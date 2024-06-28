https://ukraina.ru/20240628/1055931829.html

Обещать не значит принять и защитить. ЕС по-прежнему манит Украину как осла морковкой

Обещать не значит принять и защитить. ЕС по-прежнему манит Украину как осла морковкой - 28.06.2024 Украина.ру

Обещать не значит принять и защитить. ЕС по-прежнему манит Украину как осла морковкой

Конечно, чисто формально у женщин в Киеве есть повод, чтобы орать "ура" и воздух чепчики бросать. Еще бы – такой, как сказал просроченный фюрер неонацистского режима Владимир Зеленский, продолжающий играть роль президента Украины, двойной прорыв на европейском направлении.

2024-06-28T13:56

2024-06-28T13:56

2024-06-28T13:56

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Завершившиеся 25 июня 2024 года в Люксембурге межправительственные конференции начали переговорный процесс о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Одновременно. Власти Киева и Кишинева, разумеется, назвали событие историческим.А вот уже 27 июня 2024 года председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и все тот же просроченный Владимир Зеленский подписали соглашение по обязательствам ЕС и Украины в области безопасности. Чтобы значит, по пути в Европу шлось комфортно и высшей степени безопасно.Ну, так выглядит все это в идеале: путь для Украины открыт и ясен, а опасностей никаких, ибо все вместе, Европа и Украина, готовы дать "отлуп Путину".Однако, с другой стороны, если присмотреться и прислушаться, анализируя "достижения", то радость можно выражать только дурными и дежурными голосами. Просто потому что так надо – это часть игры, обмана и симулякров, пускающих пыль в глаза обществу. В первую очередь, ясное дело, украинцам. Во-первых, их не жалко. Во-вторых, они скоро кончатся на Украине и ассимилируются в Европе, потому что возвращаться им можно будет только в Россию, частью которой и станет неонацистская Украина, поверженная на фронтах СВО. А украинцы, в этом европейцы уверены, такие патриоты, что в "Рашку-Мордор" − ни-ни…Рассмотрим же прорывы. Кроме прекраснодушных деклараций и обещаний, ничего успешного в произошедшем нет. Потому что как обещать не значит жениться, так и подписать документы о вступлении и защите не означает, что будут принимать и защищать.ЕС действует в отношении Украины по старой и уже многократно обкатанной, но от этого не менее лживой формуле: от Украины – обязательства жить по европейским стандартам, Украине -- только обещания и никаких прав. Итак, начало переговоров о вступлении. Вступить в ЕС и НАТО, стать частью Европы – голубая мечта украинских проевропейских элит, после неонацистского госпереворота-2014 прописанная даже в украинской Конституции. Сам этот госпереворот вообще случился после того, как народ обманули и толкнули на бесчинства ложью о том, что прежняя власть-де "не хочет в Европу". Стоило только тогдашнему президенту Виктору Януковичу отложить подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, как соросята получили пять миллиардов долларов с печенюшками и вывели людей на евромайдан.Госпереворот случился, его главный бенефициар Петр Порошенко ассоциативное соглашение подписал, и тогда же стала известна и его, документа, главная особенность – он накладывает на Украину всевозможные обязательства, не выполнять которые она не может, но взамен не дает практически никаких прав, равных тем, которые есть у стран ЕС. А все товары, которые должны как бы идти в Европу с Украины, строго квотируются, ограничиваются и лицензируются. От Украины максимум обязательств, Украине – минимум преференций. Она их еще должна заслужить, проводя реформы, сближающие ее с евронормами.И все эти десять лет после госпереворта Украину в вопросе приема в члены ЕС водили за нос. И таки привели. К тому же, что и было: согласно документу, переговоры о членстве начнутся, но завершить их планируют к 2030 году. То есть через шесть (!) лет. Когда от Украины суверенной может и следа не остаться – сгорит в войнах.Но уже в момент люксембургского подписания еврочиновники предупредили: короткого пути к членству не существует, нужно и дальше проводить и проводить адаптационные реформы, чтобы ЕС был доволен. То есть обнажаться и обнажаться перед партией, пардон, перед Европой, открывая перед нею все свои кладовые и сусеки. "Переговоры ПРИЗВАНЫ ПОДГОТОВИТЬ кандидатов К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЧЛЕНСТВО (выделено мною. – Авт.). Поэтому короткого пути не существует",— заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.А чтобы еще точнее уразуметь тонкости украинского европути по лживым и выгодным только Европе дорожкам, нужно вспомнить вот это: как пишет газета Financial Times со ссылкой на свой источник, уже сегодня, 28 июня 2024 года, Евросоюз объявит о восстановлении пошлин на импорт яиц и сахара с Украины для удовлетворения требований протестующих фермеров в ЕС. Своих, европейских, а не украинских. Но за счет ограничения последних.Что тут было. Отмена указанных пошлин на товары с Украины действовала с 2022 года: ЕС перешел на режим свободной торговли с Киевом − чтобы, значит, поддержать укро-неонацистов в борьбе с "путинской агрессией". Но потом в Брюсселе решили, что Украине будет "слишком жирно", и что её поддержка не должна подрывать стабильность аграрного рынка ЕС. Особенно после того, как массово взбунтовались европейские фермеры, не способные конкурировать с дешевыми сельхозтоварами с Украины.