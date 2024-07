https://ukraina.ru/20240703/1056036266.html

Шаг назад по Украине и особая роль Путина: чего ждать от юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне

Совсем скоро, 9-11 июля, в американской столице пройдёт юбилейный саммит НАТО, посвящённый 75-летию альянса. Центральное место в повестке займёт украинская тема: альянсу есть чем порадовать и чем огорчить Киев. Незримо на саммите будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.

Серьёзный удар по ЗеленскомуВладимир Зеленский такое мероприятие пропустить не мог, премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил его участие в саммите. Конечно, утратившему легитимность Зеленскому больше всего хотелось бы, чтобы в Вашингтоне объявили о предоставлении Украине членства в Североатлантическом альянсе, но нет – в блок её не пригласят, это уже точно известно."На саммите Украина не получит приглашения. Я думаю, что это было протелеграфировано очень ясно. В том, что касается конкретных результатов для Украины, которые будут представлены на саммите, то речь идёт о том, чтобы предоставить ей институциональный мост к членству в НАТО", - сказал 25 июня директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.Смысл этой инициативы, как пояснил американский чиновник, в том, чтобы Украина была готова к функционированию в составе НАТО, как только у всех 32 членов альянса появится политическая воля пригласить её в свои ряды.А кто главным образом выступает против этого, рассказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися пятым президентом Украины Петром Порошенко, – это США. Опытный британский политик, по его словам, советовал Зеленскому не спорить по этому поводу, поскольку сейчас приглашения точно добиться не получится.А поспорить Зеленский может. На прошлогоднем саммите в Вильнюсе он устроил самую настоящую истерику после того, как Бен Уоллес, бывший тогда министром обороны Великобритании, призвал Украину быть более благодарной за полученную помощь и не считать Альянс интернет-магазином Amazon, где просто делают заказ по списку. Украинский лидер заявил, что не знает, как ещё украинцы должны благодарить, они могут просыпаться и с утра благодарить Уоллеса, и предложил министру написать ему, как именно нужно это делать.Дабы избежать подобной ситуации, страны Альянса нашли способ успокоить Зеленского – объявить о создании новой структуры для помощи Украине вместо того, чтобы предоставить гарантии вступления в альянс."Есть надежда, что миссия и обязательства, которые она представляет, удовлетворят Зеленского и приведут к более спокойному саммиту, чем предыдущий, год назад в Вильнюсе, где он ясно выразил своё недовольство, когда Украине не обозначили чёткие сроки переговоров о членстве", — отмечает газета The New York Times.Интеграция Украины означала бы незамедлительное вступление НАТО в прямой военный конфликт с Россией - чего политики альянса опасаются, поскольку пришлось бы задействовать пятую статью Устава о коллективной безопасности. Это главная причина отказа Украине, но не единственная.Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО, сообщил британской газете The Telegraph высокопоставленный чиновник Госдепартамента США. Причём это будет не просто сказано в кулуарах, а прописано в коммюнике НАТО, принятом на саммите.Как отмечает издание, это станет серьёзным ударом по Зеленскому."Мы должны сделать шаг назад и отметить всё, что Украина сделала во имя реформ за последние два года. Пока они продолжают проводить эти реформы, мы хотим поблагодарить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в области борьбы с коррупцией. Это приоритетная тема для многих из нас", - заявил американский чиновник.Хорошие новости для УкраиныНо всё же кое-чем порадовать украинскую делегацию альянс сможет."Мы надеемся, что сделаем новые объявления по противовоздушной обороне. Вы знаете, что украинцы очень хотят получить дополнительные Patriot или похожие системы. Я думаю, что у нас будут некие дополнительные хорошие новости для них по этому фронту", - сказал также высокопоставленный чиновник Госдепартамента, но уже агентству Reuters.Действительно, Зеленский просил передать ВСУ хотя бы семь Patriot, а накануне, 2 июля, он поручил министру обороны Украины Рустему Умерову, который в тот же день вместе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром энергетики Германом Галущенко прилетел в Вашингтон для переговоров о будущих гарантиях безопасности с представителями Белого дома, выяснить конкретные даты поставки Пентагоном этих зенитно-ракетных комплексов.