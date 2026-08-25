https://ukraina.ru/20260825/vo-lvove-deputaty-otkazalis-zakryvat-seks-shopy-v-tsentre-goroda-1082793432.html

Во Львове депутаты отказались закрывать секс-шопы в центре города

Во Львове депутаты отказались закрывать секс-шопы в центре города - 25.08.2026 Украина.ру

Во Львове депутаты отказались закрывать секс-шопы в центре города

Во Львове разгорелся скандал на духовной почве. Местные депутаты отклонили петицию священника Украинской греко-католической церкви, который требовал убрать секс-шопы и стриптиз-клубы из исторического центра города. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-25T22:21

2026-08-25T22:21

2026-08-25T22:21

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За инициативу проголосовали лишь 23 депутата при необходимых 33. Тот же священник в сердцах предлагал устроить "главный бордель Львова" прямо в здании Ратуши, если власти не могут выгнать непотребство с улиц. Теперь, после провала голосования, эта шутка заиграла новыми красками.Ранее бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью своей жене — владелице магазина товаров для секса — заявил, что решений по защите украинцев и предприятий от баллистических атак России в ближайшее время не будет. Комизм ситуации заключался в том, что интервью проходило по видеосвязи с женой Кулебы Светланой Павелецкой. Эта пара раздавала советы украинцам согреваться "игрушками для взрослых" из магазина Павелецкой - Экс-глава МИД Украины рассказал о ПВО хозяйке секс-шопа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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