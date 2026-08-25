https://ukraina.ru/20260825/zelenskiy-prisvoil-spikeru-rady-rang-chrezvychaynogo-i-polnomochnogo-posla-1082792725.html
Зеленский присвоил спикеру Рады ранг чрезвычайного и полномочного посла
Зеленский присвоил спикеру Рады ранг чрезвычайного и полномочного посла - 25.08.2026 Украина.ру
Зеленский присвоил спикеру Рады ранг чрезвычайного и полномочного посла
Владимир Зеленский подписал указ о присвоении председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T22:02
2026-08-25T22:02
2026-08-25T22:02
верховная рада
украина.ру
вооруженные силы украины
руслан стефанчук
скотт риттер
владимир зеленский
украина
донбасс
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Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте главы государства.Этим же указом директору Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Украины Игорю Осташу присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский лишь увеличивает потери Вооружённых сил Украины на поле боя, пытаясь удержать Донбасс. По его мнению, Россия освободит этот регион, и Москва предлагала сделать это с минимальными жертвами для Украины. Риттер также отметил, что огромные потери ВСУ вынуждают киевский режим задумываться о мобилизации женщин, что может усугубить демографический кризис и привести к "уничтожению украинской нации". Он заключил, что такими темпами, когда всё закончится, украинцев не останется - Риттер: Зеленский усугубляет потери ВСУ, пытаясь удержать Донбасс.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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верховная рада, украина.ру, вооруженные силы украины, руслан стефанчук, скотт риттер, владимир зеленский, украина, донбасс, россия, новости
Верховная Рада, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Руслан Стефанчук, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Украина, Донбасс, Россия, Новости
Зеленский присвоил спикеру Рады ранг чрезвычайного и полномочного посла
Владимир Зеленский подписал указ о присвоении председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте главы государства.
Этим же указом директору Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Украины Игорю Осташу присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.
Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский лишь увеличивает потери Вооружённых сил Украины на поле боя, пытаясь удержать Донбасс.
По его мнению, Россия освободит этот регион, и Москва предлагала сделать это с минимальными жертвами для Украины.
Риттер также отметил, что огромные потери ВСУ вынуждают киевский режим задумываться о мобилизации женщин, что может усугубить демографический кризис и привести к "уничтожению украинской нации".
Он заключил, что такими темпами, когда всё закончится, украинцев не останется - Риттер: Зеленский усугубляет потери ВСУ, пытаясь удержать Донбасс. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.