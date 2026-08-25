https://ukraina.ru/20260825/v-gorlovke-pyat-mirnykh-zhiteley-postradali-pri-atake-vsu-1082792191.html
В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ
В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ - 25.08.2026 Украина.ру
В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ
В Горловке в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинских вооружённых формирований ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T21:32
2026-08-25T21:32
2026-08-25T21:32
вооруженные силы украины
краснодар
горловка
донецкая народная республика
оон
украина.ру
сво
спецоперация
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Горловка является одним из крупнейших населённых пунктов ДНР и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что ознакомилось с сообщениями об атаке беспилотников на детский центр в Краснодаре и продолжает собирать информацию об инциденте. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в ночь на понедельник регион подвергся массированной атаке БПЛА, обломки одного из которых упали на частный детский центр в Краснодаре. В результате погибли трое подростков, ещё 12 человек пострадали - УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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горловка
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
вооруженные силы украины, краснодар, горловка, донецкая народная республика, оон, украина.ру, сво, спецоперация
Вооруженные силы Украины, Краснодар, Горловка, Донецкая Народная Республика, ООН, Украина.ру, СВО, Спецоперация
В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ
В Горловке в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинских вооружённых формирований ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
Горловка является одним из крупнейших населённых пунктов ДНР и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что ознакомилось с сообщениями об атаке беспилотников на детский центр в Краснодаре и продолжает собирать информацию об инциденте.
По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в ночь на понедельник регион подвергся массированной атаке БПЛА, обломки одного из которых упали на частный детский центр в Краснодаре.
В результате погибли трое подростков, ещё 12 человек пострадали - УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.