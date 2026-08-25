Какая страна испортит планы Трампа и почему экономическая операция США в Иране уже обречена – Канах - 25.08.2026 Украина.ру
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Какая страна испортит планы Трампа и почему экономическая операция США в Иране уже обречена – Канах
Какая страна испортит планы Трампа и почему экономическая операция США в Иране уже обречена – Канах - 25.08.2026 Украина.ру
Какая страна испортит планы Трампа и почему экономическая операция США в Иране уже обречена – Канах
Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Аммар Канах в студии Украина.ру рассказал, способны ли США завершить... Украина.ру, 25.08.2026
2026-08-25T22:42
2026-08-25T22:42
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Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Аммар Канах в студии Украина.ру рассказал, способны ли США завершить иранский конфликт, а также проанализировал последствия обострения в Персидском заливе и их влияние на мировой рынок: 00:35 – Обновлённая военная доктрина Ирана;16:20 – Какой кризис создают США в войне с Ираном и для чего Трамп развязал этот конфликт?22:30 – Прогнозы по завершению войны;23:30 – Главная стратегическая ошибка Трампа в Иране.ТГ-канал Аммара Канаха: t.me/racmip_csisppУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
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украина.ру, дональд трамп, иран, сша, украина, аммар канах, видео, видео
Украина.ру, Дональд Трамп, Иран, США, Украина, Аммар Канах, Видео

Какая страна испортит планы Трампа и почему экономическая операция США в Иране уже обречена – Канах

22:42 25.08.2026
 
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Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Аммар Канах в студии Украина.ру рассказал, способны ли США завершить иранский конфликт, а также проанализировал последствия обострения в Персидском заливе и их влияние на мировой рынок:

00:35 – Обновлённая военная доктрина Ирана;
16:20 – Какой кризис создают США в войне с Ираном и для чего Трамп развязал этот конфликт?
22:30 – Прогнозы по завершению войны;
23:30 – Главная стратегическая ошибка Трампа в Иране.

ТГ-канал Аммара Канаха: t.me/racmip_csispp

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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