А ведь двумя днями ранее Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer жаловался на неэффективность Patriot, сетовал американскому изданию, что они не могут бороться с корректируемыми авиабомбами ВС РФ, которые стали самой большой проблемой для Украины в настоящий момент.Но раз хоть что-то дают, надо брать и не выделываться. Тем более, американская администрация решила передавать Киеву все производимые сейчас системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, считая это лучшим вариантом дальнейшей военной поддержки.Если государство НАТО поставляет вооружения Украине, это ослабляет не только её национальную обороноспособность, но и весь альянс, поэтому члены блока координируют действия на этом направлении. В июне министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе согласовали предложенный странами Прибалтики план ускоренных закупок баллистических ракет, а также систем вооружений, которые "доказали свою эффективность на Украине и могут быть использованы в крупном конфликте", и он ляжет в основу договорённости лидеров на саммите в Вашингтоне, рассказали европейские чиновники порталу Semafor. Как пояснил вице-канцлер Министерства обороны Эстонии по оборонной политике Туули Дунетон, суть предложения в том, чтобы в ближайшие пять лет сосредоточиться на противовоздушной обороне, баллистических ракетах и боеприпасах. А делается всё это из-за того, что Россия восстанавливает свои вооружённые силы гораздо быстрее, чем ожидалось, отмечает Semafor.Менее чем за неделю до саммита страны НАТО договорились о сумму военной помощи Украине в 2025 году – она составит €40 млрд.Однако генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу не удалось убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины, а неделю назад источники агентство Bloomberg сообщили, что члены НАТО отказываются согласовывать долгосрочные обязательства по военной поддержке Киева из-за непредсказуемости ситуации на поле боя и отсутствия понимания, какая помощь будет нужна ему в будущем.НАТО назначит смотрящего по УкраинеО главных результатах будущего саммита в Вашингтоне касательно Украины в интервью Bloomberg TV поведала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.Во-первых, НАТО возьмёт на себя координацию помощи, которая поступает на Украину, чтобы "навести порядок во всей этой щедрой поддержке", а также координацию обучения, которое проводят Соединённые Штаты и многие европейские страны.Эта сфера действительно требует хозяйской руки. Согласно договорённости, Киев должен отчитываться перед спонсорами о расходовании полученных средств, однако он либо не делает этого своевременно, либо не может дать ответ, на что потрачены деньги. Так, в июньском отчёте генерального инспектора Пентагона говорится, что Вашингтону неизвестно, куда делось оружие на $62 млн, переданное Украине.Во-вторых, Смит подтвердила информацию, озвученную ранее источниками The Wall Street Journal, об учреждении НАТО должности ответственного за предоставление долгосрочной поддержки Украине. Этот высокопоставленный гражданский чиновник, находясь в Киеве, будет заниматься координацией военных поставок. Он будет напрямую подчиняться главнокомандующему Объединённых сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи, а отчитываться - как перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, так и перед руководством новой структуры, которую создадут в немецком городе Висбаден для координации поставок военной техники Украине и подготовки бойцов ВСУ (NSATU).Как отмечает газета The New York Times, называть новую структуру миссией страны альянса не стали из-за опасений Германии по поводу того, что это будет сигнализировать о вовлечении НАТО в украинский конфликт. NSATU будет работать параллельно с Контактной группой по вопросам обороны Украины (известной как Рамштайн), которая останется под контролем США. Раньше были разговоры о передаче Рамштайна в ведение НАТО.Создаются новые структуры и должности отнюдь не из-за желания Альянса кратно увеличить поддержку Украины, а из-за опасения по поводу прихода в январе бывшего президента США Дональда Трампа, известного противника финансирования Киева. Именно поэтому смотрящего по Украине подчинили напрямую руководству НАТО – чтобы американский лидер самовольно не мог сломать сложившуюся систему в одночасье.Особая роль Путина на саммите НАТОГоворя об Украине, западные политики не могут не вспомнить про Россию.