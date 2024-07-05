https://ukraina.ru/20240705/1056075348.html

Женщины, которые добьют Евросоюз. Кем надо быть и как лгать, чтобы стать одним из руководителей ЕС

Женщины, которые добьют Евросоюз. Кем надо быть и как лгать, чтобы стать одним из руководителей ЕС - 05.07.2024 Украина.ру

Женщины, которые добьют Евросоюз. Кем надо быть и как лгать, чтобы стать одним из руководителей ЕС

Кто и как будет руководить Европейским союзом и НАТО в ближайшем будущем, поменяет ли это политику ЕС, почему Европа сегодня сама уже является континентом - колонией? И по каким интересным критериям сегодня отбирают руководителей для бюрократических структур, от которых зависит будущее Европы?

2024-07-05T05:14

2024-07-05T05:14

2024-07-05T05:14

европа

эстония

украина

рютте

урсула фон дер ляйен

жозеп боррель

ес

европарламент

нато

северный поток

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В связи со сменой в июне в руководящих органах Евросоюза старых политиков на... тех же по сути самых, эти вопросы и возникают. Попробуем ответить хотя бы на часть из них."Украина бежит в ЕС со скоростью света"Так высказался глава Дипмиссии ЕС Жозеп Боррель.Со скоростью света? Да ведь совсем недавно говорили, что это самая коррумпированная страна Европы (а, может, и мира).Но Жозеп Боррель вдруг увидел, что Украина уже почти в ЕС. Пора распахивать двери!Неужели Украина бежит быстрее, чем:Турция, которая ждет вступления уже больше 60 лет.Северная Македония (страна даже унизилась до того, что поменяла название, по предварительному требованию евробюрократов).Сербия и Черногория, Босния, Албания - все эти страны уже больше 20 лет стоят в очереди, и неизвестно, когда их очередь подойдёт.Не успели все изумиться этому высказыванию Жозепа, как выяснилось, что то были чуть ли не последние его слова на посту главы дипломатической службы ЕС.Буквально через пару дней стало известно, что песнопевца "прекрасного сада Европы" сменит кое-кто другой.И перспективы Евросоюза теперь, судя по всему, совсем плачевные. Так что Украина, хоть и мчится со скоростью света, но успеет ли добежать, пока союз еще существует?Что вообще будет с "прекрасным садом" ЕС и кто будет его возглавлять?"Фрау Геноцид"Предполагается, что ЕС снова возглавит Урсула фон дер Ляйен, это "старый новый руководитель". О причинах её долгожительства на посту главы ЕС можно только догадываться.Урсула фон дер Ляйен недавно получила кличку "фрау Геноцид". Так ее назвала депутат Европарламента Клэр Дейли, из-за неутихающего скандала с вакцинами "Пфайзер".Скандалы сопровождали Урсулу ещё в ее бытность министром обороны Германии.Как вообще гинеколог по профессии стала министром обороны? По квоте своей партии, её поставила на эту должность Ангела Меркель.Тут то и открылся потрясающий талант Урсулы фон дер Ляйен.После назначения Урсулы министром траты в министерстве обороны на всякие "социологические исследования" возросли во много раз. Речь шла о миллионах евро. Но пропавшие миллионы в итоге никто не нашёл и даже не искал, а Урсула благополучно ушла из обороны на повышение: в Евросоюз.Во время вакцинации против коронавируса она стала главным действующим лицом в скандале по закупкам вакцин у "Пфайзера".Мало того, что вакцины закупались в огромном, совершенно ненужном для стран Европы количестве. Они закупались по значительно завышенным ценам.Все переговоры на эту тему Урсула вела просто в телефоне, после чего полностью их стёрла.А в то же время под нажимом Европарламента (то есть той же Урсулы) страны Европы принимали законы: за отказ от вакцинации - тюрьма.Грандиозная "афера века" осталась безнаказанной.Из чего можно сделать вполне логичный вывод: миллиарды украденных у налогоплательщиков Европы евро ушли в "правильном" направлении.Но кстати, именно скандал, в котором замешена Урсула, и может быть одной из причин того, что она остается на своем посту. Человеком "на крючке" очень легко управлять.