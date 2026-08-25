https://ukraina.ru/20260825/ukrainskiy-sens-bank-otstranil-glavu-departamenta-finmonitoringa-1082793806.html

Украинский "Сенс банк" отстранил главу департамента финмониторинга

Украинский "Сенс банк" отстранил главу департамента финмониторинга - 25.08.2026 Украина.ру

Украинский "Сенс банк" отстранил главу департамента финмониторинга

Государственный "Сенс банк" временно отстранил от исполнения обязанностей директора департамента финансового мониторинга. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-25T22:38

2026-08-25T22:38

2026-08-25T22:38

офис президента

украина.ру

высший антикоррупционный суд

сергей корецкий

максим микитась

ярослав мудрый

россия

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новости

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Имя сотрудника не раскрывается, однако по информации украинских СМИ, речь идёт о Людмиле Снигур. Отстранённому заблокирован доступ к корпоративной сети и банковским системам. Это произошло на фоне масштабного коррупционного скандала, в котором фигурируют представители банка. Высший антикоррупционный суд начал избирать меры пресечения фигурантам дел "Форрест Гамп" и "Фемида", среди которых — бывшая замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, нардепы Максим Микитась и Вадим Столар, а также руководство "Сенс банка".Ранее в рамках расследования Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры были обнародованы аудиозаписи разговоров предполагаемых фигурантов, в которых участвовала Ирина Мудрая. По версии следствия, к схеме по отмыванию средств привлекалось руководство "Сенс банка". Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о прекращении полномочий председателя наблюдательного совета банка Николая Гладышенко. Фигурантам назначены многомиллионные залоги: Микитасю — 30 млн гривен, Елизарову — 20 млн, Мудрой прокуратура просит установить залог в 150 млн гривен - Фигурантам коррупционного скандала на Украине назначили многомиллионные залоги.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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офис президента, украина.ру, высший антикоррупционный суд, сергей корецкий, максим микитась, ярослав мудрый, россия, украина, новости