Ночная атака на Москву: отражена первая волна вражеских БПЛА - 26.08.2026 Украина.ру
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Ночная атака на Москву: отражена первая волна вражеских БПЛА
Ночная атака на Москву: отражена первая волна вражеских БПЛА - 26.08.2026 Украина.ру
Ночная атака на Москву: отражена первая волна вражеских БПЛА
Силы ПВО ВС России сбили первые десять украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин 26 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
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В Подмосковье объявлена тревога по БПЛА, зенитчики работают по вражеским дронам, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к столице."Силами ПВО Минобороны уничтожены десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин в 2:51 мск.Подмосковные аэропорты Жуковский и Домодедово остаются закрытыми для полётов. Внуково с 0:04 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ранее российские мониторинговые каналы сообщали о фиксации большого количества вражеских БПЛА в Курской и Брянской областях, по направлению к Орловской, Калужской и Тульской.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, подмосковье, сергей собянин, минобороны, минобороны рф, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, внуково, домодедово, курская область, брянская область, орловская область, калужская область, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Москва, Подмосковье, Сергей Собянин, Минобороны, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, Внуково, Домодедово, Курская область, Брянская область, Орловская область, Калужская область, СВО, Спецоперация

Ночная атака на Москву: отражена первая волна вражеских БПЛА

02:10 26.08.2026 (обновлено: 02:15 26.08.2026)
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО ВС России сбили первые десять украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин 26 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье объявлена тревога по БПЛА, зенитчики работают по вражеским дронам, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к столице.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин в 2:51 мск.
Подмосковные аэропорты Жуковский и Домодедово остаются закрытыми для полётов. Внуково с 0:04 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ранее российские мониторинговые каналы сообщали о фиксации большого количества вражеских БПЛА в Курской и Брянской областях, по направлению к Орловской, Калужской и Тульской.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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02:49Три человека пострадали в Белгородской области при налёте БПЛА
02:10Ночная атака на Москву: отражена первая волна вражеских БПЛА
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01:12"Мирные переговоры зашли в тупик": в Москву прилетал глава ЦРУ
00:32Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:00В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
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