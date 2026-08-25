https://ukraina.ru/20260825/v-gorlovke-pyat-mirnykh-zhiteley-postradali-pri-atake-vsu-1082792191.html

В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ

В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ - 25.08.2026 Украина.ру

В Горловке пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ

В Горловке в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинских вооружённых формирований ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-25T21:32

2026-08-25T21:32

2026-08-25T21:32

вооруженные силы украины

краснодар

горловка

донецкая народная республика

оон

украина.ру

сво

спецоперация

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Горловка является одним из крупнейших населённых пунктов ДНР и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что ознакомилось с сообщениями об атаке беспилотников на детский центр в Краснодаре и продолжает собирать информацию об инциденте. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в ночь на понедельник регион подвергся массированной атаке БПЛА, обломки одного из которых упали на частный детский центр в Краснодаре. В результате погибли трое подростков, ещё 12 человек пострадали - УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

краснодар

горловка

донецкая народная республика

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вооруженные силы украины, краснодар, горловка, донецкая народная республика, оон, украина.ру, сво, спецоперация