И Еврокомиссия 19 июня 2024 года объявила о реактивации квот и пошлин на ввоз украинского овса. А теперь вот вернет пошлины: за тонну белого сахара в 419 евро, за тонну сахара-сырца – 339 евро, за 1 кг яиц – 30 евроцентов. Решение будет принято на срок до июня 2025 года, то есть на весь период, на который ЕС два года назад приостановил действие квот на аграрный импорт с Украины.Вот вам, украинцы, и все свободная торговля по-европейски. И ведь это только начало. Или продолжение старого тренда – все за счет Украины, и практически ничего ей.Нет, не совсем так: властям и Украины, и Молдавии ЕС пообещал, что они останутся у руля, если будут верны Европе. Только тогда Европа как бы закроет глаза на все демократические ограничения и перекосы, существующие в двух странах-соискателях. Например, на отмену выборов на Украине…Точно так же и в Молдавии, где этой осенью пройдут президентские выборы, а в будущем году − парламентские. Начало переговоров с ЕС президент Молдавии Майя Санду и ее команда записывают на свой счет и делают все, чтобы у молдавского электората евроинтеграция ассоциировалась с нею и созданной ею правящей партией "Действие и солидарность". Плюс, конечно же, поддержка Европы, обеспеченная молдавской "команде реформаторов".Еще показательнее в этом плане и соглашение о гарантиях безопасности, которое так радостно подмахнул своим автографом Зеленский. Случилось это на саммите стран Евросоюза, посвященному определению стратегической повестки сообщества на ближайшие пять лет.Подробное содержание соглашения не разглашается, но, тем не менее, известно, что в нем предусмотрено обязательство ЕС провести консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "будущей агрессии". Расписано сотрудничество в девяти областях политики безопасности и обороны: поставки оружия, военная подготовка и тренировка кадров, сотрудничество в оборонной промышленности, разминирование территории, и т. д.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также рассказал, что соглашение, среди прочего, позволит использовать доходы от российских замороженных активов для оказания военной и финансовой помощи Украине.Примечательно и то, что обязательства документа могут быть пересмотрены не позднее чем через десять лет с момента подписания.Кроме того, в документе по итогам саммита сказано, что лидеры ЕС выступили за создание нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Что Евросовет призывает к наращиванию военных поставок Киеву, в том числе систем ПВО, боеприпасов и ракет.Может впечатлить и то, что режим Зеленского подписал целый ряд подобных двусторонних соглашений о безопасности с такими странами, как США, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Япония, Латвия, Канада, Литва, Эстония. "Весь мир с нами!" -- на марше, и сердцу неонацистскому спокойнее жить и вольготнее издеваться над собственными согражданами.Кроме того, Вашингтон, согласно договору с ним, поддерживает стремление Киева присоединиться к НАТО.Очень, в принципе, важен и политико-психологический момент: Украина и Молдавия получили статус страны-кандидата в члены ЕС в июне 2022 года. И уже тогда Еврокомиссия призывала их провести антикоррупционные и судебные реформы, поскольку критерии для вступления в ЕС требуют соблюдения принципов свободы, уважения прав человека и правового государства.И вот не прошло и двух лет, как обе страны прошли путь от разговоров о евроинтеграции до реальных переговоров по поводу вступления. А значит, есть поддержка ЕС и всего Запада – есть и успех!Как бы не так! СМИ указали, что в соглашении о гарантиях безопасности есть пункт, дающий ЕС право ОТКАЗАТЬ УКРАИНЕ В ПОМОЩИ (выделено мною – Авт.), если она перестанет "следовать европейскому пути". Другими словами, что-то скажет поперек или не понравится европейцам и американцам, стоящим за их спиной.И уж совсем показательно в плане европерспектив Украины поведение Венгрии, которая будут председательствовать в ЕС с 1 июля сего года. Будапешт согласен поддерживать европуть Украины, если та признает 11 районов своего Закарпатья "исконно венгерскими". И сейчас Венгрия торгуется. Ее премьер Виктор Орбан в Брюсселе заявил: "Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его".То есть Украина еще не умерла и не развалилась, а ее уже делят на части. Причем не одна Венгрия.Значит, Европа будет прицениваться, чтобы понять, насколько Украина соответствует евростандартам. Журналисты называют всего 33 переговорные главы, и все они разбиты на кластеры, которые и будут анализировать. Или как говорят в Одессе, между "на тебе" и "я тебе дам" есть две большие разницы…На ту же тему: ЕС – дело хорошее, но денег не дает. Блинкен поехал в Молдавию спасать Санду

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240627/1055888798.html

https://ukraina.ru/20240627/1055876971.html

https://ukraina.ru/20240615/1055663337.html

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мнения, ес, украина, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, венгрия, нато, президент, евросоюз, молдавия, шарль мишель, владимир путин