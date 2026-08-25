https://ukraina.ru/20260825/rossiya-ne-vidit-alternativ-pobede-v-svo-zapad-ne-mozhet-profinansirovat-ukrainu-itogi-25-avgusta-1082783902.html

Россия не видит альтернатив победе в СВО, Запад не может профинансировать Украину. Итоги 25 августа

Россия не видит альтернатив победе в СВО, Запад не может профинансировать Украину. Итоги 25 августа - 25.08.2026 Украина.ру

Россия не видит альтернатив победе в СВО, Запад не может профинансировать Украину. Итоги 25 августа

Кремль снова констатировал отсутствие альтернативы победе России в СВО. Западные политики одобрили террористические атаки на российские регионы и не смогли удовлетворить запросы Киева в деньгах и оружии. ВС РФ продолжили выбивать ВСУ из Донбасса.

2026-08-25T18:38

2026-08-25T18:38

2026-08-25T19:15

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вооруженные силы украины

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Россия не может поступиться своими национальными интересами и не видит альтернативы победе в ходе специальной военной операции по демилитаризации денацификации Украины, заявил во вторник 25 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в общении с прессой.Он констатировал необходимость России обеспечивать свою безопасность в условиях, когда Запад демонстрирует агрессивность и не просматривается варианта решения украинской проблемы иначе, кроме как при достижении победы в СВО."Могу вас заверить: мы не только рассчитываем - мы уверены в том, что эта победа будет. А какими средствами - это будет зависеть от текущей ситуации", - заявил Песков в общении с журналистами.Он также подтвердил прежнюю позицию Кремля, не приемлющую размещения военных контингентов НАТО на Украине. Песков сделал это заявление после того, как из Киева разъехались приглашённые Владимиром Зеленским участники "Коалиции желающих", обсуждавших такие намерения.Официальный представитель Кремля констатировал: западные политики демонстрируют отрыв от реальности и делают воинственные русофобские заявления. Замечены в этом были президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Британии Энди Бернем."Они отличились за последние несколько дней такими воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман", - сказал Песков.Он также заявил, что ему ничего не известно о приземлившемся утром в Москве военно-транспортном самолёте США, прибывшем с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через Ригу.Разъяснения руководителя пресс-службы российского президента указывали на отсутствие перспектив переговоров, которые позволили бы остановить боевые действия в зоне СВО и заключить мирный договор, в котором бы устранялись условия для нового конфликта. На первопричины украинской проблемы официальная Москва не единожды обращала внимание и киевского режима, и его покровителей в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах.Евросоюз и покинувшая его Британия демонстративно отказались от диалога с Москвой, настаивая на обозначенной в начале 2022 года позиции: Россия должна быть побеждена на поле боя, мир должен быть заключен на условиях киевского режима. Неизменность этого подхода лишает Западную Европу перспектив участия в переговорном процессе и вынуждает отправлять посыльных то в Вашингтон, то в Киев для опосредованного доведения своих соображений по актуальным вопросам.Москва не намерена исполнять желания своих врагов, постоянно демонстрирующих злонамеренность и коварство. На эту тему высказывались неоднократно президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица. Советник российского президента Антон Кобяков отметил, что ВС РФ с началом СВО на две недели опередили интервенцию ВСУ, запланированную к 8 марта 2022 года. При этом он сослался на найденные штабные документы украинской армии. Кобяков также напомнил, как главы государств Запада лживо заявляли о приверженности "минским соглашениям" и обманывали Россию, стремясь выиграть время для подготовки киевского режима к вооруженному конфликту с Россией.На отсутствие у западных политиков намерений вести конструктивный диалог и способствовать деэскалации вооружённого противостояния с Россией на украинском поле указывали также очередные поставки на Украину военной помощи и заявления западных политиков. В частности, Стубб после встречи "Коалиции желающих" в Киеве одобрил нанесение ударов ВСУ по складам российского маркетплейса Wildberries. Примечательно, что президента Финляндии рассматривали в ЕС как одного из кандидатов на роль представителя интересов "Европы" в переговорах с российским руководством. Песков удивился такому кульбиту известного русофоба, который неделями ранее говорил о необходимости налаживания отношений с Россией, а теперь демонстрирует качества, которые исключают такую возможность.Стубб также заявил 24 августа, что якобы "65% населения России хочет завершения этой войны, а удары по логистическим центрам, таким как Wildberries, увеличивают этот показатель еще на 10%". Президента Финляндии сразу же изобличили во лжи с распространением фейковых цифр. Под "войной" политик понимает российскую спецоперацию, прекрасно зная, что это конкретный юридический термин и ни Россия не объявляла войну, ни Украина, где действует режим военного положения."Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса. Моральный урод и дурак. Впрочем, он был таким еще тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект", - констатировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подтвердил позицию, высказанную Песковым, заявив представителям Запада, что им не стоит тешить себя надеждами на договоренности по украинской проблеме за счет интересов безопасности государства российского.