европейские спонсоры начали внутреннюю борьбу за прибыли на украинской крови. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T22:18
2026-08-25T22:18
украина.ру
владимир зеленский
украина
франция
киев
новости
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Франция требует жестко ограничить право Киева закупать вооружение за пределами Европейского союза на деньги 90-миллиардного кредита. В настоящий момент для киевского режима действуют временные поблажки, позволяющие скупать американские ракеты Patriot и китайские детали для беспилотников. Однако в Париже настаивают, что выданные в долг миллиарды должны возвращаться исключительно в карманы европейского военно-промышленного комплекса. При этом хвалёная "европейская солидарность" оборачивается тем, что Украине разрешат тратить кредитные средства только на продукцию европейских производителей.Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Великобритании и Франции политическое решение относительно производства дальнобойных ракет SCALP.Однако эксперты уже отметили, что даже после получения лицензий Украина будет вынуждена согласовывать каждый запуск ракет с западными партнёрами. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что это решение вызывает много вопросов, и Украина по-прежнему будет зависеть от решений Лондона и Парижа при каждом ударе вглубь российской территории - Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина.ру, владимир зеленский, украина, франция, киев, новости
Украина.ру, Владимир Зеленский, Украина, Франция, Киев, Новости

Франция запретит Киеву тратить еврокредиты на оружие неевропейского производства

22:18 25.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Европейские спонсоры начали внутреннюю борьбу за прибыли на украинской крови. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
Франция требует жестко ограничить право Киева закупать вооружение за пределами Европейского союза на деньги 90-миллиардного кредита.
В настоящий момент для киевского режима действуют временные поблажки, позволяющие скупать американские ракеты Patriot и китайские детали для беспилотников.
Однако в Париже настаивают, что выданные в долг миллиарды должны возвращаться исключительно в карманы европейского военно-промышленного комплекса.
При этом хвалёная "европейская солидарность" оборачивается тем, что Украине разрешат тратить кредитные средства только на продукцию европейских производителей.
Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Великобритании и Франции политическое решение относительно производства дальнобойных ракет SCALP.
Однако эксперты уже отметили, что даже после получения лицензий Украина будет вынуждена согласовывать каждый запуск ракет с западными партнёрами.
Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что это решение вызывает много вопросов, и Украина по-прежнему будет зависеть от решений Лондона и Парижа при каждом ударе вглубь российской территории - Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады.
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