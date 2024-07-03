https://ukraina.ru/20240703/1056021296.html

Виктор Орбан умыл руки в Киеве

Виктор Орбан умыл руки в Киеве - 03.07.2024 Украина.ру

Виктор Орбан умыл руки в Киеве

Девизом визита премьера Венгрии Виктора Орбана на Украину 2 июля могли бы стать слова "Я умываю руки". Он предложил остановить кровопролитие, но получил отказ и от Киева, и от его американских хозяев.

2024-07-03T05:59

2024-07-03T05:59

2024-07-03T06:54

украина

киев

венгрия

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Приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев долгое время являлся своеобразной идеей фикс команды Владимира Зеленского. К примеру, это было главной темой украинско-венгерских переговоров, которые состоялись в Ужгороде 29 января 2024 года.В них приняли участие министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и госсекретарь правительства по парламентским делам, замглавы венгерского МИД Левенте Мадьяр, а также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба – под присмотром главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Ведь именно последний, а не формальный глава дипломатии, и определяет внешнюю политику Киева.Всё дело в том, что с момента прихода к власти Владимира Зеленского у него не было ни одной полноценной встречи с венгерским премьером, – поскольку Будапешт считает политику Киева по отношению к венгерской общине Закарпатья дискриминационной.А с весны 2022 года, когда в Киев зачастили высокопоставленные политики, которые поддерживают Украину в вооружённом конфликте с Россией, Зеленский всё больше хотел затянуть в свой бункер именно Орбана, который к подобной поддержке относится весьма скептически. Ведь Венгрия является единственной страной – членом НАТО, которая официально отказалась от поставок оружия Киеву, и даже от его транзита на Украину через свою территорию.Потому неудивительно, что Виктор Орбан, несмотря на давление Европейского Союза и США, от посещения Киева настойчиво отказывался. Но после упомянутой встречи в Ужгороде появился шанс, что визит всё же состоится, ведь Кулеба принял от Сийярто 11 требований Будапешта относительно прав венгерского меньшинства в Закарпатье, причём Киев согласился сохранять их в тайне, пока идут переговоры.Правда, обещания хватило лишь на пять месяцев – 27 июня, через два дня после официального открытия переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, близкое к Офису президента издание "Европейская правда" все венгерские требования опубликовало, да ещё и с издевательскими комментариями. Источники в Будапеште сообщают, что именно это было главной темой разговора Виктора Орбана и Владимира Зеленского на полях саммита ЕС в тот же день. На видео из зала заседаний не было слышно, о чем говорили политики, однако общение Орбана и Зеленского было довольно эмоциональным.Подобное "кидалово" с украинской стороны было вызвано тем, что к тому времени Брюссель уже сообщил Киеву, что под давлением коллег по ЕС Виктор Орбан посетит Украину сразу же после начала председательства Венгрии в Евросоюзе, стартующего 1 июля. В этот день глава венгерского правительства дал в Брюсселе интервью телеканалу М1, в котором рассказал о председательстве Венгрии в Совете ЕС и о том, каких целей Будапешт планирует достичь в ближайшие полгода.Его спросили, что может сделать Венгрия во время своего председательства, чтобы прекратить войну на Украине. "Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги", – ответил Орбан.Он также отметил, что американцев нельзя оставлять в стороне, когда речь идет о будущем ЕС и о российско-украинском конфликте. По его словам, ЕС придётся готовиться к ситуации, в какой рано или поздно русские и американцы договорятся друг с другом. "Где здесь будет Европа? Кто будет представлять наши интересы? И каковы наши интересы?" – сказал Виктор Орбан, добавив, что венгерское председательство не может ответить на эти вопросы самостоятельно.Сразу же после этого интервью политик вылетел в Венгрию, откуда в своём кортеже из бронированных автомобилей отправился на Украину. Кстати, там до последнего надеялись, что Орбан прибудет в Киев на специальном поезде из Перемышля, которым до того пользовались все без исключения визитёры с Запада. Но венгерский премьер стал первым из них, который прибыл своим транспортом, чтобы продемонстрировать независимость – несмотря на то, что для него это означало две бессонные ночи и путешествие через карпатские перевалы.Сложно сказать, был ли ответом на подобный шаг Орбана твит Зеленского сразу после встречи двух политиков. "Приветствую премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с его первым визитом на Украину за 12 лет", – написал Владимир Зеленский на платформе Х*. Действительно, 12 лет назад венгерский премьер был Киеве, где проводил переговоры с украинским президентом Виктором Януковичем. Однако последний раз Виктор Орбан посетил столицу Украины 13 февраля 2015 года, и встретился с тогдашним президентом Петром Порошенко. Между прочим, говорили они о прекращении огня на Донбассе – ведь встреча проходила на следующий день после подписания "Минска-2".