https://ukraina.ru/20260825/v-volgogradskoy-oblasti-obyavlena-bespilotnaya-opasnost-1082795759.html
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность - 25.08.2026 Украина.ру
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность
В Волгоградской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T23:31
2026-08-25T23:31
2026-08-25T23:31
украина.ру
мчс
донецкая народная республика
волгоградская область
украина
сво
спецоперация
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Соответствующее предупреждение было опубликовано региональным управлением МЧС. Жителям рекомендовано находиться в безопасном месте до отмены опасности, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом.Ранее в Донецкой Народной Республике в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины один человек погиб и ещё семеро мирных жителей получили ранения. В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на торговый объект погибла девушка 2008 года рождения, там же пострадал мужчина. Ранения зафиксированы также в Макеевке, Светлодарске, Ясиноватском муниципальном округе, Енакиево и Ждановке. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, автобус и грузовые автомобили - В ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
донецкая народная республика
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, мчс, донецкая народная республика, волгоградская область, украина, сво, спецоперация
Украина.ру, МЧС, Донецкая Народная Республика, Волгоградская область, Украина, СВО, Спецоперация
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность
В Волгоградской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
Соответствующее предупреждение было опубликовано региональным управлением МЧС.
Жителям рекомендовано находиться в безопасном месте до отмены опасности, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом.
Ранее в Донецкой Народной Республике в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины один человек погиб и ещё семеро мирных жителей получили ранения.
В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на торговый объект погибла девушка 2008 года рождения, там же пострадал мужчина.
Ранения зафиксированы также в Макеевке, Светлодарске, Ясиноватском муниципальном округе, Енакиево и Ждановке.
Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, автобус и грузовые автомобили - В ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.