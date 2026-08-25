В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ - 25.08.2026 Украина.ру
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В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ
В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ - 25.08.2026 Украина.ру
В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ
В Горловке в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинских вооружённых формирований ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T21:32
2026-08-25T21:32
вооруженные силы украины
краснодар
горловка
донецкая народная республика
оон
украина.ру
сво
спецоперация
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Горловка является одним из крупнейших населённых пунктов ДНР и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что ознакомилось с сообщениями об атаке беспилотников на детский центр в Краснодаре и продолжает собирать информацию об инциденте. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в ночь на понедельник регион подвергся массированной атаке БПЛА, обломки одного из которых упали на частный детский центр в Краснодаре. В результате погибли трое подростков, ещё 12 человек пострадали - УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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вооруженные силы украины, краснодар, горловка, донецкая народная республика, оон, украина.ру, сво, спецоперация
Вооруженные силы Украины, Краснодар, Горловка, Донецкая Народная Республика, ООН, Украина.ру, СВО, Спецоперация

В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ

21:32 25.08.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© Украина.ру
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В Горловке в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинских вооружённых формирований ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
Горловка является одним из крупнейших населённых пунктов ДНР и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что ознакомилось с сообщениями об атаке беспилотников на детский центр в Краснодаре и продолжает собирать информацию об инциденте.
По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в ночь на понедельник регион подвергся массированной атаке БПЛА, обломки одного из которых упали на частный детский центр в Краснодаре.
В результате погибли трое подростков, ещё 12 человек пострадали - УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Вооруженные силы УкраиныКраснодарГорловкаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраина.руСВОСпецоперация
 
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