Такой первый критерий отбора в руководители: наличие на него компромата.Клуб неудачниковКая Каллас, премьер Эстонии, станет, как планируется, главой дипломатической миссии ЕС.Кая, правда, стремилась стать главой НАТО.На пост руководителей НАТО рассматривались также, по инсайдам западной прессы, такие кандидатуры, как:Даля Грибаускайте, бывший президент Литвы.Керсти Кальюлайд, президент Эстонии.Бывшая премьер Англии Тереза Мэй.И даже бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.Все пятеро (вместе с Каей) - достойнейшие фемины, успешно развалившие до того экономику своих стран.Ну хоть Санну Марин, бывшего премьера Финляндии, не выбрали главой НАТО. Хотя собирались. Но потом, наверное, представили главу НАТО танцующей в ночном клубе в неожиданном состоянии, и решили обойтись без этих проблем: алкоголь, наркотики, мужчины и весёлая Санна.Кая Каллас крайне непопулярна в Эстонии, и там многие выражают в соцсетях радость от того, что она наконец, куда-то уйдёт. Ей уже грозила отставка с поста премьера.Но выиграл в этой борьбе "лузеров" голландец Марк Рютте, который вот буквально пару недель назад плакал прямо под камеры: его партия проиграла выборы в Европарламент. А за полгода до того он потерял пост премьера. Теперь он - будущий глава НАТО.Теперь он доволен и смеётся. Показывает всякие жесты типа "победа".Это, пожалуй, можно назвать вторым критерием отбора: неудача на предыдущем месте работы.Кстати, новый председатель Европейского совета, бывший португальский премьер Антониу Кошта, был назван у себя на родине главной политической газетой страны, Observer, "худшим премьер министром за всю историю". И он тоже недавно потерял свой пост.Вообще, чем хуже результат - тем выше пост.Такие люди будут очень лояльны и склонны к любым компромиссам.Никаких принципов"Жизнерадостный, оптимистичный, лишенный идеологии, что здесь может не нравиться?" - вопрошал журнал "Экономист", рисуя портрет Рютте.Это основное качество Рютте: он и продержался в кресле премьера столько лет, потому что готов был вступить в коалицию с кем угодно.И это третье основное качество сегодняшних руководителей Европы.Абсолютная гибкость и отсутствие любой идеологии. Вернее убеждений.Все они много раз переобувались, "колебались вместе с линией партии". Они много раз доказали свою лояльность и преданность. Еще родители их доказали.Папа Урсулы - один из первых чиновников будущего Евросоюза. Марк Рютте родился в богатейшей и влиятельнейшей семье Нидерландов. Кая Каллас - дочь премьера Эстонии и многолетнего чиновника Евросоюза.Чужих тут нет. Это "новая аристократия". Четвертый принцип отбора."Выросшая в нищете"Посмотрим на карьеру будущей главы дипломатии всей Европы Каи Каллас.Папа Каи, Сийм Удович Каллас, который в СССР был директором Сбербанка социалистической Эстонии, состоял в Коммунистической партии и возглавлял "страшный режим угнетения", после 1991 года моментально переобулся.Он был премьером Эстонии, а потом десять лет, с 2004 по 2014, заместителем главы Еврокомиссии в Европарламенте.Удивительно, как так получилось, но народ Эстонии как раз в это же время поручил именно Кае Каллас, недоучившемуся юристу, которая работала то помощником режиссера в театре, то вольным адвокатом (без единого известного дела), представлять страну в Европарламенте.Потом Кая вернулась в Эстонию, возглавила папину партию, и была избрана премьер-министром (выборы происходят в парламенте, а не прямым голосованием избирателей, очень удобно).У Каи нет, по сути, никакого опыта работы, кроме как работа в парламенте Эстонии и в Европарламенте.Кая очень любит рассказывать, как в СССР не было конфет, и папа с мамой кормили её сметаной с сахаром. И вообще, детство было безрадостным. Недавно всплыло новое воспоминание: бабушка заставляла Каю есть окрошку! Это была пытка. Но приходилось есть. Больше ничего у нас не было, вздыхает Кая. Только холодная окрошка и сметана с сахаром.