Челночная дипломатия Орбана, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 июля

В Москву прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии подтвердил, что Виктор Орбан прилетел в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.Ранее венгерские СМИ сообщали, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 5 июля отправятся в Москву.После этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия как председатель ЕС сейчас не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.Ранее, 2 июля, Орбан совершил визит на Украину. Это был его первый визит после начала СВО. Примечательно, что визит Орбана был необъявленным. Во время визита Орбан провёл переговоры с Владимиром Зеленским.В официальном сообщении пресс-секретаря Орбана указывалось, что помимо венгерско-украинских двусторонних отношений Орбан и Зеленский планировали обсудить возможность мирного урегулирования конфликта на Украине.Как сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на источник писало, что поездке Орбана предшествовали длительные переговоры по вопросу прав венгерского меньшинства, проживающего на западе Украины. По данным Будапешта, в Закарпатье проживают 150 тыс. венгров. Вопрос о соблюдении их прав — одна из основных претензий венгерских властей в отношении Киева."Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал господину президенту, что эти инициативы требуют много времени. Из-за правил международной дипломатии они очень сложны. Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путем, прекратить огонь и потом продолжить переговоры", - заявил Орбан во время визита в Киев.В ответ Зеленский отметил, что они с Орбаном обсуждали, "как приблизить справедливый и продолжительный мир".Позже власти Украины сообщили, что выступили против прекращения огня до переговоров, отметив, что не доверяют России.Уже после новостей о возможном визите Орбана в Москву, издание Financial Times сообщило, что венгерский премьер-министр намеревается выступить посредником между Украиной и Россией."Думаю, его стратегия состоит в том, чтобы послушать обе стороны", — заявил Financial Times один из источников.Пока повестка визита Орбана в Москву неизвестна.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 30 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 9 обстрелов, на горловском направлении — 21 обстрел, выпустив всего 89 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели гражданского лица, также ранения получили три гражданских лица. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 24 снаряда калибром 155 мм, по Петровскому и Кировскому районам Донецка — 21 снаряд калибром 155 мм и один БпЛА-камикадзе, по Волновахе — 3 ракеты из РСЗО.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 30 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 30 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Таврийск — 3; Новая Каховка — 5; Цукуры — 3; Малая Лепетиха — 1; Князе-Григоровка — 3; Великая Лепетиха — 7; Голая Пристань — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка и Большая Лепетиха. Кроме того, из-за атак украинских БпЛА было разрушено 2 домовладения и ранен 1 человек.Утром 5 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по сёлам Петровка, Черемошное, Красный Хутор, Нечаевка, Щетиновка, Ясные Зори и хутору Валковский было выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, а также совершены атаки с помощью 5 БпЛА. В результате атак повреждений объектов нет. В Борисовском районе по посёлку Борисовка, селам Байцуры, Березовка и Новоалександровка было выпущено 9 беспилотников. На участке автодороги Борисовка — Байцуры в результате атаки беспилотника пострадали четыре мирных жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Трое взрослых позже были госпитализированы в областную клиническую больницу, ребенок проходит лечение в детской областной клинической больнице. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. За сутки повреждены 6 автомобилей, 3 частных домовладения, один из которых полностью разрушен, и один социальный объект", - указывалось в сводке.В Валуйском городском округе по селам Кукуевка и Новопетровка был сброшен один боеприпас с БпЛА и осуществлён обстрел 5 боеприпасами. В результате атак повреждено одно частное домовладение, остекление социального объекта и один автомобиль. В Волоконовском районе по хутору Плотвянка осуществлен обстрел тремя артснарядами. Последствий нет."В Грайворонском городском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Гора-Подол, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 23 боеприпаса в ходе 5 обстрелов и осуществлены атаки 9 БпЛА. В селах Козинка и Мокрая Орловка повреждено по одному частному домовладению, в селе Безымено полностью разрушены 7 частных домов. Также в округе повреждены 2 автомобиля, один коммерческий и один социальный объекты", - отмечалось в сводке.В Краснояружском районе по селам Поповка и Репяховка было выпущено 10 снарядов в ходе одного обстрела и 2 беспилотника. В результате атак повреждены один частный дом, один автомобиль и линия газоснабжения."В Шебекинском городском округе по поселку Красное, селам Вознесеновка, Муром, Первое Цепляево, Середа, Терезовка и хутору Марьино выпущено 9 БПЛА. Повреждены 2 автомобиля и комбайн, 4 частных домовладения, объект торговли, социальный объект, надворная постройка, а также инфраструктурный объект связи", - писал Гладков.Позже он сообщил об атаках на четыре села Грайворонского городского округа: Мокрую Орловку, Козинку, Гора-Подол и Пороз. Кроме того, по словам губернатора, на текущий момент выявлено повреждение на линиях электроснабжения, временно без света остаются жители 6 населённых пунктов: сёл Мокрая Орловка, Дорогощь, Дунайка, Пороз, Мощеное и Рождественка.Обстановка в приграничных с Украиной округах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем в ЕС - в статье Елены Мурзиной "Женщины, которые добьют Евросоюз. Кем надо быть и как лгать, чтобы стать одним из руководителей ЕС"

