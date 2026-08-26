https://ukraina.ru/20260826/nochnaya-ataka-na-moskvu-otrazhena-pervaya-volna-vrazheskikh-bpla-1082797079.html

Ночная атака на Москву: отражена первая волна вражеских БПЛА

Ночная атака на Москву: отражена первая волна вражеских БПЛА - 26.08.2026 Украина.ру

Ночная атака на Москву: отражена первая волна вражеских БПЛА

Силы ПВО ВС России сбили первые десять украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин 26 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-26T02:10

2026-08-26T02:10

2026-08-26T02:15

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В Подмосковье объявлена тревога по БПЛА, зенитчики работают по вражеским дронам, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к столице."Силами ПВО Минобороны уничтожены десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин в 2:51 мск.Подмосковные аэропорты Жуковский и Домодедово остаются закрытыми для полётов. Внуково с 0:04 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ранее российские мониторинговые каналы сообщали о фиксации большого количества вражеских БПЛА в Курской и Брянской областях, по направлению к Орловской, Калужской и Тульской.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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подмосковье

домодедово

курская область

брянская область

орловская область

калужская область

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