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Как "агент Кремля" Орбан разоблачил марионетку США Зеленского

Как "агент Кремля" Орбан разоблачил марионетку США Зеленского - 03.07.2024 Украина.ру

Как "агент Кремля" Орбан разоблачил марионетку США Зеленского

Новый руководитель Евросоюза (по прозвищу "агент Кремля" и "агент Путина"), премьер министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Киев на второй день после того, как Венгрия стала председателем в Совете ЕС.

2024-07-03T06:45

2024-07-03T06:45

2024-07-03T06:55

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Орбан предложил Украине мирный план и прекращение огня с началом переговоров."Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире", - объяснил сам Орбан в интервью венгерскому телевидению.Европейские СМИ пишут: Орбан выступает как посланник бывшего президента США Трампа, с которым он очень дружен. А Трамп ведь уже заявлял, и неоднократно, что он бы "завершил конфликт на Украине в течение 24 часов".Собственно, именно так и выглядел мирный план Трампа в последней редакции. Первый пункт - прекращение огня.Агент Трампа и европейских элитВыглядит ведь действительно логично, что Орбан приехал протестировать "вариант Трампа"?Но конечно же, он появился в Киеве не только для этого. Были и другие немаловажные причины.Тем более, что именно сейчас Трамп не заинтересован в перемирии. Гораздо эффектнее для него было бы сделать это сразу после выборов, как он и обещал: "сделаю это после выборов, ещё до инаугурации". Не дарить же лавры миротворца Джо Байдену?Орбан может выступать также как посланник европейских элит? Конечно же, да.В том же самом "мирном плане Трампа" недвусмысленно сказано, что финансовое бремя по будущему содержанию Украины ляжет на европейские страны. Собственно, это уже происходит.У всех сейчас полно проблем без Украины с ее аппетитами.Да и вообще. Лёгкая инвестиционная прогулка "непобедимого европейского и американского оружия" обернулась позором и поражением. Но это все пережили бы легко.Тем более что, имея огромный опыт, ловкие политтехнологи представили бы поражение на Украине как выдающуюся победу.Гораздо хуже то, что инвестиции не отобьются. Вот что действительно страшно.В Украину инвестировали в надежде поживиться чем-то от России. В идеале - вообще уничтожить как единое государство. Если по минимуму - получить в результате инвестиций в войну контрибуции и репарации, наложить санкции, затормозить, превратить в колонию.Получилось всё совсем наоборот.И инвестиции не вернули, и ещё надо что-то вкладывать?Нет, конечно, многие всё-таки получили прибыль. Миллиарды, которые якобы отправлялись на Украину, оставляли шлейф золотой пыли в карманах всех, кто был к этому причастен.Но расчёт же был совсем другой.Пора завершать этот "проект", пока он не стал совсем убыточным.Вот такой наказ мог привезти Орбан Зеленскому от европейских элит, рупором которых он сейчас является.Голос инвесторовЕсть и еще одна интересная версия.Подходит время платить по кредитам. Частные инвесторы требуют от Украины назад свои миллиарды.А это такие гиганты, как "Блэк Рок" и другие монстры.Все последние годы Украина выплачивала проценты по этим долгам только с помощью западных банков. Украине давали очередной кредит, который полностью перечислялся инвесторам, как проценты. Украине же увеличивали общую сумму долга.Но вот пришло время оплаты, в августе этого года. И договориться оттянуть этот момент выплаты или списать часть долга пока не получается.Конечно, Украине не дадут объявить дефолт. От курочки, которую подкармливали все эти годы, ждут золотых яиц, а не долговых расписок. Каким-то образом вопрос будет решён.