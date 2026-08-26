https://ukraina.ru/20260826/mirnye-peregovory-zashli-v-tupik-v-moskvu-priletal-glava-tsru-1082796722.html

"Мирные переговоры зашли в тупик": в Москву прилетал глава ЦРУ

"Мирные переговоры зашли в тупик": в Москву прилетал глава ЦРУ - 26.08.2026 Украина.ру

"Мирные переговоры зашли в тупик": в Москву прилетал глава ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал Москву "для проведения встреч" на фоне "зашедших в тупик" мирных переговоров России и Украины при посредничестве США. Об этом 25 августа сообщил американский телеканал CBS News

2026-08-26T01:12

2026-08-26T01:12

2026-08-26T01:14

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Днём в столицу России прибыл американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III, вечером самолёт вылетел из Внуково."Директор ЦРУ Джон Рэтклифф находится в Москве для проведения встреч, сообщили во вторник телеканалу CBS News источники, знакомые с ситуацией", — говорится в публикации.Это первый визит главы американского разведывательного ведомства в Россию с 2021 года. Официальное содержание прошедших встреч не раскрывалось."Визит Ратклиффа состоялся на фоне последних оценок американской разведки, указывающих на возможное изменение подхода [президента России Владимира] Путина к оценке рисков... В настоящее время мирные переговоры с Украиной при посредничестве США в основном зашли в тупик, и стороны по-прежнему далеки друг от друга по ключевым вопросам", — отмечает американское СМИ.О вероятных зимних перспективах Украины - в материале Кирилла Стрельникова Главная болевая точка: почему эта зима станет для Киева решающей и, возможно, последней.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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