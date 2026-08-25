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"Кроталь" и "Патриот" прибыли на Украину - Зеленский

"Кроталь" и "Патриот" прибыли на Украину - Зеленский - 25.08.2026 Украина.ру

"Кроталь" и "Патриот" прибыли на Украину - Зеленский

Владимир Зеленский заявил о поступлении на Украину ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом он заявил 25 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с гостем из Прибалтики

2026-08-25T14:58

2026-08-25T14:58

2026-08-25T14:58

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Зеленский рассказал о поступлении военной помощи прессе после переговоров с эстонским президентом Аларом Карисом, упомянув о французских и американских боеприпасах к системам ПВО."Мы получили, не буду говорить от какого государства, подтверждение нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним и также мы получили ракеты AIM, это для нас очень важные ракеты, ну и если честно, еще немного зашло ракет Patriot, сколько – не могу сказать, но немного, надо больше", - сказал он.Издание "Страна" напомнило, что из-за отсутствия ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot производства США украинская армия несколько недель не сбивала российские баллистические ракеты. Накануне киевский политик жаловался на острую нужду в деньгах и другой помощи в необъявленной войне против России. Подробности в публикации Запад не смог обеспечить военные расходы Украины - пресса ЕСАктуальное интервью Дмитрий Табачник: "Соросята" и националисты создадут временный союз, чтобы забрать власть у ЗеленскогоВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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