Зеленский по итогам мероприятий 24 августа сделал противоречивые заявления. Он продемонстрировал западным гостям парады дронов в "декоммунизированной" столице бывшей УССР на земле, в небесах и на Днепре. При этом пожаловался на нехватку оружия, боеприпасов и денег на продолжения боевых действий против ВС РФ.По его словам, Минобороны Украины досрочно растратило свой бюджет и теперь необходимо "очень много денег", причём срочно. Зеленский запросил на Западе всего $27 млрд, ссылаясь на сверхплановые расходы на закупки вооружений и выплат денежного довольствия военнослужащим."Киеву срочно нужны деньги. Зеленский заявил, что Украина столкнулась с дефицитом в 23,5 миллиарда евро в дополнение к финансированию ЕС, которое ей уже положено, и призвал Брюссель ускорить выплату следующего транша из кредита в размере 90 миллиардов евро", - констатировало издание Euractiv.Дефицит средств есть и у Евросоюза, политики которого снова ставят вопрос о краже российской собственности - пресловутых "замороженных активов". Сейчас ЕС расхищает доходы с присвоенной чужой собственности, пытаясь подступиться к конфискации источника дохода - своего и коррумпированного киевского режима.Большая часть из приметно 200 млрд евро российских активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear и правительство королевства блокирует конфискацию. Еврокомиссия в понедельник выделила 6,1 млрд евро - они пойдут на пополнение арсенала ВСУ. Председатель Европейского совета Антониу Кошта пообещал посодействовать выделению очередной порции кредитов, которые и увеличат и без того огромный госдолг Украины. Ранее в Киеве и Брюсселе заявляли, что взыскать эти деньги намерены с России."Этот последний транш из кредитного пакета ЕС в размере 90 миллиардов евро будет направлен на финансирование зенитных ракет и боеприпасов, а также радаров — одних из самых насущных потребностей Киева. Однако этих денег далеко недостаточно для удовлетворения заявленных Украине потребностей", - констатировало издание Politico.Зеленский заявил о потребностях внешнего финансирования 6,8-8,5 млрд евро, чтобы обеспечить "нормальное начало" следующего года. И эти деньги нужны авансом для оплаты вооружений и других поставок к январю 2027 года, отмечено в публикации, и еще около 17 млрд евро необходимо на выплаты военнослужащим, семьям погибших солдат и "другие расходы".Продолжение боевых действий препятствует членству Украины в ЕС. Польша, помимо специфических требований по "дебандеризации", настаивает на выполнении Киевом всех условий для стран-кандидатов. Об этом заявил накануне заместитель главы польской дипломатии Игнаций Немчицкий.Словакия придерживается такого же подхода. Её премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз раньше республик бывшей Югославии и Албании."Правительство Словакии поддерживает каждого, кто заинтересован в членстве в Европейском союзе с условием, что выполнены все условия. Это означает: никаких исключений, никаких коротких путей. Это касается и Украины", - сказал Фицо по итогам переговоров с главой Евросовета.Братислава и Варшава тем самым подтвердили подход, который разделяют Венгрия и другие государства-члены ЕС. Берлин и Лондон - напротив, стимулируют ложные надежды на якобы существующую возможность принятия Украины в ЕС по некоей особой льготной процедуре, как вариант - неполноценное членство с ограниченными правами и возможностями.Пока продолжается СВО и территория Украины сокращается, о членстве её ни в ЕС, ни в НАТО не может быть и речи - об этом ранее заявляли западные политики и эксперты. Киевский режим не может удержать территорию, будучи полностью зависимым от западной помощи. При этом Запад не готов прислать пополнение личного состава защитников киевского режима. Киеву советуют приступить к мобилизации женщин и снизить призывной возраст, что грозит ещё большими проблемами с массовыми побегами с Украины.Армия России тем временем освободила от защитников режима Зеленского населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Анновку теперь контролируют подразделения российской войсковой группировки "Центр". Минобороны России отметило, что освобождение Анновки предшествует штурму Доброполья. Кроме того, продолжились удары ВС РФ по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными БПЛА и высокоточным оружием воздушного базирования поражены несколько целей, отметили в Минобороны РФ.В частности, в порту "Южный" Одесской области – два сухогруза, доставившие на Украину грузы военного назначения, четыре хранилища с военным имуществом для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения. В порту "Черноморск" поражены резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ.Потери ВСУ за сутки составили 1275 военнослужащих, 460 беспилотников и много другой техники, прочего военного имущества.В российских регионах в результате атак ВСУ погибли и получили ранения мирные жители - об этом сообщали в течение дня губернаторы и оперативные штабы.Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Зеленский: женские батальоны вместо американских Patriot

https://ukraina.ru/20260825/poka-zelenskiy-molil-o-dengakh-v-evrope-prosili-ne-bespokoit-kak-proshel-den-nezavisimosti-ukrainy-1082784446.html

https://ukraina.ru/20260825/peskov-rasskazal-kto-pridumal-mobilizatsiyu-v-rossii-khronika-sobytiy-na-utro-25-avgusta--1082770971.html

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