Удивительно лживое существо эта Кая Каллас.Единственное достижение Каи на посту премьера, который она получила по наследству от папы: легализация однополых браков в Эстонии.Кстати, на днях и Латвия одобрила гей браки.Не иначе как президента своего, открытого гея Ринкявичуса, скоро замуж будут выдавать.Больше достижений за эти 35 лет у Эстонии нет. Разве что снижение рождаемости и населения.1 миллион 570 тысяч было в 1991 году. 1 миллион 310 тысяч - в 2023 году. Уменьшились на 17 процентов. Но это только начало стремительного исчезновения эстонской нации.Скоро по естественным причинам, увы, исчезнет старшее поколение. И во вполне обозримом будущем прекратит существование и нация, и язык, и культура.А в СССР бедных эстонцев так "угнетали", что население увеличивалось на 8 процентов каждые 10 лет.1 миллион 50 тысяч населения проживало в Эстонии в 1940 году.1 миллион 570 тысяч - в 1990.Кая - враг РоссииКая Каллас объявлена в розыск МВД России. За "надругательство над исторической памятью и враждебность к России."Под её руководством сносили памятники русским воинам в Эстонии.Знаменитого "Бронзового солдата" в Таллине с Холма славы убрали именно по инициативе Партии реформ. Останки советских солдат тогда просто вырыли и перенесли на кладбище. Все это - несмотря на протесты и русского, и эстонского населения.Теперь, уже будучи без пяти минут главой дипломатии ЕС, Кая обозначает новые приоритеты:"России нет места в будущем мироустройстве", - говорит она.Антирусская риторика и политика - это пятое основное качество отбора в "руководители ЕС".Европа - новая колонияНо ведь эти улыбчивые женщины, Урсула и Кая, разрушат Европу окончательно? Вместе с жизнерадостным Рютте и "худшим за 90 лет премьером" Кошту.Экономика всех стран Европы переживает падение. По мнению нашего известного экономиста Михаила Хазина, падение катастрофическое: на 0,5 процента в месяц.Дешевые энергоресурсы - в прошлом. "Северные потоки" подорваны как раз теми, кто и управляет ЕС. Это конечно, США.Мелкий бизнес разорится (уже разоряется). Крупный бизнес сбежит в США и в Китай (уже бежит). Средний класс прекращает существование.Всё больше тех, кто просто живёт на пособия и превращается в современных городских люмпенов, не имеющих ни своего жилья, ни работы (как украинцы в Германии).Мигранты становятся основой популяции и начинают управлять своими районами и бывшими христианскими государствами (в Англии уже мэры многих городов - пакистанцы и индийцы, во Франции - арабы).ЕС заставили наложить санкции на китайские товары. Зачем это делается? Чтобы жители Европы покупали товары США и их сателлитов, а не китайские.Не зря Председатель Си в свой последний визит в Европу посетил Венгрию, Сербию и Францию, и демонстративно проигнорировал ЕС.Ни одну из этих проблем не собираются решать ни Кая, ни Урсула.Сегодняшняя Европа - просто колония. А Урсула, Кая, тот же Рютте - туземные вожди, которые будут имитировать самостоятельность и что они якобы принимают какие-то решения.Как называют Каю Каллас газеты Европы: "та, что не боится бросить вызов Путину".Но зачем такие пафосные фразы? Написали бы просто: "та, что полностью подчиняется США".Реформы и миллиарды для УкраиныА в Евросоюзе запланированы новые реформы: еще больше власти получит Еврокомиссия. Еще меньше полномочий останется у национальных правительств.Уже Урсула фон дер заявляет: теперь 500 миллиардов надо Европе потратить на Украину.Правда, и Урсула, и Кая должны еще быть одобрены осенью Европарламентом.Но США как-нибудь сделают так, чтобы их одобрили.Две улыбчивые фрау, конечно, постараются сделать все так, чтобы ими были довольны те, кто поставил их "управлять Европой".Кажется, конец Евросоюзу близок.

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Елена Мурзина

европа, эстония, украина, рютте, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, ес, европарламент, нато, северный поток, эксклюзив