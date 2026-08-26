"Мирные переговоры зашли в тупик": в Москву прилетал глава ЦРУ - 26.08.2026 Украина.ру
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"Мирные переговоры зашли в тупик": в Москву прилетал глава ЦРУ
"Мирные переговоры зашли в тупик": в Москву прилетал глава ЦРУ - 26.08.2026 Украина.ру
"Мирные переговоры зашли в тупик": в Москву прилетал глава ЦРУ
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал Москву "для проведения встреч" на фоне "зашедших в тупик" мирных переговоров России и Украины при посредничестве США. Об этом 25 августа сообщил американский телеканал CBS News
2026-08-26T01:12
2026-08-26T01:14
украина.ру
новости
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Днём в столицу России прибыл американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III, вечером самолёт вылетел из Внуково."Директор ЦРУ Джон Рэтклифф находится в Москве для проведения встреч, сообщили во вторник телеканалу CBS News источники, знакомые с ситуацией", — говорится в публикации.Это первый визит главы американского разведывательного ведомства в Россию с 2021 года. Официальное содержание прошедших встреч не раскрывалось."Визит Ратклиффа состоялся на фоне последних оценок американской разведки, указывающих на возможное изменение подхода [президента России Владимира] Путина к оценке рисков... В настоящее время мирные переговоры с Украиной при посредничестве США в основном зашли в тупик, и стороны по-прежнему далеки друг от друга по ключевым вопросам", — отмечает американское СМИ.О вероятных зимних перспективах Украины - в материале Кирилла Стрельникова Главная болевая точка: почему эта зима станет для Киева решающей и, возможно, последней.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, цру, джон рэтклифф, россия, москва, украина, переговоры по украине 2026, переговоры, сша, война на украине, международные отношения, владимир путин, разведка
Украина.ру, Новости, ЦРУ, Джон Рэтклифф, Россия, Москва, Украина, Переговоры по Украине 2026, переговоры, США, война на Украине, международные отношения, Владимир Путин, разведка

"Мирные переговоры зашли в тупик": в Москву прилетал глава ЦРУ

01:12 26.08.2026 (обновлено: 01:14 26.08.2026)
 
© AP / Alex BrandonДжон Рэтклифф
Джон Рэтклифф - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© AP / Alex Brandon
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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал Москву "для проведения встреч" на фоне "зашедших в тупик" мирных переговоров России и Украины при посредничестве США. Об этом 25 августа сообщил американский телеканал CBS News
Днём в столицу России прибыл американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III, вечером самолёт вылетел из Внуково.
"Директор ЦРУ Джон Рэтклифф находится в Москве для проведения встреч, сообщили во вторник телеканалу CBS News источники, знакомые с ситуацией", — говорится в публикации.
Это первый визит главы американского разведывательного ведомства в Россию с 2021 года. Официальное содержание прошедших встреч не раскрывалось.
"Визит Ратклиффа состоялся на фоне последних оценок американской разведки, указывающих на возможное изменение подхода [президента России Владимира] Путина к оценке рисков... В настоящее время мирные переговоры с Украиной при посредничестве США в основном зашли в тупик, и стороны по-прежнему далеки друг от друга по ключевым вопросам", — отмечает американское СМИ.
О вероятных зимних перспективах Украины - в материале Кирилла Стрельникова Главная болевая точка: почему эта зима станет для Киева решающей и, возможно, последней.
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