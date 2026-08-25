https://ukraina.ru/20260825/v-dnr-pri-atakakh-vsu-odin-chelovek-pogib-esch-semero-postradali-1082793583.html
В ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали
В ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали - 25.08.2026 Украина.ру
В ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали
В Донецкой Народной Республике в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины один человек погиб и ещё семеро мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T22:35
2026-08-25T22:35
2026-08-25T22:35
украина.ру
донецкая народная республика
украина
горловка
вооруженные силы украины
оон
сво
спецоперация
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В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на торговый объект погибла девушка 2008 года рождения, там же пострадал мужчина 1984 года рождения. В Советском районе Макеевки при атаке на многоквартирный дом ранена женщина, в Светлодарске ранен мужчина. Также пострадавшие зафиксированы в Ясиноватском муниципальном округе, Енакиево и Ждановке. Повреждены три жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, автобус и восемь грузовых автомобилей.Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.Ранее в Горловке в результате атаки украинских вооружённых формирований ранения получили пять мирных жителей. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что ознакомилось с сообщениями об атаке беспилотников на детский центр в Краснодаре и продолжает собирать информацию об инциденте. В результате той атаки погибли трое подростков, ещё 12 человек пострадали - В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, донецкая народная республика, украина, горловка, вооруженные силы украины, оон, сво, спецоперация
Украина.ру, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Вооруженные силы Украины, ООН, СВО, Спецоперация
В ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали
В Донецкой Народной Республике в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины один человек погиб и ещё семеро мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на торговый объект погибла девушка 2008 года рождения, там же пострадал мужчина 1984 года рождения.
В Советском районе Макеевки при атаке на многоквартирный дом ранена женщина, в Светлодарске ранен мужчина.
Также пострадавшие зафиксированы в Ясиноватском муниципальном округе, Енакиево и Ждановке.
Повреждены три жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, автобус и восемь грузовых автомобилей.
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Ранее в Горловке в результате атаки украинских вооружённых формирований ранения получили пять мирных жителей.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что ознакомилось с сообщениями об атаке беспилотников на детский центр в Краснодаре и продолжает собирать информацию об инциденте.
В результате той атаки погибли трое подростков, ещё 12 человек пострадали - В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.