https://ukraina.ru/20260825/v-dnr-pri-atakakh-vsu-odin-chelovek-pogib-esch-semero-postradali-1082793583.html

В ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали

В ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали - 25.08.2026 Украина.ру

В ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали

В Донецкой Народной Республике в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины один человек погиб и ещё семеро мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-25T22:35

2026-08-25T22:35

2026-08-25T22:35

украина.ру

донецкая народная республика

украина

горловка

вооруженные силы украины

оон

сво

спецоперация

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В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на торговый объект погибла девушка 2008 года рождения, там же пострадал мужчина 1984 года рождения. В Советском районе Макеевки при атаке на многоквартирный дом ранена женщина, в Светлодарске ранен мужчина. Также пострадавшие зафиксированы в Ясиноватском муниципальном округе, Енакиево и Ждановке. Повреждены три жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, автобус и восемь грузовых автомобилей.Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.Ранее в Горловке в результате атаки украинских вооружённых формирований ранения получили пять мирных жителей. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что ознакомилось с сообщениями об атаке беспилотников на детский центр в Краснодаре и продолжает собирать информацию об инциденте. В результате той атаки погибли трое подростков, ещё 12 человек пострадали - В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, донецкая народная республика, украина, горловка, вооруженные силы украины, оон, сво, спецоперация