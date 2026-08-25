Какая страна испортит планы Трампа и почему экономическая операция США в Иране уже обречена – Канах
Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Аммар Канах в студии Украина.ру рассказал, способны ли США завершить иранский конфликт, а также проанализировал последствия обострения в Персидском заливе и их влияние на мировой рынок:
00:35 – Обновлённая военная доктрина Ирана;
16:20 – Какой кризис создают США в войне с Ираном и для чего Трамп развязал этот конфликт?
22:30 – Прогнозы по завершению войны;
23:30 – Главная стратегическая ошибка Трампа в Иране.
ТГ-канал Аммара Канаха: t.me/racmip_csispp
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:35 – Обновлённая военная доктрина Ирана;
16:20 – Какой кризис создают США в войне с Ираном и для чего Трамп развязал этот конфликт?
22:30 – Прогнозы по завершению войны;
23:30 – Главная стратегическая ошибка Трампа в Иране.
ТГ-канал Аммара Канаха: t.me/racmip_csispp
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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