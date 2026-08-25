https://ukraina.ru/20260825/v-aeroportu-kalugi-vveli-vremennye-ogranicheniya-na-prim-i-vypusk-samoltov-1082794820.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов - 25.08.2026 Украина.ру
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом 26 августа сообщила Росавиация.
2026-08-25T22:46
2026-08-25T22:46
2026-08-25T22:46
росавиация
россия
крым
краснодарский край
украина.ру
сво
спецоперация
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Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах авиакомпаний. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.Ранее силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России за ночь перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей и над акваториями Азовского и Чёрного морей - Силы ПВО сбили над Россией за ночь 148 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
росавиация, россия, крым, краснодарский край, украина.ру, сво, спецоперация
Росавиация, Россия, Крым, краснодарский край, Украина.ру, СВО, Спецоперация
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом 26 августа сообщила Росавиация.
Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах авиакомпаний.
О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
Ранее силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России за ночь перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей и над акваториями Азовского и Чёрного морей - Силы ПВО сбили над Россией за ночь 148 украинских БПЛА. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.