Но что дальше? Украина теряет территории и людей. А с началом безумной мобилизации экономика страны катится в пропасть. Скоро будет некому работать. Закрываются предприятия, и уже не только мелкие. А кто же будет отдавать долги Зеленского и Порошенко? Где же украинцы, которые должны это делать?Поэтому голос инвесторов сегодня звучит, как голос Януковича в феврале 2014: "Остановитесь!"Таким голосом мог вполне стать Орбан.Есть и еще одна интересная версия приезда Орбана, но об этом позже.Пока что давайте узнаем, что думают по этому поводу на Украине.ОтверженныеБуквально на следующий день появилось сообщение о том, что предложение Орбана Киев отверг.Интересно, что с отказом от "мирного плана Виктора Орбана" выступил не президент Украины, не премьер, не спикер, не всесильный глава Офиса президента Андрей Ермак, а всего лишь заместитель Ермака Игорь Жовква.То есть важнейшее для миллионов украинцев и миллионов людей в мире решение доверяют озвучить какому-то мелкому клерку, чиновнику, чей вес в политической системе ничтожен.Премьер министру Венгрии и фактическому главе Евросоюза отвечает заместитель какого-то секретаря.О чём это говорит? Тема перемирия настолько опасная, что на Украине о мире вообще не говорят или говорят очень осторожно.Зеленский недавно дал интервью какой-то далеко не самой главной американской газете ("Филадельфия инквайер"), где сказал о возможности начала переговоров "через третьих лиц".И это - тоже показатель. Тихонько, откуда-то из кустов он пискнул про "третьих лиц", и теперь тревожно озирается: не будут ли бить?Но гораздо больше шокировало украинцев предположение украинского же политолога Фесенко о том, что "если сохраним столицу и выход к морю", это уже будет победа для Украины.То есть через два года войны Украина, отвергнувшая условия Стамбульских соглашений, согласится на нечто гораздо худшее?На потерю территорий, денацификацию, разоружение?Да это же "какой-то позор"?В украинском обществе, несмотря ни на что, остается много людей, которые против любых мирных переговоров.По данным украинского политолога Руслана Бортника, таких людей около 30%.Да, получается, что большинство на Украине хочет мира. Но эти воинственные 30%, очень агрессивные и очень активные. Чаще всего, они ещё имеют и оружие на руках.Так что Зеленский не зря, оглядываясь по сторонам, дал интервью какой-то газете в Филадельфии.Кроме того, публичный отказ может быть пока для отвода глаз.Поэтому и озвучил отказ Жовква. Чтобы и Зеленский, и Ермак в случае чего всегда могли сказать: а мы совсем и не были против (это на Украине, по сути, уже такая должность - Ермак, работает Ермаком).Агент Китая, Кремля и США"Марионетка Кремля," называют на Западе Виктора Орбана.Но трудно даже подсчитать, кого только не поддерживает Орбан, и наоборот. Кто только не поддерживает Виктора Орбана.В этом году Орбан совершил долгую и очень насыщенную поездку в США, обнимался с Трампом, выступил на съезде консерваторов.9 мая он уже обнимался с руководителем страны, которую Трамп считает главным противником США - председателем Си Цзиньпином.Лидер Китая во время последнего визита в Европу посетил Виктора Орбана.Много ли таких людей на земле, кто может с разницей в пару месяцев обниматься с Трампом и Си Цзиньпином?А вполне вероятно, что мы скоро увидим Орбана и в Москве. Вполне может быть.Хорошая же "марионетка".Виктор Орбан по дружески вхож к трем самым могущественным людям мира.Не говоря уже о том, что он близко дружит с Болсонару, бывшим президентом Бразилии, с Фицо, премьером Словакии, с Мелони, премьером Италии. И множеством других лидеров стран мира.Это один из самых опытных мировых политиков.Орбан занимает должность премьера с 1998 года (с перерывом с 2002 по 2010) и по сегодняшний день.Но конечно, Орбан не является ничьей марионеткой.Орбан все время имеет в виду только свои интересы, Венгрии и свои как политика и избираемого главы государства.