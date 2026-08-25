https://ukraina.ru/20260825/ukrainskiy-sens-bank-otstranil-glavu-departamenta-finmonitoringa-1082793806.html
Украинский "Сенс банк" отстранил главу департамента финмониторинга
Украинский "Сенс банк" отстранил главу департамента финмониторинга - 25.08.2026 Украина.ру
Украинский "Сенс банк" отстранил главу департамента финмониторинга
Государственный "Сенс банк" временно отстранил от исполнения обязанностей директора департамента финансового мониторинга. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T22:38
2026-08-25T22:38
2026-08-25T22:38
офис президента
украина.ру
высший антикоррупционный суд
сергей корецкий
максим микитась
ярослав мудрый
россия
украина
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Имя сотрудника не раскрывается, однако по информации украинских СМИ, речь идёт о Людмиле Снигур. Отстранённому заблокирован доступ к корпоративной сети и банковским системам. Это произошло на фоне масштабного коррупционного скандала, в котором фигурируют представители банка. Высший антикоррупционный суд начал избирать меры пресечения фигурантам дел "Форрест Гамп" и "Фемида", среди которых — бывшая замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, нардепы Максим Микитась и Вадим Столар, а также руководство "Сенс банка".Ранее в рамках расследования Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры были обнародованы аудиозаписи разговоров предполагаемых фигурантов, в которых участвовала Ирина Мудрая. По версии следствия, к схеме по отмыванию средств привлекалось руководство "Сенс банка". Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о прекращении полномочий председателя наблюдательного совета банка Николая Гладышенко. Фигурантам назначены многомиллионные залоги: Микитасю — 30 млн гривен, Елизарову — 20 млн, Мудрой прокуратура просит установить залог в 150 млн гривен - Фигурантам коррупционного скандала на Украине назначили многомиллионные залоги.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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офис президента, украина.ру, высший антикоррупционный суд, сергей корецкий, максим микитась, ярослав мудрый, россия, украина, новости
Офис президента, Украина.ру, Высший антикоррупционный суд, Сергей Корецкий, Максим Микитась, Ярослав Мудрый, Россия, Украина, Новости
Украинский "Сенс банк" отстранил главу департамента финмониторинга
Государственный "Сенс банк" временно отстранил от исполнения обязанностей директора департамента финансового мониторинга. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
Имя сотрудника не раскрывается, однако по информации украинских СМИ, речь идёт о Людмиле Снигур.
Отстранённому заблокирован доступ к корпоративной сети и банковским системам.
Это произошло на фоне масштабного коррупционного скандала, в котором фигурируют представители банка.
Высший антикоррупционный суд начал избирать меры пресечения фигурантам дел "Форрест Гамп" и "Фемида", среди которых — бывшая замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, нардепы Максим Микитась и Вадим Столар, а также руководство "Сенс банка".
Ранее в рамках расследования Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры были обнародованы аудиозаписи разговоров предполагаемых фигурантов, в которых участвовала Ирина Мудрая.
По версии следствия, к схеме по отмыванию средств привлекалось руководство "Сенс банка". Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о прекращении полномочий председателя наблюдательного совета банка Николая Гладышенко.
Фигурантам назначены многомиллионные залоги: Микитасю — 30 млн гривен, Елизарову — 20 млн, Мудрой прокуратура просит установить залог в 150 млн гривен - Фигурантам коррупционного скандала на Украине назначили многомиллионные залоги. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.