При этом не похоже, что целью нынешнего визита премьера Венгрии был срыв переговоров с киевскими властями. Все обратили внимание на отсутствие в составе венгерской делегации Петера Сийярто, который ранее вызывал чуть ли не истерику у его украинского коллеги. Более того, на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским Виктор Орбан демонстрировал чудеса конструктивности.Он сказал, что Венгрия готова поддержать модернизацию украинской экономики, а также намерена помогать Украине в период своего председательства в ЕС. Политик также отметил, что переговоры приблизили две страны к возможному подписанию нового широкого соглашения. "Мы хотим наладить отношения между нашими странами, мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии", – сказал венгерский премьер.Более того, он поддержал инициативу Зеленского об открытии в Венгрии школы с украинским языком обучения. "Мы не просто понимаем эту потребность. Финансирование этой школы венгерское государство возьмёт на себя. Будет открыто столько украинских школ, сколько будет нужно. Для нас важно, чтобы украинцы чувствовали себя в Венгрии, как дома", – добавил Виктор Орбан. Он даже не стал связывать это решение с ожиданиями аналогичных действий со стороны Киева, хотя и упомянул, что "рассчитывает также на понимание Украиной потребностей венгерского меньшинства, традиционно проживающего в Закарпатье".Однако всё это оказалось лишь фоном для главного заявления Виктора Орбана в Киеве. "Я рассказал господину президенту, что его инициативы требуют много времени из-за правил международной дипломатии. Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров", – сказал он.Зеленский в своем выступлении избежал этого вопроса, отметив лишь, что Венгрия поддержала мирные инициативы Украины на саммите в Швейцарии. Официальный же ответ Киева на инициативу Будапешта был дан через несколько часов (судя по всему – после согласования с Вашингтоном), и в максимально унизительной форме, учитывая уровень чиновника, этот ответ озвучившего."Венгрия – не первая страна, которая говорит о таком варианте развития событий. Президент Украины Владимир Зеленский выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая чёткая и всем известна. Такие процессы не могут восприниматься оторвано. Да, действительно, Украина хочет мира и для этого мы имеем инструмент – саммит мира", – заявил в эфире телемарафона заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква через несколько часов после отъезда Виктора Орбана из Киева.К вечеру на предложение венгерского лидера по прекращению огня в Украине ответил и Госдепартамент США. Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что любое влиятельное государство должно способствовать полному выводу российских войск с Украины. "США и НАТО чётко заявили, что здесь на самом деле только одно решение: Российская Федерация просто должна выйти с территории Украины", – сказал Патель.В свою очередь, Виктор Орбан прокомментировал итоги встречи с Владимиром Зеленским в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. Отвечая на вопрос журналиста о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня, Орбан сказал: "У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом". Тем не менее, венгерский премьер выразил надежду на продолжение диалога с Киевом по этому вопросу."Когда кто-то приезжает на Украину, легко предсказать, что произойдёт. Все аплодируют, говоря, что мы – Украина, мы с вами, это наша война и так далее. Но вы знаете, венгерская позиция другая. Мы не думаем, что это наша война. И интерес Венгрии не в продолжении войны, а в мире. И я стараюсь представлять интересы Европы справедливым и объективным образом, что отличается от того, что они обычно делали раньше. Я старался объяснить Зеленскому, что времени становится всё меньше и важно установить мир, поскольку ежедневно на фронте гибнут сотни солдат, и мы не видим, каким образом решение может быть найдено на поле боя", – отметил Орбан.В то же время он подчеркнул, что в его намерения "не входило в чём-то убеждать" Зеленского. "Моя миссия заключалась в том, чтобы понять и прояснить его позицию и узнать, на что он готов пойти, когда мы говорим о мире. Потому что я намерен проинформировать Совет ЕС о возможности достижения мира. Но для этого мы должны знать, каковы возможности других", – пояснил Орбан.При этом премьер Венгрии фактически снял с себя ответственность за дальнейшие переговоры по достижению мира, и переложил её на тех, кто фактически отправил его в Киев. Орбан сказал, что начинает свою "мирную миссию" по Украине с визитов в Германию, Францию и Италию. Сейчас многое зависит от "больших лидеров" Евросоюза, отметил он.Но пребывать в тени этих "больших лидеров" Виктор Орбан явно не собирается. На 8 июля запланировано учредительное заседание новой правой группы в Европейском парламенте (ЕП) – "Патриоты за Европу". Её основой станут правящая в Венгрии партия Фидес, а также партия экс-премьера Чехии Андрея Бабиша ANO и Австрийская партия свободы во главе с Гербертом Киклем, которая имеет все шансы победить на парламентских выборах осенью этого года. Фракция может стать третьей по численности в ЕП.О том, что стоит за визитом Орбана в Киев - в статье Елены Мурзиной "Как "агент Кремля" Орбан разоблачил марионетку США Зеленского

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украина, киев, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, ес, мид, офис президента, эксклюзив