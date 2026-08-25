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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов - 25.08.2026 Украина.ру

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом 26 августа сообщила Росавиация.

2026-08-25T22:46

2026-08-25T22:46

2026-08-25T22:46

росавиация

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Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах авиакомпаний. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.Ранее силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России за ночь перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей и над акваториями Азовского и Чёрного морей - Силы ПВО сбили над Россией за ночь 148 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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росавиация, россия, крым, краснодарский край, украина.ру, сво, спецоперация