Хитрый венгерский лисПрозвище первого президента Украины Кравчука - "хитрый лис" - очень подошло бы и Орбану.На словах он выступает против помощи Украине, против выделения средств.А на деле - соглашается, как только получает то, что ему нужно. Это настолько простая манипуляция, что даже удивительно, что действует. Но действует, и даже очень эффективно.В прошлый раз Орбану дали "сохранить лицо", просто попросив его выйти во время общего голосования лидеров стран ЕС попить кофе. И Орбан вышел.Вот цена его принципиальности. Несколько траншей денег для Венгрии было разморожено. Это цена той "чашки кофе". Наверное, самой дорогой чашки этого напитка в Европе.В последний раз Орбан уже даже не стал ломать комедию. Просто согласился, разрешил отправить финансирование на Украину, в обмен на деньги для Венгрии.Сорос и ОрбанОтдельная интересная тема - взаимоотношения Орбана и Джорджа Сороса.Орбан вырос из структур Сороса, он его воспитанник. Но потом, видимо, вектор сильно поменялся, Орбан нашел других покровителей.Уж слишком проамериканскую политику проводили структуры Джорджа Сороса.А ведь Венгрия - родная страна для Дьёрдя Шороша, ставшего впоследствии Джорджем Соросом.Именно в Венгрии Сорос основал свой институт. Именно отсюда он раскидывал щупальца по всей Европе. И в том числе, при Орбане.Ни один политик Венгрии не верил в то, что Орбану удастся закрыть институт Сороса. Но Орбан это сделал.Это конечно, прекрасно. Но тоже демонстрирует ловкую натуру Виктора.У Орбана нет постоянных друзей. У него есть только постоянные собственные интересы.И это надо, конечно, учитывать всегда, когда на арене появляется Виктор Орбан, опытнейший политик - консерватор, борец за традиционные ценности, противник либеральных взглядов. Но при этом в голове надо держать и то, что совсем недавно Орбан был другим. И вектор легко может поменяться опять.Друг председателя Си и президента Путина, и одновременно - друг Трампа, Мелони и прекрасного Милея, президента Аргентины. Очень гибкий политик, удивительно.Привет от РоссииНу а что же Россия? Нет ли во всем этом "хитрого плана Путина"?России совершенно не выгодна сейчас никакая заморозка.Да и какие могут быть переговоры с теми, кто уже не раз и не два обманул.Вспомним только основные принципиальные моменты.Минские соглашения, которые, как потом оказалось, ни один из гарантов и не предполагал выполнять. "Мы тянули время, чтобы поддержать Украину", в чем откровенно призналась экс-канцлер ФРГ фрау Меркель.Стамбульские, которые парой фраз отменил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон: "продолжайте воевать".То есть, ни на какое прекращение огня вор время переговоров не может идти речи. Украина и ее партнеры, а так же хозяева уже неоднократно доказывали, что передышку используют для подготовки новой эскалации.Однако версия про "хитрый русский план" все-таки тоже есть. Но это скорее не хитрый план, а стечение обстоятельств."Агент Кремля", действуя в интересах европейских элит (скорее всего), невольно показал недоговороспособность киевского режима. В очередной раз.Хотя это было ожидаемо. Так что, может, в этом и состоял хитрый план?Орбан может доложить Владимиру Путину: задание Кремля выполнено!Лидеры Украины безнадежны. С ними бессмысленно разговаривать.Украина опять встала в позу. Отказалась, как ей свойственно, в манере истеричной и пренебрежительной, "через губу".Нет, все-таки не зря Орбана называют агентом Кремля. А причина этого очень простая: он находится на стороне здравого смысла и отстаивает свои интересы. Это и значит на самом деле "быть на стороне Кремля".О других подробностях и особенностях визита премьера Орбана в Киев - в статье Олега Хавича "Виктор Орбан умыл руки в Киеве".

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эксклюзив, украина, венгрия, россия, виктор орбан, дональд трамп, джордж сорос, ес, офис президента