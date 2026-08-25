https://ukraina.ru/20260825/vs-rossii-unichtozhili-zamaskirovannyy-punkt-ptits-madyara-pod-khersonom-1082795429.html

ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном

ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном - 25.08.2026 Украина.ру

ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном

Расчёт войск беспилотных систем группировки "Днепр" выследил и уничтожил под Херсоном бронеавтомобиль с боеприпасами и замаскированный пункт подразделения Вооружённых сил Украины "Птицы Мадьяра" вместе с личным составом противника. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-25T23:28

2026-08-25T23:28

2026-08-25T23:28

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спецоперация

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Цели были выявлены во время ночного полёта российского разведывательного коптера над правобережьем Херсонской области. Огневое поражение нанесено ударным FPV-дроном.Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России наносят эффективные удары по критической инфраструктуре ВСУ в Днепропетровской области, включая Никопольский, Каменский, Синельниковский и Криворожский районы. Поражены объекты критической инфраструктуры и административные здания. Также сообщалось, что запаса дизтоплива на Запорожской АЭС хватит на 11 суток автономной работы. Российские "Герани" поражают цели в Николаеве, а авиация сбросила авиабомбы на Краматорск и Беленькое. В Сумах электроснабжение и водоснабжение крайне ограничены уже более двух недель, электричество подаётся всего несколько часов в день - ВСУ не уберегли критическую инфраструктуру и похвастались пиратством. Новости СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, вооруженные силы украины, запорожская аэс, настя каменских, россия, украина, херсон, сво, спецоперация