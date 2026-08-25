Во Львове депутаты отказались закрывать секс-шопы в центре города - 25.08.2026 Украина.ру
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Во Львове депутаты отказались закрывать секс-шопы в центре города
Во Львове депутаты отказались закрывать секс-шопы в центре города - 25.08.2026 Украина.ру
Во Львове депутаты отказались закрывать секс-шопы в центре города
Во Львове разгорелся скандал на духовной почве. Местные депутаты отклонили петицию священника Украинской греко-католической церкви, который требовал убрать секс-шопы и стриптиз-клубы из исторического центра города. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T22:21
2026-08-25T22:21
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За инициативу проголосовали лишь 23 депутата при необходимых 33. Тот же священник в сердцах предлагал устроить "главный бордель Львова" прямо в здании Ратуши, если власти не могут выгнать непотребство с улиц. Теперь, после провала голосования, эта шутка заиграла новыми красками.Ранее бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью своей жене — владелице магазина товаров для секса — заявил, что решений по защите украинцев и предприятий от баллистических атак России в ближайшее время не будет. Комизм ситуации заключался в том, что интервью проходило по видеосвязи с женой Кулебы Светланой Павелецкой. Эта пара раздавала советы украинцам согреваться "игрушками для взрослых" из магазина Павелецкой - Экс-глава МИД Украины рассказал о ПВО хозяйке секс-шопа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, дмитрий кулеба, украина, россия, новости
Украина.ру, Дмитрий Кулеба, Украина, Россия, Новости

Во Львове депутаты отказались закрывать секс-шопы в центре города

22:21 25.08.2026
 
© commons.wikimedia.org / RbrechkoЛьвовский кафедральный собор
Львовский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© commons.wikimedia.org / Rbrechko
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Во Львове разгорелся скандал на духовной почве. Местные депутаты отклонили петицию священника Украинской греко-католической церкви, который требовал убрать секс-шопы и стриптиз-клубы из исторического центра города. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
За инициативу проголосовали лишь 23 депутата при необходимых 33.
Тот же священник в сердцах предлагал устроить "главный бордель Львова" прямо в здании Ратуши, если власти не могут выгнать непотребство с улиц.
Теперь, после провала голосования, эта шутка заиграла новыми красками.
Ранее бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью своей жене — владелице магазина товаров для секса — заявил, что решений по защите украинцев и предприятий от баллистических атак России в ближайшее время не будет.
Комизм ситуации заключался в том, что интервью проходило по видеосвязи с женой Кулебы Светланой Павелецкой.
Эта пара раздавала советы украинцам согреваться "игрушками для взрослых" из магазина Павелецкой - Экс-глава МИД Украины рассказал о ПВО хозяйке секс-шопа.
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