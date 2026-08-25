https://ukraina.ru/20260825/v-volgogradskoy-oblasti-obyavlena-bespilotnaya-opasnost-1082795759.html

В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность

В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность - 25.08.2026 Украина.ру

В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность

В Волгоградской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-25T23:31

2026-08-25T23:31

2026-08-25T23:31

украина.ру

мчс

донецкая народная республика

волгоградская область

украина

сво

спецоперация

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Соответствующее предупреждение было опубликовано региональным управлением МЧС. Жителям рекомендовано находиться в безопасном месте до отмены опасности, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом.Ранее в Донецкой Народной Республике в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины один человек погиб и ещё семеро мирных жителей получили ранения. В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на торговый объект погибла девушка 2008 года рождения, там же пострадал мужчина. Ранения зафиксированы также в Макеевке, Светлодарске, Ясиноватском муниципальном округе, Енакиево и Ждановке. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, автобус и грузовые автомобили - В ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, мчс, донецкая народная республика, волгоградская область, украина, сво, спецоперация