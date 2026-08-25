ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном - 25.08.2026 Украина.ру
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ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном
ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном - 25.08.2026 Украина.ру
ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном
Расчёт войск беспилотных систем группировки "Днепр" выследил и уничтожил под Херсоном бронеавтомобиль с боеприпасами и замаскированный пункт подразделения Вооружённых сил Украины "Птицы Мадьяра" вместе с личным составом противника. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T23:28
2026-08-25T23:28
украина.ру
вооруженные силы украины
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херсон
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Цели были выявлены во время ночного полёта российского разведывательного коптера над правобережьем Херсонской области. Огневое поражение нанесено ударным FPV-дроном.Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России наносят эффективные удары по критической инфраструктуре ВСУ в Днепропетровской области, включая Никопольский, Каменский, Синельниковский и Криворожский районы. Поражены объекты критической инфраструктуры и административные здания. Также сообщалось, что запаса дизтоплива на Запорожской АЭС хватит на 11 суток автономной работы. Российские "Герани" поражают цели в Николаеве, а авиация сбросила авиабомбы на Краматорск и Беленькое. В Сумах электроснабжение и водоснабжение крайне ограничены уже более двух недель, электричество подаётся всего несколько часов в день - ВСУ не уберегли критическую инфраструктуру и похвастались пиратством. Новости СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, вооруженные силы украины, запорожская аэс, настя каменских, россия, украина, херсон, сво, спецоперация
Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Настя Каменских, Россия, Украина, Херсон, СВО, Спецоперация

ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном

23:28 25.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "БАРС-КУРСК" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА БАРС-КУРСК группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Расчёт войск беспилотных систем группировки "Днепр" выследил и уничтожил под Херсоном бронеавтомобиль с боеприпасами и замаскированный пункт подразделения Вооружённых сил Украины "Птицы Мадьяра" вместе с личным составом противника. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
Цели были выявлены во время ночного полёта российского разведывательного коптера над правобережьем Херсонской области.
Огневое поражение нанесено ударным FPV-дроном.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России наносят эффективные удары по критической инфраструктуре ВСУ в Днепропетровской области, включая Никопольский, Каменский, Синельниковский и Криворожский районы.
Поражены объекты критической инфраструктуры и административные здания.
Также сообщалось, что запаса дизтоплива на Запорожской АЭС хватит на 11 суток автономной работы. Российские "Герани" поражают цели в Николаеве, а авиация сбросила авиабомбы на Краматорск и Беленькое.
В Сумах электроснабжение и водоснабжение крайне ограничены уже более двух недель, электричество подаётся всего несколько часов в день - ВСУ не уберегли критическую инфраструктуру и похвастались пиратством. Новости СВО.
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