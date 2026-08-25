"Кроталь" и "Патриот" прибыли на Украину - Зеленский - 25.08.2026 Украина.ру
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"Кроталь" и "Патриот" прибыли на Украину - Зеленский
"Кроталь" и "Патриот" прибыли на Украину - Зеленский - 25.08.2026 Украина.ру
"Кроталь" и "Патриот" прибыли на Украину - Зеленский
Владимир Зеленский заявил о поступлении на Украину ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом он заявил 25 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с гостем из Прибалтики
2026-08-25T14:58
2026-08-25T14:58
новости
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военная помощь украине
зрк patriot
владимир зеленский
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Зеленский рассказал о поступлении военной помощи прессе после переговоров с эстонским президентом Аларом Карисом, упомянув о французских и американских боеприпасах к системам ПВО."Мы получили, не буду говорить от какого государства, подтверждение нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним и также мы получили ракеты AIM, это для нас очень важные ракеты, ну и если честно, еще немного зашло ракет Patriot, сколько – не могу сказать, но немного, надо больше", - сказал он.Издание "Страна" напомнило, что из-за отсутствия ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot производства США украинская армия несколько недель не сбивала российские баллистические ракеты. Накануне киевский политик жаловался на острую нужду в деньгах и другой помощи в необъявленной войне против России. Подробности в публикации Запад не смог обеспечить военные расходы Украины - пресса ЕСАктуальное интервью Дмитрий Табачник: "Соросята" и националисты создадут временный союз, чтобы забрать власть у ЗеленскогоВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, военная помощь украине, зрк patriot, владимир зеленский, прибалтика, сша, новости переговоров
Новости, Украина, военная помощь Украине, ЗРК Patriot, Владимир Зеленский, Прибалтика, США, новости переговоров

"Кроталь" и "Патриот" прибыли на Украину - Зеленский

14:58 25.08.2026
 
© commons.wikimedia.org / Marie-Lan NguyenЗРК Crotale
ЗРК Crotale - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© commons.wikimedia.org / Marie-Lan Nguyen
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Владимир Зеленский заявил о поступлении на Украину ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом он заявил 25 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с гостем из Прибалтики
Зеленский рассказал о поступлении военной помощи прессе после переговоров с эстонским президентом Аларом Карисом, упомянув о французских и американских боеприпасах к системам ПВО.
"Мы получили, не буду говорить от какого государства, подтверждение нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним и также мы получили ракеты AIM, это для нас очень важные ракеты, ну и если честно, еще немного зашло ракет Patriot, сколько – не могу сказать, но немного, надо больше", - сказал он.
Издание "Страна" напомнило, что из-за отсутствия ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot производства США украинская армия несколько недель не сбивала российские баллистические ракеты.
Накануне киевский политик жаловался на острую нужду в деньгах и другой помощи в необъявленной войне против России. Подробности в публикации Запад не смог обеспечить военные расходы Украины - пресса ЕС
Актуальное интервью Дмитрий Табачник: "Соросята" и националисты создадут временный союз, чтобы забрать власть у Зеленского
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