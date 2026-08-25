В ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали - 25.08.2026 Украина.ру
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В ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали
В ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали - 25.08.2026 Украина.ру
В ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали
В Донецкой Народной Республике в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины один человек погиб и ещё семеро мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T22:35
2026-08-25T22:35
украина.ру
донецкая народная республика
украина
горловка
вооруженные силы украины
оон
сво
спецоперация
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В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на торговый объект погибла девушка 2008 года рождения, там же пострадал мужчина 1984 года рождения. В Советском районе Макеевки при атаке на многоквартирный дом ранена женщина, в Светлодарске ранен мужчина. Также пострадавшие зафиксированы в Ясиноватском муниципальном округе, Енакиево и Ждановке. Повреждены три жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, автобус и восемь грузовых автомобилей.Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.Ранее в Горловке в результате атаки украинских вооружённых формирований ранения получили пять мирных жителей. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что ознакомилось с сообщениями об атаке беспилотников на детский центр в Краснодаре и продолжает собирать информацию об инциденте. В результате той атаки погибли трое подростков, ещё 12 человек пострадали - В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, донецкая народная республика, украина, горловка, вооруженные силы украины, оон, сво, спецоперация
Украина.ру, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Вооруженные силы Украины, ООН, СВО, Спецоперация

В ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали

22:35 25.08.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтака дронов
Атака дронов - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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В Донецкой Народной Республике в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины один человек погиб и ещё семеро мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на торговый объект погибла девушка 2008 года рождения, там же пострадал мужчина 1984 года рождения.
В Советском районе Макеевки при атаке на многоквартирный дом ранена женщина, в Светлодарске ранен мужчина.
Также пострадавшие зафиксированы в Ясиноватском муниципальном округе, Енакиево и Ждановке.
Повреждены три жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, автобус и восемь грузовых автомобилей.
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Ранее в Горловке в результате атаки украинских вооружённых формирований ранения получили пять мирных жителей.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что ознакомилось с сообщениями об атаке беспилотников на детский центр в Краснодаре и продолжает собирать информацию об инциденте.
В результате той атаки погибли трое подростков, ещё 12 человек пострадали - В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ.
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