https://ukraina.ru/20260825/zelenskiy-prisvoil-spikeru-rady-rang-chrezvychaynogo-i-polnomochnogo-posla-1082792725.html

Зеленский присвоил спикеру Рады ранг чрезвычайного и полномочного посла

Зеленский присвоил спикеру Рады ранг чрезвычайного и полномочного посла - 25.08.2026 Украина.ру

Зеленский присвоил спикеру Рады ранг чрезвычайного и полномочного посла

Владимир Зеленский подписал указ о присвоении председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-25T22:02

2026-08-25T22:02

2026-08-25T22:02

верховная рада

украина.ру

вооруженные силы украины

руслан стефанчук

скотт риттер

владимир зеленский

украина

донбасс

россия

новости

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Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте главы государства.Этим же указом директору Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Украины Игорю Осташу присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский лишь увеличивает потери Вооружённых сил Украины на поле боя, пытаясь удержать Донбасс. По его мнению, Россия освободит этот регион, и Москва предлагала сделать это с минимальными жертвами для Украины. Риттер также отметил, что огромные потери ВСУ вынуждают киевский режим задумываться о мобилизации женщин, что может усугубить демографический кризис и привести к "уничтожению украинской нации". Он заключил, что такими темпами, когда всё закончится, украинцев не останется - Риттер: Зеленский усугубляет потери ВСУ, пытаясь удержать Донбасс.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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верховная рада, украина.ру, вооруженные силы украины, руслан стефанчук, скотт риттер, владимир зеленский, украина, донбасс, россия, новости