Из-за опасности БПЛА ограничены полёты в восьми аэропортах, в трёх — в Подмосковье - 26.08.2026 Украина.ру
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Из-за опасности БПЛА ограничены полёты в восьми аэропортах, в трёх — в Подмосковье
Из-за опасности БПЛА ограничены полёты в восьми аэропортах, в трёх — в Подмосковье - 26.08.2026 Украина.ру
Из-за опасности БПЛА ограничены полёты в восьми аэропортах, в трёх — в Подмосковье
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА введены в подмосковных аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское), Внуково обслуживает полёты "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 26 августа сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-08-26T01:55
2026-08-26T01:55
украина.ру
новости
россия
росавиация
аэропорты
аэропорт
московская область
домодедово
внуково
калужская область
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Ограничения введены на фоне объявления в Московской области "красного уровня" опасности (тревоги) по БПЛА."Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении ведомства от 1:19 мск.Кроме того, подмосковный аэропорт Внуково с 0:04 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 26 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (22:24 мск), Тамбова (23:22 мск).После полуночи также были закрыты для полётов аэропорты Пензы (0:40 мск), Нижнего Новгорода (по согласования, 0:48 мск) и Саратова (1:29 мск).Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
аэропорт
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украина.ру, новости, россия, росавиация, аэропорты, аэропорт, московская область, домодедово, внуково, калужская область, пенза, нижний новгород, нижегородская область, саратовская область, саратовские авиалинии, ограничения, воздушная тревога, опасность, бпла сегодня, бпла, беспилотники, беспилотники сегодня
Украина.ру, Новости, Россия, Росавиация, аэропорты, аэропорт, Московская область, Домодедово, Внуково, Калужская область, Пенза, Нижний Новгород, Нижегородская область, Саратовская область, Саратовские авиалинии, ограничения, воздушная тревога, опасность, БПЛА сегодня, БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня

Из-за опасности БПЛА ограничены полёты в восьми аэропортах, в трёх — в Подмосковье

01:55 26.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА введены в подмосковных аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское), Внуково обслуживает полёты "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 26 августа сообщает в канале на платформе "Макс"
Ограничения введены на фоне объявления в Московской области "красного уровня" опасности (тревоги) по БПЛА.
"Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении ведомства от 1:19 мск.
Кроме того, подмосковный аэропорт Внуково с 0:04 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 26 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (22:24 мск), Тамбова (23:22 мск).
После полуночи также были закрыты для полётов аэропорты Пензы (0:40 мск), Нижнего Новгорода (по согласования, 0:48 мск) и Саратова (1:29 мск).
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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01:55Из-за опасности БПЛА ограничены полёты в восьми аэропортах, в трёх — в Подмосковье
01:12"Мирные переговоры зашли в тупик": в Москву прилетал глава ЦРУ
00:32Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
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