Американский аналитический центр Council on Foreign Relations выпустил статью, посвящённую предстоящему саммиту НАТО, а точнее трём критически настроенным группам, которые будут пристально следить за ним: руководство Украины, недовольное отказом предоставить членство в альянсе на прошлогоднем саммите; республиканцы в Конгрессе, критикующие низкие затраты Европы на Украину; и, наконец, российский лидер."Успешный саммит НАТО, во что явно верят высокопоставленные чиновники политики администрации Байдена, пошлёт убедительное послание президенту России Владимиру Путину. Все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита", — говорится в публикации.Как утверждают авторы статьи, НАТО увеличивает количество и численность подразделений, готовых к развёртыванию в сжатые сроки (по словам генсека Столтенберга, скоро таковых будет порядка 500 тысяч солдат), чтобы Россия даже не думала о нанесении молниеносных ударов по границам своих соседей, а в свете проблем некоторых членов альянса при наращивании военного производства и относительного успеха Путина в переводе российской экономики на военные рельсы ожидается, что НАТО объявит о новых обязательствах по интеграции оборонного производства.Какие бы сигналы ни посылал Запад, президент РФ действует, исходя исключительно из национальных интересов и необходимости обеспечить безопасность своего государства, что и странам альянса можно пожелать – руководствоваться исключительно собственными интересами.Столтенберг решил уйти с глобальным размахомУкраинская тематика, конечно, в значительной степени определяет действия членов НАТО, но всё же саммит в Вашингтоне не будет сводиться исключительно к ней.Это последнее масштабное мероприятие для Столтенберга. 1 октября на посту генерального секретаря его сменит нынешний и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.На встрече в Белом доме 17 июня Байден сказал нынешнему генсеку: "Я должен сказать, что буду скучать. Я буду скучать по Вам. <…> Вы были великолепны. Я просто хотел бы, чтобы Вы проработали на посту ещё десять лет. Вы проделываете чертовски классную работу, серьёзно".В середине июня Столтенберг несколько дней провёл в Вашингтоне и Оттаве для подготовки к саммиту. Уйти же хочется красиво, с размахом, поэтому и повестка мероприятия будет глобальной: представители Североатлантического альянса обсудят, помимо Украины, евроатлантическую безопасность, причём не ограничиваясь лишь регионом Евроатлантики, и новое мироустройство."Наша безопасность не региональна, она глобальна. То, что происходит в Европе, влияет на Азию, а то, что происходит в Азии, влияет на нас. Это наглядно видно на примере Украины, где Иран, Северная Корея и Китай поддерживают и подпитывают агрессивную войну России. Таким образом, идея о том, что мы можем разделить сферу безопасности на регионы, больше не работает. Все взаимосвязано, и поэтому мы должны решать эти проблемы сообща", - говорил Столтенберг.В этом контексте НАТО необходимо принять решения по расширению сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона: Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией.С премьер-министром Японии Фумио Кисидой этот вопрос удастся обсудить лично: он примет участие в нынешнем саммите НАТО, как и в двух предыдущих. Вообще Альянс хотел сделать центром своей активности в Азии постоянное представительство в Токио, однако на прошлогоднем саммите о его открытии договориться не удалось.В отличие от Кисиды, его австралийский коллега Энтони Альбанезе ехать в Вашингтон отказался, вместо него страну (имеющую статус партнёра НАТО) представит министр обороны Ричард Марлз. Повторяется ситуация 2018 года, когда тогдашний премьер-министр Малкольм Тернбулл тоже отправил на саммит в Бельгию главу оборонного ведомства Мариз Пейн. Такое решение Альбанезе принял после того, как накануне саммите на удалось организовать его переговоры с Байденом, и он решил сосредоточиться на внутриполитических вопросах, рассказал источник газеты Sydney Morning Herald в правительстве.Бойкотирует мероприятие и президент Болгарии Румен Радев. Совет министров предложил ему возглавить делегацию и представить на саммите НАТО принятые советом рамочные позиции по обязательствам, которые республика берёт на себя по украинскому конфликту. Но глава государства отказался, поскольку не согласен с некоторыми пунктами проекта. О чём именно идёт речь, неизвестно, поскольку документ засекретили с пометкой "только для служебного пользования".Как Североатлантический альянс будет дейстовать на украинском направлении после смены генерального секретаря, читайте в материале Изменит ли друг Украины Марк Рютте политику НАТО

