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Из-за опасности БПЛА ограничены полёты в восьми аэропортах, в трёх — в Подмосковье

Из-за опасности БПЛА ограничены полёты в восьми аэропортах, в трёх — в Подмосковье - 26.08.2026 Украина.ру

Из-за опасности БПЛА ограничены полёты в восьми аэропортах, в трёх — в Подмосковье

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА введены в подмосковных аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское), Внуково обслуживает полёты "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 26 августа сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-08-26T01:55

2026-08-26T01:55

2026-08-26T01:55

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Ограничения введены на фоне объявления в Московской области "красного уровня" опасности (тревоги) по БПЛА."Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении ведомства от 1:19 мск.Кроме того, подмосковный аэропорт Внуково с 0:04 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 26 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (22:24 мск), Тамбова (23:22 мск).После полуночи также были закрыты для полётов аэропорты Пензы (0:40 мск), Нижнего Новгорода (по согласования, 0:48 мск) и Саратова (1:29 мск).Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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калужская область

пенза

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