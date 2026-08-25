Франция запретит Киеву тратить еврокредиты на оружие неевропейского производства
Европейские спонсоры начали внутреннюю борьбу за прибыли на украинской крови. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
Франция требует жестко ограничить право Киева закупать вооружение за пределами Европейского союза на деньги 90-миллиардного кредита.
В настоящий момент для киевского режима действуют временные поблажки, позволяющие скупать американские ракеты Patriot и китайские детали для беспилотников.
Однако в Париже настаивают, что выданные в долг миллиарды должны возвращаться исключительно в карманы европейского военно-промышленного комплекса.
При этом хвалёная "европейская солидарность" оборачивается тем, что Украине разрешат тратить кредитные средства только на продукцию европейских производителей.
Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Великобритании и Франции политическое решение относительно производства дальнобойных ракет SCALP.
Однако эксперты уже отметили, что даже после получения лицензий Украина будет вынуждена согласовывать каждый запуск ракет с западными партнёрами.
Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что это решение вызывает много вопросов, и Украина по-прежнему будет зависеть от решений Лондона и Парижа при каждом ударе вглубь российской территории - Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады.
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