Стало известно, как Украина прячет в лесах "дорогие игрушки", подаренные Западом - 25.08.2026 Украина.ру
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Стало известно, как Украина прячет в лесах "дорогие игрушки", подаренные Западом
Стало известно, как Украина прячет в лесах "дорогие игрушки", подаренные Западом - 25.08.2026 Украина.ру
Стало известно, как Украина прячет в лесах "дорогие игрушки", подаренные Западом
Дорогие западные танки Leopard, которые Украина так настойчиво просила у своих западных партнеров, сейчас в основном простаивают, спрятанные в лесах и покрытые паутиной. Об этом 25 августа сообщила американская газета The New York Times, констатируя провал стратегии, на которую Киев делал ставку в начале конфликта
2026-08-25T15:05
2026-08-25T15:09
украина
россия
киев
александр сырский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
всу
крах всу
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Как отмечает издание, эти машины стоимостью 10 миллионов долларов, закупленные с большой помпой, оказались не в силах соперничать с дешевыми дронами, которые теперь доминируют на поле боя. Экс-главком ВСУ Александр Сырский ранее подтверждал, что Украина "практически не использует бронетехнику".Особенно показательной является история 33-й механизированной бригады ВСУ, которая была сформирована отчасти для приема западных танков. Однако когда они вступили в бой весной 2023 года, дешевые дроны уже наносили смертоносный урон, поражая танки в наиболее уязвимые места. Некоторые новобранцы этой бригады никогда даже не прикасались к танкам, а большинство сейчас обучаются управлению беспилотными летательными аппаратами.После этого Россия, а затем и Украина стали обшивать танки сетками и решетками для защиты от дронов. Однако вскоре обе стороны практически перестали использовать тяжелую бронетехнику для штурмов. Иногда танки все же применяются как очень дорогие тракторы для эвакуации поврежденной техники, но только в плохую погоду, когда активность дронов снижается. Однако военные считают это чрезмерным риском.Командир 33-й бригады с позывным Морфеус признает, что экипажи танков не должны сидеть без дела, и советует бойцам учиться чему-то новому. Бойцы ВСУ полагают, что когда-то танки еще вернутся на фронт, но станут беспилотными и лучше защищенными от дронов. Однако пока эти 10-миллионные махины остаются бесполезными игрушками, укрытыми в лесах, а украинские солдаты переучиваются на операторов дронов, которые оказались дешевле и эффективнее. О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.
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украина, россия, киев, александр сырский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, всу, крах всу
Украина, Россия, Киев, Александр Сырский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, ВСУ, крах ВСУ

Стало известно, как Украина прячет в лесах "дорогие игрушки", подаренные Западом

15:05 25.08.2026 (обновлено: 15:09 25.08.2026)
 
© Фото : из открытых источниковЛеопард-1
Леопард-1 - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© Фото : из открытых источников
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Дорогие западные танки Leopard, которые Украина так настойчиво просила у своих западных партнеров, сейчас в основном простаивают, спрятанные в лесах и покрытые паутиной. Об этом 25 августа сообщила американская газета The New York Times, констатируя провал стратегии, на которую Киев делал ставку в начале конфликта
Как отмечает издание, эти машины стоимостью 10 миллионов долларов, закупленные с большой помпой, оказались не в силах соперничать с дешевыми дронами, которые теперь доминируют на поле боя. Экс-главком ВСУ Александр Сырский ранее подтверждал, что Украина "практически не использует бронетехнику".
"Эти машины стоимостью 10 миллионов долларов, закупленные с большой помпой, оказались не в силах соперничать с дешёвыми дронами, которые теперь доминируют на поле боя. Тем не менее Украина по-прежнему обслуживает их и обучает солдат их использованию, пытаясь придумать новые способы их применения", — говорится в статье.
Особенно показательной является история 33-й механизированной бригады ВСУ, которая была сформирована отчасти для приема западных танков. Однако когда они вступили в бой весной 2023 года, дешевые дроны уже наносили смертоносный урон, поражая танки в наиболее уязвимые места.
Некоторые новобранцы этой бригады никогда даже не прикасались к танкам, а большинство сейчас обучаются управлению беспилотными летательными аппаратами.
После этого Россия, а затем и Украина стали обшивать танки сетками и решетками для защиты от дронов. Однако вскоре обе стороны практически перестали использовать тяжелую бронетехнику для штурмов.
Иногда танки все же применяются как очень дорогие тракторы для эвакуации поврежденной техники, но только в плохую погоду, когда активность дронов снижается. Однако военные считают это чрезмерным риском.
Командир 33-й бригады с позывным Морфеус признает, что экипажи танков не должны сидеть без дела, и советует бойцам учиться чему-то новому. Бойцы ВСУ полагают, что когда-то танки еще вернутся на фронт, но станут беспилотными и лучше защищенными от дронов.
Однако пока эти 10-миллионные махины остаются бесполезными игрушками, укрытыми в лесах, а украинские солдаты переучиваются на операторов дронов, которые оказались дешевле и эффективнее.
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.
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УкраинаРоссияКиевАлександр СырскийДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперацияВСУкрах ВСУ
 
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